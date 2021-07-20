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Мантуров сообщил о бюджете авиастроения на ближайшие три года
Мантуров сообщил о бюджете авиастроения на ближайшие три года - РИА Новости, 20.07.2021
Мантуров сообщил о бюджете авиастроения на ближайшие три года
Более 200 миллиардов рублей планируется выделить на авансирование и начало строительства самолетов в РФ в ближайшие 3 года, сообщил глава Минпромторга Денис... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T19:28
2021-07-20T20:46
денис мантуров
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
авиация
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости/Прайм. Более 200 миллиардов рублей планируется выделить на авансирование и начало строительства самолетов в РФ в ближайшие 3 года, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах авиасалона МАКС-2021.Министр также уточнил, что Минфин предложил предоставить лизинговым компаниям средства на поставки вертолетной и авиационной техники для российских заказчиков в пропорции 60 на 40, где 60% - средства из ФНБ и 40% - из внебюджетных источников.Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
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денис мантуров, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), авиация
19:28 20.07.2021 (обновлено: 20:46 20.07.2021)
 
Мантуров сообщил о бюджете авиастроения на ближайшие три года

Более 200 миллиардов рублей выделят на авиастроение в России на 3 года

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин осматривает образцы новой техники на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021
Президент РФ Владимир Путин осматривает образцы новой техники на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости/Прайм. Более 200 миллиардов рублей планируется выделить на авансирование и начало строительства самолетов в РФ в ближайшие 3 года, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах авиасалона МАКС-2021.
"Объем: больше 200 миллиардов рублей на ближайшую трехлетку, которые будут предоставлены из ФНБ на авансирование и начало строительства самолетов", - сказал он журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (справа) на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-202 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 19:05
Мантуров рассказал о подписанных договорах на поставку самолетов
Министр также уточнил, что Минфин предложил предоставить лизинговым компаниям средства на поставки вертолетной и авиационной техники для российских заказчиков в пропорции 60 на 40, где 60% - средства из ФНБ и 40% - из внебюджетных источников.
Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
 
Денис МантуровФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Авиация
 
 
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