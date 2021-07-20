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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210720/obstrel-1741974425.html
В Армении заявили, что Азербайджан продолжил обстрелы на границе
В Армении заявили, что Азербайджан продолжил обстрелы на границе - РИА Новости, 20.07.2021
В Армении заявили, что Азербайджан продолжил обстрелы на границе
Минобороны Армении заявило во вторник, что азербайджанские ВС продолжили в ночь на 20 июля обстрелы армянских позиций на границе близ села Ерасх, в 70... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T09:47
2021-07-20T09:47
ситуация в нагорном карабахе
россия
никол пашинян
минобороны азербайджана
минобороны армении
одкб
владимир путин
азербайджан
армения
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ЕРЕВАН, 20 июл – РИА Новости. Минобороны Армении заявило во вторник, что азербайджанские ВС продолжили в ночь на 20 июля обстрелы армянских позиций на границе близ села Ерасх, в 70 километрах от Еревана."Поздно вечером 19 июля до 02.00 (01.00 мск) 20 июля азербайджанские ВС продолжили обстреливать из стрелковых видов оружия, не применяя минометы, армянские позиции, дислоцированные на границе, на участке села Ерасх", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.В минобороны уточнили, что глава администрации села Ерасх Радик Огикян получил огнестрельное ранение в результате многочасового обстрела, когда организовывал работы по тушению пожара, возникшего в результате действий азербайджанской стороны."Минобороны Армении заявляет, что не позволит никаких изменений на линии соприкосновения", - говорится в сообщении.Ранее армянское оборонное ведомство сообщило о применении в понедельник азербайджанской стороной минометов во время обстрелов на границе.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.
https://ria.ru/20210720/ranenie-1741970553.html
https://ria.ru/20210717/armeniya-1741641155.html
https://ria.ru/20210627/obstrel-1738786972.html
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россия, никол пашинян, минобороны азербайджана, минобороны армении, одкб, владимир путин, азербайджан, армения, в мире
09:47 20.07.2021
 
В Армении заявили, что Азербайджан продолжил обстрелы на границе

Минобороны Армении: азербайджанские ВС продолжили обстрелы позиций на границе

© Фото : Министерство обороны АрменииАрмянский военнослужащий в приграничном районе
Армянский военнослужащий в приграничном районе - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Фото : Министерство обороны Армении
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ЕРЕВАН, 20 июл – РИА Новости. Минобороны Армении заявило во вторник, что азербайджанские ВС продолжили в ночь на 20 июля обстрелы армянских позиций на границе близ села Ерасх, в 70 километрах от Еревана.
"Поздно вечером 19 июля до 02.00 (01.00 мск) 20 июля азербайджанские ВС продолжили обстреливать из стрелковых видов оружия, не применяя минометы, армянские позиции, дислоцированные на границе, на участке села Ерасх", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Азербайджанские пограничники - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 09:19
Азербайджан заявил о ранении офицера из-за обстрела со стороны Армении
В минобороны уточнили, что глава администрации села Ерасх Радик Огикян получил огнестрельное ранение в результате многочасового обстрела, когда организовывал работы по тушению пожара, возникшего в результате действий азербайджанской стороны.
"Минобороны Армении заявляет, что не позволит никаких изменений на линии соприкосновения", - говорится в сообщении.
Ранее армянское оборонное ведомство сообщило о применении в понедельник азербайджанской стороной минометов во время обстрелов на границе.
Военнослужащие армии Армении - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
17 июля, 09:16
Минобороны Армении заявило о гибели военного
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.
В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.
Защитный шлем военнослужащего - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
27 июня, 10:36
Азербайджан заявил об обстреле своих позиций на границе с Арменией
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНикол ПашинянМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииОДКБВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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