https://ria.ru/20210720/obschestvo-1742110446.html

В России выделят три миллиарда рублей на создание молодежного контента

В России выделят три миллиарда рублей на создание молодежного контента - РИА Новости, 20.07.2021

В России выделят три миллиарда рублей на создание молодежного контента

Стартовал прием заявок на создание молодежного контента, финансирование в размере 3 миллиардов рублей предусмотрено в рамках федерального проекта "Цифровая... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T21:19

2021-07-20T21:19

2021-07-20T21:41

культура

технологии

общество

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Стартовал прием заявок на создание молодежного контента, финансирование в размере 3 миллиардов рублей предусмотрено в рамках федерального проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура", сообщили РИА Новости в пресс-службе Института развития интернета, который является оператором конкурса."Сегодня открыли прием заявок на 2022 год, это 3 миллиарда рублей для создателей интернет-контента", - сказали в пресс-службе.Как отметил генеральный директор института Антон Ключкин, первые проекты, которые получат поддержку в 2022 году, станут известны до конца этого года."Ранний старт приема заявок на будущий год позволит сделать выход контента, в том числе крупных проектов, более равномерным… Если в прошлом году отбор на 2021 год стартовал в начале ноября, то в этот раз мы начинаем аналогичную кампанию в конце июля", — отметил Ключкин.Института развития интернета впервые выступил в качестве оператора конкурса на создание контента для молодежи в 2020 году. По итогам прошлого года в рамках конкурса поддержку получили мультфильмы по дневникам детей войны, документальные ролики о фронтовых операторах, короткометражка о попавших на поле боя киберспортсменах и другие проекты.

https://ria.ru/20210719/natsproekty-1741933770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, общество