Москалькова попросила пересмотреть приговор курсантам за кражу парашютов
Москалькова попросила Верховный суд пересмотреть приговор рязанским курсантам за кражу парашютов
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву с просьбой о пересмотре приговора бывшим курсантам Рязанского воздушно-десантного училища, которых осудили к условным срокам за кражу парашютов.
"Обращаюсь к вам в связи с трагической судьбой двух бывших курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища Д.Н. Пугачева и Н.С. Матяшова, которые на протяжении нескольких лет безуспешно пытаются доказать свою невиновность в инкриминируемом им преступлении", - говорится в обращении омбудсмена, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
Как установил суд, в ночь на 20 ноября 2016 года курсанты пятого курса Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) Дмитрий Пугачев и Никита Матяшов приехали в ученый центр в Сельцах (Рязанская область), проникли на склад, вскрыв навесной замок, похитили четыре парашюта "Арбалет-2", погрузили их в багажник и скрылись. Впоследствии при обыске в доме родственницы Пугачева под кроватью нашли бирку от одного из парашютов.
Однако, как отмечается в обращении Москальковой, молодые люди в своих показаниях настаивали на иной версии: они приехали на территорию РВВДКУ лишь для того, чтобы забрать рюкзак, который забыл Пугачев. Спустя три месяца после пропажи парашюты были найдены фельдшером на танкодроме. Три из них были в распущенном состоянии, а один - в уложенном, причем принадлежащих обвиняемым следов на парашютах обнаружено не было.
В 2018 году Рязанский гарнизонный военный суд дал Пугачеву и Матяшову по два года условно, а Московский окружной военный суд утвердил приговор. В январе 2019 года Верховный суд поддержал решения нижестоящих инстанций.
"Мы проводили собственное журналистское расследование и можем уверенно сказать, что вина молодых людей в данном преступлении не доказана. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова воспользовалась уникальным правом, данным ей законом, и попросила пересмотреть приговор. Мы, конечно, как правозащитники, призвали бы чаще уполномоченных пользоваться этим правом, потому что, к сожалению, судебная система на данный момент носит обвинительный уклон и не дает должную оценку тем обстоятельствам, которые свидетельствуют о недоказанности вины и должны однозначно трактоваться в пользу обвиняемых", - заявила РИА Новости правозащитница Ольга Дружинина.
Согласно докладу уполномоченного по правам человека в России, ее аппарат направил в Верховный суд РФ в 2020 году семь ходатайств.