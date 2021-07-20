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Политолог прокомментировал слова Лукашенко о корректировке политики
Политолог прокомментировал слова Лукашенко о корректировке политики - РИА Новости, 20.07.2021
Политолог прокомментировал слова Лукашенко о корректировке политики
После заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о необходимости корректировки внешнеполитической стратегии республики Минск может провести... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T17:28
2021-07-20T17:34
богдан безпалько
александр лукашенко
мид белоруссии
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. После заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о необходимости корректировки внешнеполитической стратегии республики Минск может провести косметические изменения или же отказаться от многовекторности - в этом случае может последовать смена главы белорусского МИД, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в Белоруссии в 2020 году и последовавшие за ними санкции Запада показали, что внешнеполитическая стратегия республики нуждается в серьезной корректировке. Заявление об этом он сделал на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе, на которое приглашены руководители белорусских дипмиссий за рубежом."В эти слова (Лукашенко) можно вложить что угодно - как отказ от многовекторности, так и какие-то косметические изменения, которые должны привести к улучшению белорусского положения. Может, понизят уровень дипломатического сотрудничества с какими-то конкретными странами, а с какими-то нарастят", - сказал эксперт РИА Новости."Если министерство иностранных дел (Белоруссии) будет по-прежнему возглавлять западник и сторонник многовекторности в сторону Запада, то тогда все останется просто словам и заявлениями. Мы увидим по дальнейшим решениям, которые далее последуют. С (главой МИД Белоруссии Владимиром) Макеем во главе никакой переориентации и отказа от многовекторности не будет. Тем более Макей несколько дней назад заявлял, что многовекторность сохраняется. Вероятно, следовало сначала решить кадровые вопросы", - отметил он.Безпалько добавил, что "хотелось бы надеяться на пересмотр внешнеполитических приоритетов в сторону интеграции с Россией в рамках заключенного еще 20 лет назад договора Союзного государства". "Что хотя бы сейчас процесс интеграции начнет реально воплощаться в жизнь", - заявил политолог.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Лукашенко. После выборов в стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также ввел экономические секторальные санкции. В частности, ограничивается торговля с Белоруссией нефтепродуктами, калийными удобрениями, сырьем и оборудованием для производства табака и табачных изделий.Ранее премьер Роман Головченко говорил, что Белоруссия может принять болезненные ответные меры против стран, занявших по отношению к ней враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через свою территорию. По словам Головченко, правительством по поручению Лукашенко подготовлен комплекс специальных защитных мер. Кроме того, премьер говорил, что ущерб от финансовых и торговых санкций Запада против Минска вряд ли будет выше 3% ВВП.
https://ria.ru/20210720/lukashenko-1741982954.html
https://ria.ru/20210712/makey-1740881956.html
https://ria.ru/20210714/ukraina-1741254886.html
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богдан безпалько, александр лукашенко, мид белоруссии, белоруссия, в мире
17:28 20.07.2021 (обновлено: 17:34 20.07.2021)
 
Политолог прокомментировал слова Лукашенко о корректировке политики

Политолог Безпалько: Минск откажется от многовекторности, если сменит министра иностранных дел

© РИА Новости / Владимир ТрефиловБогдан Безпалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России
Богдан Безпалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. После заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о необходимости корректировки внешнеполитической стратегии республики Минск может провести косметические изменения или же отказаться от многовекторности - в этом случае может последовать смена главы белорусского МИД, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в Белоруссии в 2020 году и последовавшие за ними санкции Запада показали, что внешнеполитическая стратегия республики нуждается в серьезной корректировке. Заявление об этом он сделал на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе, на которое приглашены руководители белорусских дипмиссий за рубежом.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на торжественном митинге, посвященном Дню независимости Белоруссии - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 10:46
Лукашенко заявил о необходимости корректировать внешнюю политику страны
"В эти слова (Лукашенко) можно вложить что угодно - как отказ от многовекторности, так и какие-то косметические изменения, которые должны привести к улучшению белорусского положения. Может, понизят уровень дипломатического сотрудничества с какими-то конкретными странами, а с какими-то нарастят", - сказал эксперт РИА Новости.
"Если министерство иностранных дел (Белоруссии) будет по-прежнему возглавлять западник и сторонник многовекторности в сторону Запада, то тогда все останется просто словам и заявлениями. Мы увидим по дальнейшим решениям, которые далее последуют. С (главой МИД Белоруссии Владимиром) Макеем во главе никакой переориентации и отказа от многовекторности не будет. Тем более Макей несколько дней назад заявлял, что многовекторность сохраняется. Вероятно, следовало сначала решить кадровые вопросы", - отметил он.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 10:48Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Макей заявил, что Минск не откажется от принципа многовекторности
Безпалько добавил, что "хотелось бы надеяться на пересмотр внешнеполитических приоритетов в сторону интеграции с Россией в рамках заключенного еще 20 лет назад договора Союзного государства". "Что хотя бы сейчас процесс интеграции начнет реально воплощаться в жизнь", - заявил политолог.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Лукашенко. После выборов в стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
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ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также ввел экономические секторальные санкции. В частности, ограничивается торговля с Белоруссией нефтепродуктами, калийными удобрениями, сырьем и оборудованием для производства табака и табачных изделий.
Ранее премьер Роман Головченко говорил, что Белоруссия может принять болезненные ответные меры против стран, занявших по отношению к ней враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через свою территорию. По словам Головченко, правительством по поручению Лукашенко подготовлен комплекс специальных защитных мер. Кроме того, премьер говорил, что ущерб от финансовых и торговых санкций Запада против Минска вряд ли будет выше 3% ВВП.
 
Богдан БезпалькоАлександр ЛукашенкоМИД БелоруссииБелоруссияВ мире
 
 
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