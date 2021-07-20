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Аэропорт Внуково возобновил работу курилок
Аэропорт Внуково возобновил работу курилок - РИА Новости, 20.07.2021
Аэропорт Внуково возобновил работу курилок
Московский аэропорт "Внуково" в июле возобновил работу курилок, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T11:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" в июле возобновил работу курилок, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.Как отмечается на сайте воздушной гавани, в аэропорту четыре курительные комнаты, они расположены в зонах посадки внутренних и международных рейсов. Две комнаты находятся около телетрапа №18 и между телетрапами №28 и №29 (международные воздушные линии). Также две комнаты для курения установлены около телетрапов №8 и №17 (внутренние воздушные линии).Специальные курительные помещения могут вместить одновременно до восьми человек, однако сейчас из-за пандемии количество посетителей курительных комнат не должно превышать более двух человек.Еще одна комната для курения была ранее открыта для пассажиров международных воздушных линий в бизнес-зале Art Lounge.
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новости - туризм, туризм, внуково, москва, общество
11:00 20.07.2021 (обновлено: 14:04 20.07.2021)
 
Аэропорт Внуково возобновил работу курилок

Международный аэропорт "Внуково" возобновил работу курительных комнат с 9 июля

© РИА Новости / Артем ЖитеневКурительная комната в терминале аэропорта "Внуково"
Курительная комната в терминале аэропорта Внуково - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Артем Житенев
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" в июле возобновил работу курилок, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
"В международном аэропорту "Внуково" курительные комнаты открыты для пассажиров международных воздушных линий с 9 июля. Для пассажиров внутренних рейсов - с 12 июля", - сказали в пресс-службе.
Как отмечается на сайте воздушной гавани, в аэропорту четыре курительные комнаты, они расположены в зонах посадки внутренних и международных рейсов. Две комнаты находятся около телетрапа №18 и между телетрапами №28 и №29 (международные воздушные линии). Также две комнаты для курения установлены около телетрапов №8 и №17 (внутренние воздушные линии).
"Курительные комнаты полностью соответствуют всем требованиям санитарных норм. Они оснащены вентиляционным оборудованием с современной и мощной системой фильтрации воздуха", - отмечает аэропорт.
Специальные курительные помещения могут вместить одновременно до восьми человек, однако сейчас из-за пандемии количество посетителей курительных комнат не должно превышать более двух человек.
Еще одна комната для курения была ранее открыта для пассажиров международных воздушных линий в бизнес-зале Art Lounge.
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