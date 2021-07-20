https://ria.ru/20210720/kurban-bayram-1742096361.html

Путин поздравил Алиева с Курбан-байрамом

Путин поздравил Алиева с Курбан-байрамом - РИА Новости, 20.07.2021

Путин поздравил Алиева с Курбан-байрамом

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым поздравил его с мусульманским праздником Курбан-байрам. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T19:11

2021-07-20T19:11

2021-07-20T19:11

религия и мировоззрение

курбан-байрам

ильхам алиев

владимир путин

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым поздравил его с мусульманским праздником Курбан-байрам."Ид мубарак ("благословенный праздник" - ред.)", - произнес Путин праздничное приветствие в начале встречи."Спасибо", - поблагодарил его Алиев, который немного удивился и рассмеялся."Праздник же у мусульман, поздравляю вас... Желаю всего самого доброго", - добавил российский лидер.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Ежегодно дата праздника меняется, в 2021 году Курбан-байрам начинается 20 июля.

https://ria.ru/20210720/bayram-1741989066.html

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курбан-байрам, ильхам алиев, владимир путин