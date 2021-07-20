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"Врачи без границ" объяснили, почему сами спасают мигрантов в Европе
"Врачи без границ" объяснили, почему сами спасают мигрантов в Европе - РИА Новости, 20.07.2021
"Врачи без границ" объяснили, почему сами спасают мигрантов в Европе
Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF) самостоятельно проводит поисково-спасательные операции в Средиземном море, чтобы заполнить... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T13:57
2021-07-20T13:57
средиземноморье
врачи без границ
евросоюз
европа
в мире
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF) самостоятельно проводит поисково-спасательные операции в Средиземном море, чтобы заполнить пробел, который возник по вине Европейского союза, заявил РИА Новости представитель организации по поисково-спасательной деятельности в Средиземноморье Дуччо Стадерини."Шокирует, что сегодня в Европе таким делом занимается такая неправительственная организация, как наша. Шокирует и то, что в 2021 году в Европе будет введена криминализация гуманитарной помощи", - сказал Стадерини.В период с 2015 по 2021 год организация помогла спасти более 81 тысячи человек. Стадерини же отметил, что "Врачи" таким образом просто заняты тем, чем должен был бы заниматься Евросоюз и правительства стран объединения.Представитель НПО отметил, что сфера деятельности в рамках морской операции Евросоюза IRINI сместилась к восточной части ливийского региона, что уменьшило вероятность "обнаружения и спасения" беженцев и мигрантов."В первый год операции IRINI не проводилось никаких спасательных операций, если сравнить операцию SOPHIA (началась в мае 2015 года и продлилась до 2020 года - ред.) с IRINI, то виден четкий "план отхода" Евросоюза от поисково-спасательной деятельности", - подчеркнул Стадерини.Наряду с этим он заявил, что рост числа смертей мигрантов в Средиземноморье может быть связан с решением правительства Италии провести проверки и поместить под административный арест ряд поисково-спасательных судов НПО.&nbsp; Кроме того, он назвал "неправдой" утверждения о том, что деятельность "Врачей без границ" в Средиземном море служит "фактором притяжения" для мигрантов и беженцев.
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средиземноморье, врачи без границ, евросоюз, европа, в мире
13:57 20.07.2021
 
"Врачи без границ" объяснили, почему сами спасают мигрантов в Европе

Представитель "Врачей без границ" Стадерини: мы спасаем мигрантов сами из-за бездействия ЕС

© AP Photo / Bram JanssenМигранты в Средиземном море
Мигранты в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© AP Photo / Bram Janssen
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF) самостоятельно проводит поисково-спасательные операции в Средиземном море, чтобы заполнить пробел, который возник по вине Европейского союза, заявил РИА Новости представитель организации по поисково-спасательной деятельности в Средиземноморье Дуччо Стадерини.
"Шокирует, что сегодня в Европе таким делом занимается такая неправительственная организация, как наша. Шокирует и то, что в 2021 году в Европе будет введена криминализация гуманитарной помощи", - сказал Стадерини.
В период с 2015 по 2021 год организация помогла спасти более 81 тысячи человек. Стадерини же отметил, что "Врачи" таким образом просто заняты тем, чем должен был бы заниматься Евросоюз и правительства стран объединения.
"Причина, по которой мы здесь, не в том, что нам это нравится, а в том, что существует пробел, и наша задача - его восполнить... Это ответственность Европы, и государства-члены должны обеспечить, чтобы проверки не использовались для намеренного блокирования спасательной деятельности НПО, а также, чтобы государства обеспечивали прибрежным странам достаточную поддержку, чтобы закрыть этот пробел. Тогда мы прекратим деятельность", - подчеркнул он.
Представитель НПО отметил, что сфера деятельности в рамках морской операции Евросоюза IRINI сместилась к восточной части ливийского региона, что уменьшило вероятность "обнаружения и спасения" беженцев и мигрантов.
"В первый год операции IRINI не проводилось никаких спасательных операций, если сравнить операцию SOPHIA (началась в мае 2015 года и продлилась до 2020 года - ред.) с IRINI, то виден четкий "план отхода" Евросоюза от поисково-спасательной деятельности", - подчеркнул Стадерини.
Наряду с этим он заявил, что рост числа смертей мигрантов в Средиземноморье может быть связан с решением правительства Италии провести проверки и поместить под административный арест ряд поисково-спасательных судов НПО.  Кроме того, он назвал "неправдой" утверждения о том, что деятельность "Врачей без границ" в Средиземном море служит "фактором притяжения" для мигрантов и беженцев.
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