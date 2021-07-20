https://ria.ru/20210720/morozhennoe-1742057555.html

Путин съел любимое мороженое на МАКС-2021

Путин съел любимое мороженое на МАКС-2021 - РИА Новости, 20.07.2021

Путин съел любимое мороженое на МАКС-2021

Президент России Владимир Путин не отказался от любимого пломбира на МАКС и в этот раз, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T16:14

2021-07-20T16:14

2021-07-20T17:34

макс-2021

юрий борисов (вице-премьер)

денис мантуров

авиасалон макс

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

владимир путин

жуковский

общество

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не отказался от любимого пломбира на МАКС и в этот раз, передает корреспондент РИА Новости.Стаканчики "Коровка из Кореновки" принесли в розовом кейсе и предложили сначала главе государства, а затем всем, кто смотрел полеты вместе с ним."Денис, ты заплатил?" — в шутку поинтересовался Юрий Борисов у главы Минпромторга Дениса Мантурова.Путин, прежде чем открыть мороженое, изучил упаковку.Именно это мороженое Путин покупал на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском и даже угощал им турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik — официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20201115/putin-1584707658.html

https://ria.ru/20210518/morozhenoe-1732730699.html

жуковский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Владимир Путин ест пломбир на МАКС-2021 Президент России Владимир Путин не отказался от любимого пломбира на МАКС и в этот раз. Стаканчики "Коровка из Кореновки" принесли в розовом кейсе и предложили сначала главе государства, а затем всем, кто смотрел полеты вместе с ним. 2021-07-20T16:14 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

макс-2021, юрий борисов (вице-премьер), денис мантуров, авиасалон макс, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, жуковский, общество