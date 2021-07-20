https://ria.ru/20210720/mishustin-1742111537.html

Мишустин распорядился создать рабочую группу по водородной энергетике

Мишустин распорядился создать рабочую группу по водородной энергетике - РИА Новости, 20.07.2021

Мишустин распорядился создать рабочую группу по водородной энергетике

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился образовать межведомственную рабочую группу по развитию в РФ водородной энергетики, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T21:31

2021-07-20T21:31

2021-07-20T22:42

россия

михаил мишустин

газпром

роснано

атомная энергетика

экономика

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился образовать межведомственную рабочую группу по развитию в РФ водородной энергетики, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.Руководителем рабочей группы назначен вице-премьер Александр Новак, руководителем по научной деятельности - ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр энергетики Николай Шульгинов и замминистра энергетики Павел Сорокин заняли должности замглавы рабочей группы, гендиректор "Российского энергетического агентства" Минэнерго Алексей Кулапин - ее секретаря.В состав группы также вошли гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков, председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков, президент "Курчатовского института" Михаил Ковальчук, гендиректор "Камаза" Сергей Когогин, председатель правления УК "Роснано" Сергей Куликов, председатель правления "Сибур Холдинга" Дмитрий Конов, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон и замруководителя секретариата Новака Георгий Нозадзе.Кроме того, среди членов рабочей группы значатся помощник президента РФ Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, заместитель руководителя аппарата правительства Алексей Уваров, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс, вице-президент "Роснефти" Андрей Шишкин, председатель госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов,

https://ria.ru/20210720/mishustin-1742101469.html

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россия, михаил мишустин, газпром, роснано, атомная энергетика, экономика