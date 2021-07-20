https://ria.ru/20210720/kurban-bayram-1742096361.html
Путин поздравил Алиева с Курбан-байрамом
Путин поздравил Алиева с Курбан-байрамом - РИА Новости, 20.07.2021
Путин поздравил Алиева с Курбан-байрамом
Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым поздравил его с мусульманским праздником Курбан-байрам. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T19:11
2021-07-20T19:11
2021-07-20T19:11
религия и мировоззрение
курбан-байрам
ильхам алиев
владимир путин
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым поздравил его с мусульманским праздником Курбан-байрам."Ид мубарак ("благословенный праздник" - ред.)", - произнес Путин праздничное приветствие в начале встречи."Спасибо", - поблагодарил его Алиев, который немного удивился и рассмеялся."Праздник же у мусульман, поздравляю вас... Желаю всего самого доброго", - добавил российский лидер.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Ежегодно дата праздника меняется, в 2021 году Курбан-байрам начинается 20 июля.
https://ria.ru/20210720/bayram-1741989066.html
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курбан-байрам, ильхам алиев, владимир путин
Путин поздравил Алиева с Курбан-байрамом
Президент Путин поздравил главу Азербайджана Алиева с Курбан-байрамом
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
на встрече в Кремле с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым
поздравил его с мусульманским праздником Курбан-байрам.
"Ид мубарак ("благословенный праздник" - ред.)", - произнес Путин праздничное приветствие в начале встречи.
"Спасибо", - поблагодарил его Алиев, который немного удивился и рассмеялся.
"Праздник же у мусульман, поздравляю вас... Желаю всего самого доброго", - добавил российский лидер.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Ежегодно дата праздника меняется, в 2021 году Курбан-байрам начинается 20 июля.