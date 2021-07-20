В Москве началось возведение экоцентра в пойме реки Чермянки
Комплекс городского хозяйства Москвы: в пойме реки Чермянки началось возведение экоцентра
© Пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыПарк Яуза
© Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
"Начали возведение экоцентра в пойме реки Чермянки. Уже выполнили устройство основания. Сейчас монтируем металлокаркас и возводим стены. На очереди – перегородки и кровля, фасадные работы и внутренняя отделка, монтаж внутренних инженерных коммуникаций. И в строительстве, и в оформлении павильона отдаем предпочтение природным материалам, прежде всего, дереву. Частичное витражное остекление наполнит здание естественным светом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рядом планируется создать вертикальную ферму, аптекарский огород и сенсорный сад.
"Работы завершим в этом году. В экоцентре площадью более 1,2 тысячи квадратных метров с интерактивными выставочными залами, кинозалом и профлабораторией посетители всех возрастов смогут познакомиться с экопрофессиями будущего. Создаем это уникальное пространство в рамках реализации проекта "Парк Яуза", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2016-2020 годах уже привели в порядок пять участков будущего парка общей площадью 135 гектаров. В этом году будут благоустроены два участка – от улицы Мусоргского до проезда Дежнева и от проезда Дежнева до улицы Молодцова.