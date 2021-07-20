https://ria.ru/20210720/kurilki-1741986061.html

Аэропорт Внуково возобновил работу курилок

Аэропорт Внуково возобновил работу курилок - РИА Новости, 20.07.2021

Аэропорт Внуково возобновил работу курилок

Московский аэропорт "Внуково" в июле возобновил работу курилок, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T11:00

2021-07-20T11:00

2021-07-20T14:04

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" в июле возобновил работу курилок, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.Как отмечается на сайте воздушной гавани, в аэропорту четыре курительные комнаты, они расположены в зонах посадки внутренних и международных рейсов. Две комнаты находятся около телетрапа №18 и между телетрапами №28 и №29 (международные воздушные линии). Также две комнаты для курения установлены около телетрапов №8 и №17 (внутренние воздушные линии).Специальные курительные помещения могут вместить одновременно до восьми человек, однако сейчас из-за пандемии количество посетителей курительных комнат не должно превышать более двух человек.Еще одна комната для курения была ранее открыта для пассажиров международных воздушных линий в бизнес-зале Art Lounge.

https://ria.ru/20200722/1574688604.html

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новости - туризм, туризм, внуково, москва, общество