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В Москве началось возведение экоцентра в пойме реки Чермянки
В Москве началось возведение экоцентра в пойме реки Чермянки - РИА Новости, 20.07.2021
В Москве началось возведение экоцентра в пойме реки Чермянки
В Москве началось возведение экоцентра в пойме реки Чермянки, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T12:55
2021-07-20T12:55
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
общество
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В Москве началось возведение экоцентра в пойме реки Чермянки, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что рядом планируется создать вертикальную ферму, аптекарский огород и сенсорный сад."Работы завершим в этом году. В экоцентре площадью более 1,2 тысячи квадратных метров с интерактивными выставочными залами, кинозалом и профлабораторией посетители всех возрастов смогут познакомиться с экопрофессиями будущего. Создаем это уникальное пространство в рамках реализации проекта "Парк Яуза", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 2016-2020 годах уже привели в порядок пять участков будущего парка общей площадью 135 гектаров. В этом году будут благоустроены два участка – от улицы Мусоргского до проезда Дежнева и от проезда Дежнева до улицы Молодцова.
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городское хозяйство москвы, москва, общество
12:55 20.07.2021
 
В Москве началось возведение экоцентра в пойме реки Чермянки

Комплекс городского хозяйства Москвы: в пойме реки Чермянки началось возведение экоцентра

© Пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыПарк Яуза
Парк Яуза
© Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В Москве началось возведение экоцентра в пойме реки Чермянки, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Начали возведение экоцентра в пойме реки Чермянки. Уже выполнили устройство основания. Сейчас монтируем металлокаркас и возводим стены. На очереди – перегородки и кровля, фасадные работы и внутренняя отделка, монтаж внутренних инженерных коммуникаций. И в строительстве, и в оформлении павильона отдаем предпочтение природным материалам, прежде всего, дереву. Частичное витражное остекление наполнит здание естественным светом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рядом планируется создать вертикальную ферму, аптекарский огород и сенсорный сад.
"Работы завершим в этом году. В экоцентре площадью более 1,2 тысячи квадратных метров с интерактивными выставочными залами, кинозалом и профлабораторией посетители всех возрастов смогут познакомиться с экопрофессиями будущего. Создаем это уникальное пространство в рамках реализации проекта "Парк Яуза", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2016-2020 годах уже привели в порядок пять участков будущего парка общей площадью 135 гектаров. В этом году будут благоустроены два участка – от улицы Мусоргского до проезда Дежнева и от проезда Дежнева до улицы Молодцова.
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