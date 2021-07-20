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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210720/musor-1742028160.html
Подмосковье вышло в число регионов-лидеров по "мусорной" реформе
Подмосковье вышло в число регионов-лидеров по "мусорной" реформе - РИА Новости, 20.07.2021
Подмосковье вышло в число регионов-лидеров по "мусорной" реформе
В Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева к настоящему времени закрыты все 39 мусорных полигонов, действуют 10 современных комплексов по... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T13:56
2021-07-20T13:56
новости подмосковья
виктория абрамченко
жкх
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева к настоящему времени закрыты все 39 мусорных полигонов, действуют 10 современных комплексов по переработке бытовых отходов общей мощностью более 4,5 тысяч тонн в год, сообщает пресс-служба облправительства.Накануне вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам с участием президента РФ Владимира Путина, выступая с докладом о выполнении нацпроекта "Экология", назвала Московскую область в числе 13 регионов-лидеров рейтинга по темпам реализации реформы обращения с отходами.Как отметили в пресс-службе, в этом году в Подмосковье планируется ввести еще один КПО и увеличить мощности уже действующих. Все объекты оборудуются системой видеонаблюдения, датчиками мониторинга за атмосферным воздухом.С 2019 года Подмосковье перешло на систему раздельного сбора мусора. Благодаря активному участию жителей, уже более 3,5 миллионов тонн отсортированных отходов направлено на вторичную переработку.
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виктория абрамченко, жкх, московская область (подмосковье)
13:56 20.07.2021
 

Подмосковье вышло в число регионов-лидеров по "мусорной" реформе

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиМусоровозы Московской области
Мусоровозы Московской области - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева к настоящему времени закрыты все 39 мусорных полигонов, действуют 10 современных комплексов по переработке бытовых отходов общей мощностью более 4,5 тысяч тонн в год, сообщает пресс-служба облправительства.
Накануне вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам с участием президента РФ Владимира Путина, выступая с докладом о выполнении нацпроекта "Экология", назвала Московскую область в числе 13 регионов-лидеров рейтинга по темпам реализации реформы обращения с отходами.
Как отметили в пресс-службе, в этом году в Подмосковье планируется ввести еще один КПО и увеличить мощности уже действующих. Все объекты оборудуются системой видеонаблюдения, датчиками мониторинга за атмосферным воздухом.
"В регионе более 1 тысячи мусоровозов, они могут заехать на КПО только по специальному электронному талону. Путь каждого килограмма мусора упорядочен и подконтролен", - поясняется в сообщении.
С 2019 года Подмосковье перешло на систему раздельного сбора мусора. Благодаря активному участию жителей, уже более 3,5 миллионов тонн отсортированных отходов направлено на вторичную переработку.
"В Подмосковье более 63 тысяч контейнерных площадок. Все они оцифрованы и находятся под постоянным наблюдением. В рамках проекта "Мегабак" до конца 2021 года предусмотрена организация 60 площадок для сбора крупногабаритных отходов во всех городских округах. Это позволит увеличить число жителей, вовлечённых в раздельный сбор мусора до 4 миллионов человек", - добавили в пресс-службе.
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