https://ria.ru/20210720/kozak-1742070463.html

Киев не предлагал обновить Минские соглашения, заявил Козак

Киев не предлагал обновить Минские соглашения, заявил Козак - РИА Новости, 20.07.2021

Киев не предлагал обновить Минские соглашения, заявил Козак

Украина официально не вносила предложения об обновлении минских соглашений по Донбассу и подпись под действующим документом не отзывала, заявил замглавы... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T17:03

2021-07-20T17:03

2021-07-20T17:04

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Украина официально не вносила предложения об обновлении минских соглашений по Донбассу и подпись под действующим документом не отзывала, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью "Политик Интернасьональ", текст которого опубликован на сайте посольства РФ во Франции.Отвечая на вопрос, есть ли альтернатива минским соглашениям, Козак отметил, что "гипотетически, альтернатива существует". "Вариантов множество – от заключения новых соглашений до отказа от каких-либо договоренностей. Но до тех пор, пока никто из субъектов, обладающих полномочиями и возможностями предложить и реализовать такие варианты, не выступил с подобной инициативой, альтернативы минским соглашениям нет", - указал он.Козак подчеркнул, что внести такие предложения могут Украина и отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины. "Никакие другие государства или международные организации, даже имеющие прямое или косвенное отношение к заключению минских соглашений, такими возможностями не обладают. Они могут только лишь выражать оценочные суждения и рекомендации", - заявил Козак.Он сообщил, что "официальный Киев формально остается в рамках минских соглашений, а на деле руководствуется "частным мнением" официальных лиц об их неприемлемости для Украины". По словам Козака, украинские власти, регулярно предлагающие обновить минские соглашения, официально такие предложения не делали. "Хотел бы подчеркнуть, что подобные предложения открыто и официально не вносились", - сказал Козак.Кроме того, "никто, включая двух украинских президентов, находившихся на этом посту с 2014 г., подписи Украины ни под указанными соглашениями, ни под заявлениями глав государств и правительств "нормандского формата" в поддержку соглашений не отзывал". "Никто не инициировал пересмотр резолюции Совета Безопасности ООН, которой одобрен минский комплекс мер", - заключил замглавы администрации президента РФ.Ранее президент России Владимир Путин в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев" выразил убежденность, что минские соглашения по-прежнему не имеют альтернативы. Он отметил, что "Россия сделала всё, чтобы остановить братоубийство". Путин подчеркнул, минские соглашения нацелены на мирное урегулирование конфликта в Донбассе и дают шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. -0-

https://ria.ru/20210720/donbass-1742058744.html

россия

донецкая народная республика

луганская область

украина

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россия, донецкая народная республика, дмитрий козак, луганская область, украина, в мире