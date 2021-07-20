https://ria.ru/20210720/musor-1742028160.html

Подмосковье вышло в число регионов-лидеров по "мусорной" реформе

Подмосковье вышло в число регионов-лидеров по "мусорной" реформе - РИА Новости, 20.07.2021

Подмосковье вышло в число регионов-лидеров по "мусорной" реформе

В Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева к настоящему времени закрыты все 39 мусорных полигонов, действуют 10 современных комплексов по... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T13:56

2021-07-20T13:56

2021-07-20T13:56

новости подмосковья

виктория абрамченко

жкх

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева к настоящему времени закрыты все 39 мусорных полигонов, действуют 10 современных комплексов по переработке бытовых отходов общей мощностью более 4,5 тысяч тонн в год, сообщает пресс-служба облправительства.Накануне вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам с участием президента РФ Владимира Путина, выступая с докладом о выполнении нацпроекта "Экология", назвала Московскую область в числе 13 регионов-лидеров рейтинга по темпам реализации реформы обращения с отходами.Как отметили в пресс-службе, в этом году в Подмосковье планируется ввести еще один КПО и увеличить мощности уже действующих. Все объекты оборудуются системой видеонаблюдения, датчиками мониторинга за атмосферным воздухом.С 2019 года Подмосковье перешло на систему раздельного сбора мусора. Благодаря активному участию жителей, уже более 3,5 миллионов тонн отсортированных отходов направлено на вторичную переработку.

https://ria.ru/20210719/shkola-1741867668.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктория абрамченко, жкх, московская область (подмосковье)