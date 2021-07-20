https://ria.ru/20210720/kosmos-1742057415.html
Бизнес-центр частной космонавтики создадут в Самарской области
Бизнес-центр частной космонавтики создадут в Самарской области - РИА Новости, 20.07.2021
Бизнес-центр частной космонавтики создадут в Самарской области
Бизнес-центр частной космонавтики планируется создать в Самарской области на базе научно-образовательного центра "Инженерия будущего", сообщает во вторник... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T16:14
2021-07-20T16:14
2021-07-20T16:14
дмитрий азаров
самарская область
технологии
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САМАРА, 20 июл - РИА Новости. Бизнес-центр частной космонавтики планируется создать в Самарской области на базе научно-образовательного центра "Инженерия будущего", сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, во вторник, 20 июля, в рамках авиасалона МАКС-2021 губернатор Самарской области, председатель наблюдательного совета научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего" Дмитрий Азаров провел расширенное выездное заседание комитетов НОЦ по аэрокосмосу, двигателестроению и искусственному интеллекту. Участие в нем приняли руководители госкорпораций, крупнейших предприятий региона и страны, ведущие ученые и инженеры."Участники круглого стола констатировали: имея компетенции, большую научную и практическую базу, Самарская область может стать центром развития частной космонавтики. В частности, этому будет способствовать бизнес-центр частной космонавтики, который планируется создать на базе НОЦ "Инженерия будущего", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, ряд компаний рассказали, что им интересно развивать эту тему, которая могла бы служить коммерческим задачам, и консолидирующая структура, которая взяла бы на себя часть организационных и технических вопросов, была бы крайне востребована."В первую очередь, это создание условий для инновационных компаний, которые разрабатывают космическую тематику для научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ… Для нас аэрокосмическая тематика является отраслевой специализацией региона. У нас есть определенные преимущества, но их надо закрепить. Очень надеюсь, что сегодняшняя дискуссия позволит нам вместе определить набор компетенций и меры поддержки, необходимые со стороны органов государственной, региональной власти для того, чтобы идея создания бизнес-центра частной космонавтики была реализована в самарском регионе", - цитирует Азарова пресс-служба.Азаров также добавил, что проведение заседания сразу трех комитетов на МАКС-2021 позволило привлечь внимание к деятельности НОЦ "Инженерия будущего" на федеральном уровне. "Пришли потенциальные партнеры, и с некоторыми из них мы уже договорились о сотрудничестве. Мы приехали с деловой миссией и используем любую возможность, чтобы привлечь внимание к региону, привлечь инвестиции, показать научно-образовательный потенциал и возможности НОЦ, который привлекает работодателей с точки зрения подготовки высококвалифицированных кадров, внедрения научных разработок", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20210720/samara-1742044530.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210715/izbienie-1741453931.html
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дмитрий азаров, самарская область, технологии
Бизнес-центр частной космонавтики создадут в Самарской области
Бизнес-центр частной космонавтики создадут в Самарской области на базе центра "Инженерия будущего"
САМАРА, 20 июл - РИА Новости.
Бизнес-центр частной космонавтики планируется создать в Самарской области
на базе научно-образовательного центра "Инженерия будущего", сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы, во вторник, 20 июля, в рамках авиасалона МАКС-2021 губернатор Самарской области, председатель наблюдательного совета научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего" Дмитрий Азаров
провел расширенное выездное заседание комитетов НОЦ по аэрокосмосу, двигателестроению и искусственному интеллекту. Участие в нем приняли руководители госкорпораций, крупнейших предприятий региона и страны, ведущие ученые и инженеры.
"Участники круглого стола констатировали: имея компетенции, большую научную и практическую базу, Самарская область может стать центром развития частной космонавтики. В частности, этому будет способствовать бизнес-центр частной космонавтики, который планируется создать на базе НОЦ "Инженерия будущего", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, ряд компаний рассказали, что им интересно развивать эту тему, которая могла бы служить коммерческим задачам, и консолидирующая структура, которая взяла бы на себя часть организационных и технических вопросов, была бы крайне востребована.
"В первую очередь, это создание условий для инновационных компаний, которые разрабатывают космическую тематику для научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ… Для нас аэрокосмическая тематика является отраслевой специализацией региона. У нас есть определенные преимущества, но их надо закрепить. Очень надеюсь, что сегодняшняя дискуссия позволит нам вместе определить набор компетенций и меры поддержки, необходимые со стороны органов государственной, региональной власти для того, чтобы идея создания бизнес-центра частной космонавтики была реализована в самарском регионе", - цитирует Азарова пресс-служба.
Азаров также добавил, что проведение заседания сразу трех комитетов на МАКС-2021 позволило привлечь внимание к деятельности НОЦ "Инженерия будущего" на федеральном уровне. "Пришли потенциальные партнеры, и с некоторыми из них мы уже договорились о сотрудничестве. Мы приехали с деловой миссией и используем любую возможность, чтобы привлечь внимание к региону, привлечь инвестиции, показать научно-образовательный потенциал и возможности НОЦ, который привлекает работодателей с точки зрения подготовки высококвалифицированных кадров, внедрения научных разработок", - отметил губернатор.