23:31 20.07.2021 (обновлено: 23:36 20.07.2021)
"Справедливая Россия — За правду" оставила Надеждина в списке кандидатов
"Справедливая Россия — За правду" оставила Надеждина в списке кандидатов на выборы в ГД
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президиум центрального совета "Справедливой России - За правду" принял решение оставить политика Бориса Надеждина в списке кандидатов от партии на выборы депутатов в Госдуму, сообщил РИА Новости член президиума Александр Казаков.
Ранее сопредседатель "Справедливой России - За правду" Захар Прилепин заявил РИА Новости, что удивлен решением выдвинуть Надеждина кандидатом в депутаты Госдумы от партии по одномандатному избирательному округу (Дмитровский округ №118), так как его политические убеждения не имеют отношения к партийной программе. Вопрос об исключении из предвыборного списка на заседании президиума во вторник инициировали ближайшие соратники Прилепина, в число которых входит Казаков.
"Мы поставили на президиуме вопрос о присутствии Бориса Надеждина в наших списках. Выразили несогласие с этой ситуацией, попытались товарищей переубедить и принять решение об исключении его из списков. В результате долгого обсуждения нашу позицию не поддержали. По результату большинство присутствующих членов президиума воздержались от принятия решения", - рассказал Казаков.
По его словам, партийцы не удовлетворены этим решением и остаются при своем мнении.
"Мы хорошо видим возможные риски при участии Надеждина в нашей общей партийной кампании. Поэтому на период предвыборной кампании мы снимаем с себя всякую ответственность за его политические действия и политические высказывания", - отметил член президиума.
При этом источник, присутствовавший на заседании, в разговоре с агентством уточнил, что при голосовании председатель партии Сергей Миронов выступил за сохранение кандидатуры Надеждина в списке, а глава комитета Госдумы по делам ЖКХ Галина Хованская не поддержала его участие.