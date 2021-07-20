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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210720/koronavirus-1742086217.html
В Финляндии заявили о начале четвертой волны коронавируса
В Финляндии заявили о начале четвертой волны коронавируса - РИА Новости, 20.07.2021
В Финляндии заявили о начале четвертой волны коронавируса
Четвертая волна коронавируса началась в Финляндии, заявил в эфире телеканала MTV3 представитель Национального института здравоохранения и социального развития... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T18:11
2021-07-20T18:11
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
финляндия
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 июл - РИА Новости. Четвертая волна коронавируса началась в Финляндии, заявил в эфире телеканала MTV3 представитель Национального института здравоохранения и социального развития Мика Салминен.Во вторник в Финляндии было зарегистрировано 461 новый случай коронавируса, что является наибольшей величиной с апреля."Если вы хотите поговорить о волнах, вы можете считать это четвертой волной", - сказал Салминен.Он отметил, что Финляндия находится в той же ситуации, что и большая часть Европы, где уровень инфицирования начал расти. При этом ситуация отличается от зимы и весны из-за количества вакцинированных, болезнь распространяется среди тех, кто не получил прививку, отметил он.Специалист считает, что возврат ограничительных мер неизбежен."Если мы хотим, чтобы количество случаев (коронавируса) уменьшилось, другого выхода нет", - отметил Салминен.Ранее глава минсоцздрава Финляндии Криста Киуру заявила, что с 22 июля будет ограничена работа ресторанов в ночные часы в регионах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. В частности, рестораны будут закрываться в 1 час ночи, а прекращать продажу алкоголя в полночь.За всё время пандемии в Финляндии зарегистрировано в общей сложности 100 773 случая коронавируса, умерли 973 человека.Первую дозу вакцины от коронавируса получили 63,9% населения, полностью привиты 27,8% жителей.
https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738213950.html
https://ria.ru/20210719/frantsiya-1741946036.html
https://ria.ru/20210713/koronavirus-1741089398.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, финляндия, в мире
18:11 20.07.2021
 
В Финляндии заявили о начале четвертой волны коронавируса

Биолог Мика Салвинен: в Финляндии началась четвертая волна коронавируса

© Flickr / JonathanХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Flickr / Jonathan
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 июл - РИА Новости. Четвертая волна коронавируса началась в Финляндии, заявил в эфире телеканала MTV3 представитель Национального института здравоохранения и социального развития Мика Салминен.
Во вторник в Финляндии было зарегистрировано 461 новый случай коронавируса, что является наибольшей величиной с апреля.
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"Если вы хотите поговорить о волнах, вы можете считать это четвертой волной", - сказал Салминен.
Он отметил, что Финляндия находится в той же ситуации, что и большая часть Европы, где уровень инфицирования начал расти. При этом ситуация отличается от зимы и весны из-за количества вакцинированных, болезнь распространяется среди тех, кто не получил прививку, отметил он.
Специалист считает, что возврат ограничительных мер неизбежен.
"Если мы хотим, чтобы количество случаев (коронавируса) уменьшилось, другого выхода нет", - отметил Салминен.
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Ранее глава минсоцздрава Финляндии Криста Киуру заявила, что с 22 июля будет ограничена работа ресторанов в ночные часы в регионах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. В частности, рестораны будут закрываться в 1 час ночи, а прекращать продажу алкоголя в полночь.
За всё время пандемии в Финляндии зарегистрировано в общей сложности 100 773 случая коронавируса, умерли 973 человека.
Первую дозу вакцины от коронавируса получили 63,9% населения, полностью привиты 27,8% жителей.
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