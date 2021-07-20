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Ветераны из Австралии жгут медали, требуя защитить помогавших им афганцев
Ветераны из Австралии жгут медали, требуя защитить помогавших им афганцев - РИА Новости, 20.07.2021
Ветераны из Австралии жгут медали, требуя защитить помогавших им афганцев
Австралийские ветераны сожгли свои военные награды в знак протеста против недостаточных усилий правительства страны по предоставлению убежища сотням афганцев,... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T10:27
2021-07-20T10:27
афганистан
австралия
талибан
в мире
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Австралийские ветераны сожгли свои военные награды в знак протеста против недостаточных усилий правительства страны по предоставлению убежища сотням афганцев, работавших с иностранными военными, которые сейчас столкнулись с угрозой мести со стороны боевиков движения "Талибан"*, сообщает местный телеканал ABC News.По данным телеканала, группа военных, принимавших участие в афганской кампании, устроила символическую акцию перед офисами федеральных политиков в связи с ростом беспокойства за безопасность афганцев, которые когда-то служили вместе с силами коалиции."Осознанное решение правительства (премьер-министра Австралии Скотта - ред.) Моррисона оставить сотни наших бывших афганских переводчиков из числа гражданских лиц, других верных союзников и членов их семей на расправу талибам... теперь превращает эту медаль в знак позора", - заявил ветеран войны в Афганистане Стюарт Маккарти. Отмечается, что в акции приняли участие и австралийские ветераны, участвовавшие в других конфликтах, которые также сожгли свои награды в знак солидарности.Ранее власти ряда стран, в том числе США и Канады, заявили о своих планах начать эвакуацию афганских переводчиков и членов их семей, которые оказывали поддержку вооруженным силам этих стран, в ближайшем будущем.Также ранее представитель талибов Сухейль Шахин на пресс-конференции в Москве заявил, что "Талибан"* не будет преследовать работавших на США афганских переводчиков.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители движения "Талибан"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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афганистан, австралия, талибан, в мире
10:27 20.07.2021
 
Ветераны из Австралии жгут медали, требуя защитить помогавших им афганцев

Ветераны из Австралии жгут медали, требуя от властей защитить помогавших им афганцев

© Фото : Petty Officer 2nd Class Aramis RamirezАвстралийские военнослужащие в Афганистане
Австралийские военнослужащие в Афганистане - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Фото : Petty Officer 2nd Class Aramis Ramirez
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Австралийские ветераны сожгли свои военные награды в знак протеста против недостаточных усилий правительства страны по предоставлению убежища сотням афганцев, работавших с иностранными военными, которые сейчас столкнулись с угрозой мести со стороны боевиков движения "Талибан"*, сообщает местный телеканал ABC News.
По данным телеканала, группа военных, принимавших участие в афганской кампании, устроила символическую акцию перед офисами федеральных политиков в связи с ростом беспокойства за безопасность афганцев, которые когда-то служили вместе с силами коалиции.
"Осознанное решение правительства (премьер-министра Австралии Скотта - ред.) Моррисона оставить сотни наших бывших афганских переводчиков из числа гражданских лиц, других верных союзников и членов их семей на расправу талибам... теперь превращает эту медаль в знак позора", - заявил ветеран войны в Афганистане Стюарт Маккарти. Отмечается, что в акции приняли участие и австралийские ветераны, участвовавшие в других конфликтах, которые также сожгли свои награды в знак солидарности.
Ранее власти ряда стран, в том числе США и Канады, заявили о своих планах начать эвакуацию афганских переводчиков и членов их семей, которые оказывали поддержку вооруженным силам этих стран, в ближайшем будущем.
Также ранее представитель талибов Сухейль Шахин на пресс-конференции в Москве заявил, что "Талибан"* не будет преследовать работавших на США афганских переводчиков.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители движения "Талибан"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
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