https://ria.ru/20210720/moskva-1742013837.html

В Москве началось возведение экоцентра в пойме реки Чермянки

В Москве началось возведение экоцентра в пойме реки Чермянки - РИА Новости, 20.07.2021

В Москве началось возведение экоцентра в пойме реки Чермянки

В Москве началось возведение экоцентра в пойме реки Чермянки, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T12:55

2021-07-20T12:55

2021-07-20T12:55

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городское хозяйство москвы

москва

общество

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В Москве началось возведение экоцентра в пойме реки Чермянки, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что рядом планируется создать вертикальную ферму, аптекарский огород и сенсорный сад."Работы завершим в этом году. В экоцентре площадью более 1,2 тысячи квадратных метров с интерактивными выставочными залами, кинозалом и профлабораторией посетители всех возрастов смогут познакомиться с экопрофессиями будущего. Создаем это уникальное пространство в рамках реализации проекта "Парк Яуза", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 2016-2020 годах уже привели в порядок пять участков будущего парка общей площадью 135 гектаров. В этом году будут благоустроены два участка – от улицы Мусоргского до проезда Дежнева и от проезда Дежнева до улицы Молодцова.

https://ria.ru/20210713/ploschadki-1741063611.html

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городское хозяйство москвы, москва, общество