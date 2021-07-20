Онлайн-конференция ко Дню крещения Руси
Анонс ММПЦ: Онлайн-конференция ко Дню крещения Руси26 июля в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, приуроченная ко Дню крещения Руси, отмечаемому 28 июля, состоится в рамках проекта "Религия и мировоззрение".
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Участники:
- председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир ЛЕГОЙДА;
- секретарь Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь ЯКИМЧУК;
- профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав ПЕТРУШКО.
28 июля отмечается День крещения Руси, а также День памяти равноапостольного великого князя Владимира. Эта дата стала важной для истории нашей страны, ее культурно-исторического развития.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир ЛЕГОЙДА;
- секретарь Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь ЯКИМЧУК;
- профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав ПЕТРУШКО.
28 июля отмечается День крещения Руси, а также День памяти равноапостольного великого князя Владимира. Эта дата стала важной для истории нашей страны, ее культурно-исторического развития.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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