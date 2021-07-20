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"Справедливая Россия — За правду" оставила Надеждина в списке кандидатов
"Справедливая Россия — За правду" оставила Надеждина в списке кандидатов - РИА Новости, 20.07.2021
"Справедливая Россия — За правду" оставила Надеждина в списке кандидатов
Президиум центрального совета "Справедливой России - За правду" принял решение оставить политика Бориса Надеждина в списке кандидатов от партии на выборы... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T23:31
2021-07-20T23:36
партия "справедливая россия - за правду"
выборы в государственную думу
госдума рф
захар прилепин
борис надеждин
галина хованская
политика
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президиум центрального совета "Справедливой России - За правду" принял решение оставить политика Бориса Надеждина в списке кандидатов от партии на выборы депутатов в Госдуму, сообщил РИА Новости член президиума Александр Казаков.Ранее сопредседатель "Справедливой России - За правду" Захар Прилепин заявил РИА Новости, что удивлен решением выдвинуть Надеждина кандидатом в депутаты Госдумы от партии по одномандатному избирательному округу (Дмитровский округ №118), так как его политические убеждения не имеют отношения к партийной программе. Вопрос об исключении из предвыборного списка на заседании президиума во вторник инициировали ближайшие соратники Прилепина, в число которых входит Казаков."Мы поставили на президиуме вопрос о присутствии Бориса Надеждина в наших списках. Выразили несогласие с этой ситуацией, попытались товарищей переубедить и принять решение об исключении его из списков. В результате долгого обсуждения нашу позицию не поддержали. По результату большинство присутствующих членов президиума воздержались от принятия решения", - рассказал Казаков.По его словам, партийцы не удовлетворены этим решением и остаются при своем мнении."Мы хорошо видим возможные риски при участии Надеждина в нашей общей партийной кампании. Поэтому на период предвыборной кампании мы снимаем с себя всякую ответственность за его политические действия и политические высказывания", - отметил член президиума.При этом источник, присутствовавший на заседании, в разговоре с агентством уточнил, что при голосовании председатель партии Сергей Миронов выступил за сохранение кандидатуры Надеждина в списке, а глава комитета Госдумы по делам ЖКХ Галина Хованская не поддержала его участие.
https://ria.ru/20210626/gosudma-1738729528.html
https://ria.ru/20210529/vybory-1734744319.html
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партия "справедливая россия - за правду", выборы в государственную думу, госдума рф, захар прилепин, борис надеждин, галина хованская, политика
23:31 20.07.2021 (обновлено: 23:36 20.07.2021)
 
"Справедливая Россия — За правду" оставила Надеждина в списке кандидатов

"Справедливая Россия — За правду" оставила Надеждина в списке кандидатов на выборы в ГД

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкБорис Надеждин
Борис Надеждин - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президиум центрального совета "Справедливой России - За правду" принял решение оставить политика Бориса Надеждина в списке кандидатов от партии на выборы депутатов в Госдуму, сообщил РИА Новости член президиума Александр Казаков.
Ранее сопредседатель "Справедливой России - За правду" Захар Прилепин заявил РИА Новости, что удивлен решением выдвинуть Надеждина кандидатом в депутаты Госдумы от партии по одномандатному избирательному округу (Дмитровский округ №118), так как его политические убеждения не имеют отношения к партийной программе. Вопрос об исключении из предвыборного списка на заседании президиума во вторник инициировали ближайшие соратники Прилепина, в число которых входит Казаков.
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"Мы поставили на президиуме вопрос о присутствии Бориса Надеждина в наших списках. Выразили несогласие с этой ситуацией, попытались товарищей переубедить и принять решение об исключении его из списков. В результате долгого обсуждения нашу позицию не поддержали. По результату большинство присутствующих членов президиума воздержались от принятия решения", - рассказал Казаков.
По его словам, партийцы не удовлетворены этим решением и остаются при своем мнении.
"Мы хорошо видим возможные риски при участии Надеждина в нашей общей партийной кампании. Поэтому на период предвыборной кампании мы снимаем с себя всякую ответственность за его политические действия и политические высказывания", - отметил член президиума.
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При этом источник, присутствовавший на заседании, в разговоре с агентством уточнил, что при голосовании председатель партии Сергей Миронов выступил за сохранение кандидатуры Надеждина в списке, а глава комитета Госдумы по делам ЖКХ Галина Хованская не поддержала его участие.
 
Партия "Справедливая Россия - за правду"Выборы в Государственную думуГосдума РФЗахар ПрилепинБорис НадеждинГалина ХованскаяПолитика
 
 
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