https://ria.ru/20210720/morozhennoe-1742057555.html
Путин съел любимое мороженое на МАКС-2021
Путин съел любимое мороженое на МАКС-2021 - РИА Новости, 20.07.2021
Путин съел любимое мороженое на МАКС-2021
Президент России Владимир Путин не отказался от любимого пломбира на МАКС и в этот раз, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T16:14
2021-07-20T16:14
2021-07-20T17:34
макс-2021
юрий борисов (вице-премьер)
денис мантуров
авиасалон макс
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир путин
жуковский
общество
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не отказался от любимого пломбира на МАКС и в этот раз, передает корреспондент РИА Новости.Стаканчики "Коровка из Кореновки" принесли в розовом кейсе и предложили сначала главе государства, а затем всем, кто смотрел полеты вместе с ним."Денис, ты заплатил?" — в шутку поинтересовался Юрий Борисов у главы Минпромторга Дениса Мантурова.Путин, прежде чем открыть мороженое, изучил упаковку.Именно это мороженое Путин покупал на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском и даже угощал им турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik — официальным информационным партнером.
https://ria.ru/20201115/putin-1584707658.html
https://ria.ru/20210518/morozhenoe-1732730699.html
жуковский
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Владимир Путин ест пломбир на МАКС-2021
Президент России Владимир Путин не отказался от любимого пломбира на МАКС и в этот раз. Стаканчики "Коровка из Кореновки" принесли в розовом кейсе и предложили сначала главе государства, а затем всем, кто смотрел полеты вместе с ним.
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макс-2021, юрий борисов (вице-премьер), денис мантуров, авиасалон макс, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, жуковский, общество
16:14 20.07.2021 (обновлено: 17:34 20.07.2021)
Путин съел любимое мороженое на МАКС-2021
Президент России Владимир Путин съел любимый пломбир "Коровка из Кореновки" на МАКС-2021