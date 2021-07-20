https://ria.ru/20210720/mediki-1741987936.html

Медики Приморья получили доплаты за ранее выявление онкозаболеваний

Медики Приморья получили доплаты за ранее выявление онкозаболеваний - РИА Новости, 20.07.2021

Медики Приморья получили доплаты за ранее выявление онкозаболеваний

Свыше 170 медицинских работников Приморья за первую половину года получили доплаты за выявление у местных жителей злокачественных новообразований на ранних... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T11:08

2021-07-20T11:08

2021-07-20T11:08

здоровье - общество

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 20 июл – РИА Новости. Свыше 170 медицинских работников Приморья за первую половину года получили доплаты за выявление у местных жителей злокачественных новообразований на ранних стадиях, на эти цели направлен почти 1 миллион рублей, сообщает правительство региона."На эту региональную меру социальной поддержки из бюджета края направлено уже более 940 тысяч рублей. По данным Минздрава Приморья, денежная выплата в размере 3 тысячи рублей выплачивается за каждый впервые выявленный случай злокачественного новообразования на ранних стадиях (I и II стадии) у жителей Приморского края и подтвержденный врачом-онкологом", - говорится в сообщении.Выплаты могут получить медицинские работники амбулаторно-поликлинического звена медицинских организаций.В прошлом году на эту меру социальной поддержки из бюджета Приморского края было направлено свыше 2,5 миллиона рублей. По данным властей региона, такая выплата призвана мотивировать врачей на ранее выявление онкологических заболеваний, что в свою очередь должно привести к увеличению продолжительности жизни пациентов и снижению смертности. На это нацелен национальный проект "Здравоохранение".Также в Приморье реализуются еще пять мер финансовой поддержки медицинских работников. Это ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей для работников территорий, приравненных к северным, компенсация расходов за наем жилья. Также это единовременные выплаты в 200-700 тысяч рублей специалистам с высшим или средним образованием, трудоустроившимся в амбулаторно-поликлинические звено и службу скорой медицинской помощи краевых медицинских организаций.Кроме того, ежемесячные выплаты в 10 тысяч рублей полагаются при условии трудоустройства врача в медицинскую организацию в течение одного года после окончания вуза, ежемесячная доплата – для медика-наставника молодого специалиста."Всего на реализацию шести мер социальной поддержки медицинских работников Приморья в первом полугодии из регионального бюджета было направлено более 167,9 миллиона рублей", – сообщили в краевом Минздраве.В регионе действует государственная программа "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2020-2027‬ годы. Ее целью является улучшение состояния здоровья населения региона путем повышения качества и доступности медицинской помощи.

https://ria.ru/20210719/ptitsy-1741799121.html

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приморский край

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здоровье - общество, приморский край, общество