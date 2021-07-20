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Лавров предостерег главу МИД Кипра от шагов в сторону дестабилизации
Лавров предостерег главу МИД Кипра от шагов в сторону дестабилизации - РИА Новости, 20.07.2021
Лавров предостерег главу МИД Кипра от шагов в сторону дестабилизации
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Республики Кипр Никосом Христодулидисом призвал воздерживаться от любых шагов,... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T21:08
2021-07-20T21:08
россия
никос христодулидис
сергей лавров
кипр
северный кипр
оон
в мире
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Республики Кипр Никосом Христодулидисом призвал воздерживаться от любых шагов, чреватых дестабилизацией обстановки, сообщил МИД РФ.Во вторник по инициативе кипрской стороны состоялся телефонный разговор Лаврова с Христодулидисом. Кипрский министр выразил озабоченность в связи с резким осложнением ситуации вокруг закрытого района Вароша города Фамагусты и его последствиями для перспектив кипрского урегулирования.По данным МИД РФ, Лавров подчеркнул приверженность строгому выполнению резолюций Совета Безопасности ООН, предусматривающих создание на Кипре двузональной двухобщинной федерации путем прямых переговоров греко-кипрской и турко-кипрской общин."Отмечена необходимость воздерживаться от любых шагов, чреватых дестабилизацией обстановки и создающих дополнительные препятствия на пути поиска решения кипрской проблемы в известных международно-правовых рамках", - добавил МИД РФ.Ранее глава непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар заявил, что недвижимость в недавно открытом для посещения квартале Вароша города Фамагуста на Кипре могут вернуть ее владельцам. Это объявление состоялось в ходе визита в ТРСК президента Турции Тайипа Эрдогана.Туристический квартал был закрыт для посещения с 1974 года после оккупации части Кипра турецкими войсками и раздела острова. Вароша защищена резолюцией Совета Безопасности ООН 1984 года.Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра, не признанная мировым сообществом. Международно признанной остается лишь Республика Кипр, де-факто контролирующая юг острова. Греческая и турецкая общины острова много лет вели переговоры о политическом воссоединении Кипра, но пока не преуспели в этом.
https://ria.ru/20210719/kipr-1741880054.html
https://ria.ru/20201117/kipr-1584896076.html
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россия, никос христодулидис, сергей лавров, кипр, северный кипр, оон, в мире
21:08 20.07.2021
 
Лавров предостерег главу МИД Кипра от шагов в сторону дестабилизации

Глава МИД России Лавров призвал главу МИД Кипра воздерживаться от шагов, чреватых дестабилизацией

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис во время встречи в Москве. 27 апреля 2018
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис во время встречи в Москве. 27 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Республики Кипр Никосом Христодулидисом призвал воздерживаться от любых шагов, чреватых дестабилизацией обстановки, сообщил МИД РФ.
Во вторник по инициативе кипрской стороны состоялся телефонный разговор Лаврова с Христодулидисом. Кипрский министр выразил озабоченность в связи с резким осложнением ситуации вокруг закрытого района Вароша города Фамагусты и его последствиями для перспектив кипрского урегулирования.
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По данным МИД РФ, Лавров подчеркнул приверженность строгому выполнению резолюций Совета Безопасности ООН, предусматривающих создание на Кипре двузональной двухобщинной федерации путем прямых переговоров греко-кипрской и турко-кипрской общин.
"Отмечена необходимость воздерживаться от любых шагов, чреватых дестабилизацией обстановки и создающих дополнительные препятствия на пути поиска решения кипрской проблемы в известных международно-правовых рамках", - добавил МИД РФ.
Ранее глава непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар заявил, что недвижимость в недавно открытом для посещения квартале Вароша города Фамагуста на Кипре могут вернуть ее владельцам. Это объявление состоялось в ходе визита в ТРСК президента Турции Тайипа Эрдогана.
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Туристический квартал был закрыт для посещения с 1974 года после оккупации части Кипра турецкими войсками и раздела острова. Вароша защищена резолюцией Совета Безопасности ООН 1984 года.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра, не признанная мировым сообществом. Международно признанной остается лишь Республика Кипр, де-факто контролирующая юг острова. Греческая и турецкая общины острова много лет вели переговоры о политическом воссоединении Кипра, но пока не преуспели в этом.
 
РоссияНикос ХристодулидисСергей ЛавровКипрСеверный КипрООНВ мире
 
 
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