https://ria.ru/20210720/kursanty-1742071095.html

Москалькова попросила пересмотреть приговор курсантам за кражу парашютов

Москалькова попросила пересмотреть приговор курсантам за кражу парашютов - РИА Новости, 20.07.2021

Москалькова попросила пересмотреть приговор курсантам за кражу парашютов

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву с просьбой о пересмотре приговора РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T17:05

2021-07-20T17:05

2021-07-20T17:05

татьяна москалькова

рязанское воздушно-десантное командное училище

верховный суд рф

вячеслав лебедев

рязанская область

происшествия

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву с просьбой о пересмотре приговора бывшим курсантам Рязанского воздушно-десантного училища, которых осудили к условным срокам за кражу парашютов.Как установил суд, в ночь на 20 ноября 2016 года курсанты пятого курса Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) Дмитрий Пугачев и Никита Матяшов приехали в ученый центр в Сельцах (Рязанская область), проникли на склад, вскрыв навесной замок, похитили четыре парашюта "Арбалет-2", погрузили их в багажник и скрылись. Впоследствии при обыске в доме родственницы Пугачева под кроватью нашли бирку от одного из парашютов.Однако, как отмечается в обращении Москальковой, молодые люди в своих показаниях настаивали на иной версии: они приехали на территорию РВВДКУ лишь для того, чтобы забрать рюкзак, который забыл Пугачев. Спустя три месяца после пропажи парашюты были найдены фельдшером на танкодроме. Три из них были в распущенном состоянии, а один - в уложенном, причем принадлежащих обвиняемым следов на парашютах обнаружено не было.В 2018 году Рязанский гарнизонный военный суд дал Пугачеву и Матяшову по два года условно, а Московский окружной военный суд утвердил приговор. В январе 2019 года Верховный суд поддержал решения нижестоящих инстанций.Согласно докладу уполномоченного по правам человека в России, ее аппарат направил в Верховный суд РФ в 2020 году семь ходатайств.

рязанская область

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татьяна москалькова, рязанское воздушно-десантное командное училище, верховный суд рф, вячеслав лебедев, рязанская область, происшествия