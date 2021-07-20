https://ria.ru/20210720/kozak-1742061214.html

Козак прокомментировал выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

Козак прокомментировал выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР - РИА Новости, 20.07.2021

Козак прокомментировал выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

Решение РФ выдавать паспорта жителям ДНР и ЛНР не может рассматриваться как инструмент или признаки последующего включения самопровозглашенных республик в... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T16:30

2021-07-20T16:30

2021-07-20T16:48

россия

донецкая народная республика

дмитрий козак

луганск

в мире

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Решение РФ выдавать паспорта жителям ДНР и ЛНР не может рассматриваться как инструмент или признаки последующего включения самопровозглашенных республик в состав России, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.Он уточнил, что порядка 470 тысяч жителей ДНР и ЛНР получили российский паспорт. "Решение об упрощенном порядке выдачи паспортов было принято исключительно как гуманитарная мера после того, как была введена блокада Донбасса и его жители были поражены в своих гражданских правах", - сказал Козак в интервью Politique Internationale, текст которого опубликован на сайте посольства РФ во Франции.По его словам, "решение о выдаче паспортов не может рассматриваться как инструмент или признаки последующего включения ДНР и ЛНР в состав России".Ранее президент РФ Владимир Путин в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев" подчеркнул, что проект "анти-Россия" отвергли миллионы жителей Украины, но их записали в сепаратисты и террористы, грозили этническими чистками. По его словам, "люди на юго-востоке мирно пытались отстоять свою позицию". Им стали грозить этническими чистками и применением военной силы, и жители Донецка, Луганска взялись за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, свою жизнь, отметил Путин. Российский лидер также напомнил, что Россия по-прежнему входит в тройку главных торговых партнёров Украины, а сотни тысяч украинцев приезжают в РФ на заработки и встречают здесь радушие и поддержку.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210720/donbass-1742057033.html

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донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, дмитрий козак, луганск, в мире