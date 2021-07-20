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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210720/obschestvo-1742110446.html
В России выделят три миллиарда рублей на создание молодежного контента
В России выделят три миллиарда рублей на создание молодежного контента - РИА Новости, 20.07.2021
В России выделят три миллиарда рублей на создание молодежного контента
Стартовал прием заявок на создание молодежного контента, финансирование в размере 3 миллиардов рублей предусмотрено в рамках федерального проекта "Цифровая... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T21:19
2021-07-20T21:41
культура
технологии
общество
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Стартовал прием заявок на создание молодежного контента, финансирование в размере 3 миллиардов рублей предусмотрено в рамках федерального проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура", сообщили РИА Новости в пресс-службе Института развития интернета, который является оператором конкурса."Сегодня открыли прием заявок на 2022 год, это 3 миллиарда рублей для создателей интернет-контента", - сказали в пресс-службе.Как отметил генеральный директор института Антон Ключкин, первые проекты, которые получат поддержку в 2022 году, станут известны до конца этого года."Ранний старт приема заявок на будущий год позволит сделать выход контента, в том числе крупных проектов, более равномерным… Если в прошлом году отбор на 2021 год стартовал в начале ноября, то в этот раз мы начинаем аналогичную кампанию в конце июля", — отметил Ключкин.Института развития интернета впервые выступил в качестве оператора конкурса на создание контента для молодежи в 2020 году. По итогам прошлого года в рамках конкурса поддержку получили мультфильмы по дневникам детей войны, документальные ролики о фронтовых операторах, короткометражка о попавших на поле боя киберспортсменах и другие проекты.
https://ria.ru/20210719/natsproekty-1741933770.html
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технологии, общество
21:19 20.07.2021 (обновлено: 21:41 20.07.2021)
 
В России выделят три миллиарда рублей на создание молодежного контента

Стартовал прием заявок на создание молодежного контента в рамках нацпроекта "Культура"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМосквичи гуляют по Тверской улице в Москве
Москвичи гуляют по Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Стартовал прием заявок на создание молодежного контента, финансирование в размере 3 миллиардов рублей предусмотрено в рамках федерального проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура", сообщили РИА Новости в пресс-службе Института развития интернета, который является оператором конкурса.
"Сегодня открыли прием заявок на 2022 год, это 3 миллиарда рублей для создателей интернет-контента", - сказали в пресс-службе.
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Как отметил генеральный директор института Антон Ключкин, первые проекты, которые получат поддержку в 2022 году, станут известны до конца этого года.
"Ранний старт приема заявок на будущий год позволит сделать выход контента, в том числе крупных проектов, более равномерным… Если в прошлом году отбор на 2021 год стартовал в начале ноября, то в этот раз мы начинаем аналогичную кампанию в конце июля", — отметил Ключкин.
Института развития интернета впервые выступил в качестве оператора конкурса на создание контента для молодежи в 2020 году. По итогам прошлого года в рамках конкурса поддержку получили мультфильмы по дневникам детей войны, документальные ролики о фронтовых операторах, короткометражка о попавших на поле боя киберспортсменах и другие проекты.
 
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