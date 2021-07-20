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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210720/moskva-1742045907.html
Власти Москвы выписали более 17 миллионов рублей штрафов за сброс отходов
Власти Москвы выписали более 17 миллионов рублей штрафов за сброс отходов - РИА Новости, 20.07.2021
Власти Москвы выписали более 17 миллионов рублей штрафов за сброс отходов
За нарушения в обращении с отходами, в том числе за незаконный вывоз строительных отходов, в Москве с начала года выписано уже более 17 миллионов рублей... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T15:19
2021-07-20T15:37
москва сегодня: мегаполис для жизни
раздельный сбор мусора
жкх
москва
отходы
общество
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. За нарушения в обращении с отходами, в том числе за незаконный вывоз строительных отходов, в Москве с начала года выписано уже более 17 миллионов рублей штрафов, при этом специалисты отмечают тенденцию к снижению числа свалок, за прошедший год их количество только на территории Новой Москвы сократилось в 10 раз, сообщил журналистам заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы – руководитель контрактной службы Денис Алексеев.Он напомнил, что за несанкционированный сброс отходов предусмотрена административная ответственность – она определяется в зависимости от площади загрязненного участка, от класса опасности и объема размещенных отходов.По его словам, выявлять нарушителей и доказывать их вину помогают системы видеофиксации, которые сегодня активно внедряются в Москве. К примеру, на стройплощадках города для контроля за перемещением автомобилей для вывоза мусора устанавливаются комплексы программно-технических средств, которые включают специальные контрольно-измерительные пункты. С их помощью удается отслеживать все перемещения транспорта с отходами строительства и сноса, включая грунты."За нарушение установленных регламентов в рамках установленного законодательства с начала года вынесено постановлений на сумму более 17 миллионов рублей. Нарушители должны "ощущать" неотвратимость наказания. Чтобы избежать повторных нарушений, принимается ряд эффективных мер. К примеру, устанавливаются дополнительные заграждения, включая трансбарьеры и бетонные блоки. С их помощью удается перекрывать подъезд грузовой техники к потенциальным местам скопления мусора. Опять же используется видеофиксация", - отметил Алексеев.Он подчеркнул, что уменьшение количества свалок напрямую связано с состоянием окружающей среды и является показателем при оценке деятельности высших должностных лиц субъектов страны. Это тот показатель, который не остается без внимания."В Москве с начала 2021 года было выявлено 60 мест несанкционированных свалок, из которых более половины уже ликвидировано. Территории приведены в надлежащее санитарное состояние. В целом мы фиксируем уменьшение числа свалок в сравнении с 2019-м и 2020-м годами. Это становится позитивной тенденцией. К примеру, за прошедший год количество мест несанкционированного размещения отходов только на территории Новой Москвы сократилось в 10 раз", - сообщил Алексеев. -0-
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раздельный сбор мусора, жкх, москва, отходы, общество
15:19 20.07.2021 (обновлено: 15:37 20.07.2021)
 
Власти Москвы выписали более 17 миллионов рублей штрафов за сброс отходов

Власти Москвы выписали более 17 миллионов рублей штрафов за сброс отходов, число свалок сокращается

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМосква планирует сократить объемы захоронения мусора на территории МО
Москва планирует сократить объемы захоронения мусора на территории МО - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. За нарушения в обращении с отходами, в том числе за незаконный вывоз строительных отходов, в Москве с начала года выписано уже более 17 миллионов рублей штрафов, при этом специалисты отмечают тенденцию к снижению числа свалок, за прошедший год их количество только на территории Новой Москвы сократилось в 10 раз, сообщил журналистам заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы – руководитель контрактной службы Денис Алексеев.
Он напомнил, что за несанкционированный сброс отходов предусмотрена административная ответственность – она определяется в зависимости от площади загрязненного участка, от класса опасности и объема размещенных отходов.
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По его словам, выявлять нарушителей и доказывать их вину помогают системы видеофиксации, которые сегодня активно внедряются в Москве. К примеру, на стройплощадках города для контроля за перемещением автомобилей для вывоза мусора устанавливаются комплексы программно-технических средств, которые включают специальные контрольно-измерительные пункты. С их помощью удается отслеживать все перемещения транспорта с отходами строительства и сноса, включая грунты.
"За нарушение установленных регламентов в рамках установленного законодательства с начала года вынесено постановлений на сумму более 17 миллионов рублей. Нарушители должны "ощущать" неотвратимость наказания. Чтобы избежать повторных нарушений, принимается ряд эффективных мер. К примеру, устанавливаются дополнительные заграждения, включая трансбарьеры и бетонные блоки. С их помощью удается перекрывать подъезд грузовой техники к потенциальным местам скопления мусора. Опять же используется видеофиксация", - отметил Алексеев.
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Он подчеркнул, что уменьшение количества свалок напрямую связано с состоянием окружающей среды и является показателем при оценке деятельности высших должностных лиц субъектов страны. Это тот показатель, который не остается без внимания.
"В Москве с начала 2021 года было выявлено 60 мест несанкционированных свалок, из которых более половины уже ликвидировано. Территории приведены в надлежащее санитарное состояние. В целом мы фиксируем уменьшение числа свалок в сравнении с 2019-м и 2020-м годами. Это становится позитивной тенденцией. К примеру, за прошедший год количество мест несанкционированного размещения отходов только на территории Новой Москвы сократилось в 10 раз", - сообщил Алексеев. -0-
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизнираздельный сбор мусораЖКХМоскваОтходыОбщество
 
 
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