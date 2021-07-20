https://ria.ru/20210720/manturov-1742098118.html

Мантуров сообщил о бюджете авиастроения на ближайшие три года

Мантуров сообщил о бюджете авиастроения на ближайшие три года - РИА Новости, 20.07.2021

Мантуров сообщил о бюджете авиастроения на ближайшие три года

Более 200 миллиардов рублей планируется выделить на авансирование и начало строительства самолетов в РФ в ближайшие 3 года, сообщил глава Минпромторга Денис... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T19:28

2021-07-20T19:28

2021-07-20T20:46

денис мантуров

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

авиация

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости/Прайм. Более 200 миллиардов рублей планируется выделить на авансирование и начало строительства самолетов в РФ в ближайшие 3 года, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах авиасалона МАКС-2021.Министр также уточнил, что Минфин предложил предоставить лизинговым компаниям средства на поставки вертолетной и авиационной техники для российских заказчиков в пропорции 60 на 40, где 60% - средства из ФНБ и 40% - из внебюджетных источников.Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210720/manturov-1742095560.html

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денис мантуров, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), авиация