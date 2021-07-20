Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210720/kurban-bayram-1742096361.html
Путин поздравил Алиева с Курбан-байрамом
Путин поздравил Алиева с Курбан-байрамом - РИА Новости, 20.07.2021
Путин поздравил Алиева с Курбан-байрамом
Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым поздравил его с мусульманским праздником Курбан-байрам. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T19:11
2021-07-20T19:11
религия и мировоззрение
курбан-байрам
ильхам алиев
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742090096_0:232:3228:2048_1920x0_80_0_0_c24f96b02b4adacb53e5115bc23d313d.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым поздравил его с мусульманским праздником Курбан-байрам."Ид мубарак ("благословенный праздник" - ред.)", - произнес Путин праздничное приветствие в начале встречи."Спасибо", - поблагодарил его Алиев, который немного удивился и рассмеялся."Праздник же у мусульман, поздравляю вас... Желаю всего самого доброго", - добавил российский лидер.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Ежегодно дата праздника меняется, в 2021 году Курбан-байрам начинается 20 июля.
https://ria.ru/20210720/bayram-1741989066.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742090096_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_62ee6f8178710cc64cc5ff50c4b34a6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курбан-байрам, ильхам алиев, владимир путин
19:11 20.07.2021
 
Путин поздравил Алиева с Курбан-байрамом

Президент Путин поздравил главу Азербайджана Алиева с Курбан-байрамом

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым поздравил его с мусульманским праздником Курбан-байрам.
"Ид мубарак ("благословенный праздник" - ред.)", - произнес Путин праздничное приветствие в начале встречи.
"Спасибо", - поблагодарил его Алиев, который немного удивился и рассмеялся.
"Праздник же у мусульман, поздравляю вас... Желаю всего самого доброго", - добавил российский лидер.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Ежегодно дата праздника меняется, в 2021 году Курбан-байрам начинается 20 июля.
Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 13:02Религия и мировоззрение
Празднование Курбан-байрама в России
 
Религия и мировоззрениеКурбан-байрамИльхам АлиевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:43В ДТП с грузовиком в Хабаровском крае погибли четыре человека
07:41Власти Чжэнчжоу эвакуировали 200 тысяч человек из-за наводнения
07:36В "Векторе" оценили риск проникновения в Россию оспы обезьян
07:33Умерла сестра президента Таджикистана
07:24В Туве медведица напала на местного жителя
06:43В Египте археологи обнаружили обломки древнего военного корабля
06:35В "Векторе" оценили опасность оспы обезьян для человека
06:00В Мосжилинспекции предлагают пересмотреть институт собрания собственников
05:42Напавшая на сына Пьехи женщина заявила о желании убить его бывшую тещу
05:04Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В
05:00Москвичи стали чаще согласовывать перепланировку в квартирах
04:35Врач дал советы о мерах предосторожности привившимся от COVID-19
04:26В ВОЗ назвали основную цель в борьбе с коронавирусом
04:24Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма COVID-19
04:15Эксперт рассказал, как сэкономить на работе кондиционера
04:13Российские ученые исследуют новые методы лечения туберкулеза и ВИЧ
04:05В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву может вернуться жара
03:58Стас Пьеха рассказал о состоянии сына после избиения
03:56В ФСВТС рассказали о просьбе инозаказчика о полете на МиГ-35 на МАКС-2021
03:45Диетолог рассказала, что будет, если несколько дней есть только ягоды
Лента новостейМолния