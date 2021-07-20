https://ria.ru/20210720/lavrov-1742109755.html

Лавров предостерег главу МИД Кипра от шагов в сторону дестабилизации

Лавров предостерег главу МИД Кипра от шагов в сторону дестабилизации - РИА Новости, 20.07.2021

Лавров предостерег главу МИД Кипра от шагов в сторону дестабилизации

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Республики Кипр Никосом Христодулидисом призвал воздерживаться от любых шагов,... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T21:08

2021-07-20T21:08

2021-07-20T21:08

россия

никос христодулидис

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Республики Кипр Никосом Христодулидисом призвал воздерживаться от любых шагов, чреватых дестабилизацией обстановки, сообщил МИД РФ.Во вторник по инициативе кипрской стороны состоялся телефонный разговор Лаврова с Христодулидисом. Кипрский министр выразил озабоченность в связи с резким осложнением ситуации вокруг закрытого района Вароша города Фамагусты и его последствиями для перспектив кипрского урегулирования.По данным МИД РФ, Лавров подчеркнул приверженность строгому выполнению резолюций Совета Безопасности ООН, предусматривающих создание на Кипре двузональной двухобщинной федерации путем прямых переговоров греко-кипрской и турко-кипрской общин."Отмечена необходимость воздерживаться от любых шагов, чреватых дестабилизацией обстановки и создающих дополнительные препятствия на пути поиска решения кипрской проблемы в известных международно-правовых рамках", - добавил МИД РФ.Ранее глава непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар заявил, что недвижимость в недавно открытом для посещения квартале Вароша города Фамагуста на Кипре могут вернуть ее владельцам. Это объявление состоялось в ходе визита в ТРСК президента Турции Тайипа Эрдогана.Туристический квартал был закрыт для посещения с 1974 года после оккупации части Кипра турецкими войсками и раздела острова. Вароша защищена резолюцией Совета Безопасности ООН 1984 года.Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра, не признанная мировым сообществом. Международно признанной остается лишь Республика Кипр, де-факто контролирующая юг острова. Греческая и турецкая общины острова много лет вели переговоры о политическом воссоединении Кипра, но пока не преуспели в этом.

https://ria.ru/20210719/kipr-1741880054.html

https://ria.ru/20201117/kipr-1584896076.html

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россия, никос христодулидис, сергей лавров, кипр, северный кипр, оон, в мире