https://ria.ru/20210720/koronavirus-1741999776.html

Гериатр назвала преграды на пути вакцинации среди пожилых

Гериатр назвала преграды на пути вакцинации среди пожилых - РИА Новости, 20.07.2021

Гериатр назвала преграды на пути вакцинации среди пожилых

Одной из преград на пути к вакцинации граждан старшего возраста является низкая просветительская активность медиков, работающих с этой группой пациентов,... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T11:53

2021-07-20T11:53

2021-07-20T11:53

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здоровье - общество

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

общество

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Одной из преград на пути к вакцинации граждан старшего возраста является низкая просветительская активность медиков, работающих с этой группой пациентов, следует из презентации директора Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, главного внештатного специалиста гериатра Минздрава РФ Ольги Ткачевой.Ткачева также обратила внимание, что не все необходимые виды вакцин входят в государственную программу вакцинации и что появляется много "антипрививочной информации", в том числе в СМИ.

https://ria.ru/20210720/koronavirus-1741990219.html

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2021

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