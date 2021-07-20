Число пассажиров на МЦД выросло на 14% по сравнению с концом 2019 года
Дептранс Москвы: число пассажиров на МЦД увеличилось на 14% в сравнении с периодом до пандемии
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЭлектричка прибывает на станцию Каланчевская Московского центрального диаметра
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Число пассажиров на Московских центральных диаметрах (МЦД) за первое полугодие 2021 года увеличилось на 14% в сравнении с аналогичным периодом до пандемии коронавируса в 2019 году, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"После пандемии вы чаще выбираете МЦК (Московское центральное кольцо) и МЦД для поездок по городу. Мы сравнили пассажиропоток — на железной дороге он восстановился быстрее, чем на других видах транспорта — каждый день мы перевозим на кольце и диаметрах больше 800 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Так, отмечается, что в среднем ежедневно за период июнь-июль 2021 года на МЦК проезжает 370 тысяч пассажиров, на МЦД - 465 тысяч пассажиров.
"За первое полугодие 2021 года на МЦК проехали 71,1 миллиона пассажиров, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период до пандемии в 2019 году. На МЦД в то же время проехали 83,4 миллиона пассажиров, что на 14% больше, чем за аналогичный период до пандемии", - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что, благодаря МЦД многие сократили время поездок из Подмосковья в Москву — владельцы личных авто тоже переходят на диаметры и больше не тратят время в пробках при въезде в город.
"МЦК и МЦД - первые из общественного транспорта Москвы, где поток не просто восстановился, но даже вырос после пандемии. И этот прирост – ожидаем и оправдан. При запуске МЦК мы делали ставку на реорганизацию промышленных районов в инвестиционно привлекательные территории для застройки жилой и коммерческой недвижимостью. И это сработало: жители новостроек и сотрудники новых офисов выбирают МЦК. На МЦД мы все больше видим коротких поездок внутри Москвы, когда вместо метро или наземного транспорта пассажиры выбирают альтернативный маршрут по МЦД", - сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.