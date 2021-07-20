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Онлайн-конференция ко Дню крещения Руси

Онлайн-конференция ко Дню крещения Руси - РИА Новости, 20.07.2021

Онлайн-конференция ко Дню крещения Руси

Анонс ММПЦ: Онлайн-конференция ко Дню крещения Руси26 июля в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, приуроченная ко Дню крещения Руси, отмечаемому 28 июля, состоится в рамках проекта "Религия и мировоззрение".

2021-07-20T11:47

2021-07-20T11:47

2021-07-20T11:47

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Задать вопрос Участники:- председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир ЛЕГОЙДА;- секретарь Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь ЯКИМЧУК;- профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав ПЕТРУШКО.28 июля отмечается День крещения Руси, а также День памяти равноапостольного великого князя Владимира. Эта дата стала важной для истории нашей страны, ее культурно-исторического развития.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы