https://ria.ru/20210720/lukashenko-1741991501.html

На Западе не знают, что делать с Лукашенко, заявил политолог

На Западе не знают, что делать с Лукашенко, заявил политолог - РИА Новости, 20.07.2021

На Западе не знают, что делать с Лукашенко, заявил политолог

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не оказывает никакого влияния на события в республике, но Запад продолжает "держать ее на скамейке... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T11:22

2021-07-20T11:22

2021-07-20T11:22

светлана тихановская

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

сша

литва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/148231/82/1482318212_0:11:5184:2927_1920x0_80_0_0_a2b793dca9505c2a1ade0ca9d11bd9ac.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не оказывает никакого влияния на события в республике, но Запад продолжает "держать ее на скамейке запасных" в качестве символа, потому что не знает, что делать с белорусским президентом Александром Лукашенко, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Ранее Тихановская в Вашингтоне провела переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, замгоссекретаря Викторией Нуланд и советником госдепа Дереком Шолле. Она подняла тему роли РФ в разрешении кризиса в Белоруссии, высказалась за усиление давления США на белорусские власти, призвав Вашингтон поддержать белорусские демократические силы в других странах, принять пакет экстренной помощи независимым медиа, расширить помощь гражданскому обществу, частному бизнесу в Белоруссии."Тихановская находится не в том положении, чтобы выдвигать какие-то условия, вряд ли этого не понимают в госдепе. А то, что она ведет какие-то переговоры, для нее очень позитивно, потому что ее по-прежнему продолжают воспринимать как хоть какую-то величину, какое-то значимое явление", - сказал эксперт РИА Новости.По его словам, в реальности Тихановская не оказывает никакого влияния ни на события, ни на людей в Белоруссии - "отчасти является символом, не более того"."А то, что ее держат на скамейке запасных, таскают по разным встречам, это очевидно. Складывается ощущение, что ни в Европе, ни в госдепе толком не знают, что делать с Лукашенко - договориться с ним невозможно, потому что он непредсказуемый, импульсивный, он может любые договоренности нарушить, а поставить Тихановскую или кого-либо другого вместо него технически невозможно, поэтому пока они находятся в тупике", - полагает Безпалько.Он отметил, что решение Запада по санкциям не зависит от просьб Тихановской."Пока Тихановская сидит где-то там на запасных скамьях, ездит, ее финансируют по остаточному принципу на личные нужды и на поездки, но не более того. Это имитация бурной деятельности, санкции не зависят от Тихановской", - сказал он.По его словам, если бы не ситуация с самолетом компании Rayanair, "тот набор санкций, который последовал за этим, никогда бы против Белоруссии не вводился". "Тихановская и ранее требовала санкций, однако это зависело не от нее, а от действий Лукашенко", - уверен эксперт.По его словам, санкции против Белоруссии вводить на Западе не хотели, но белорусские власти их спровоцировали. Эти санкции носят фрагментарный характер и не затрагивают экономически важных кластеров и основных госструктур, подчеркивает эксперт, добавляя, что по-прежнему идет транзит через порты Клайпеды, по-прежнему Белоруссия продает калийные удобрения, торгует нефтепродуктами.По его мнению, если решение о санкциях Запада будет принято, "то (их) введут и могут даже сослаться на Тихановскую, сказать, что мол это не мы вводим, а так белорусы просили, они возмущены диктаторским режимом и так далее".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человек.

https://ria.ru/20210719/belorussiya-1741944259.html

https://ria.ru/20210719/belorussiya-1741900201.html

https://ria.ru/20210719/lukashenko-1741890939.html

https://ria.ru/20210720/lukashenko-1741905135.html

белоруссия

сша

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, сша, литва, в мире