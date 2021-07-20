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Гериатр назвала преграды на пути вакцинации среди пожилых
Гериатр назвала преграды на пути вакцинации среди пожилых - РИА Новости, 20.07.2021
Гериатр назвала преграды на пути вакцинации среди пожилых
Одной из преград на пути к вакцинации граждан старшего возраста является низкая просветительская активность медиков, работающих с этой группой пациентов,... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T11:53
2021-07-20T11:53
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Одной из преград на пути к вакцинации граждан старшего возраста является низкая просветительская активность медиков, работающих с этой группой пациентов, следует из презентации директора Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, главного внештатного специалиста гериатра Минздрава РФ Ольги Ткачевой.Ткачева также обратила внимание, что не все необходимые виды вакцин входят в государственную программу вакцинации и что появляется много "антипрививочной информации", в том числе в СМИ.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ольга ткачева, здоровье - общество, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, общество
11:53 20.07.2021
 
Гериатр назвала преграды на пути вакцинации среди пожилых

Гериатр Ткачева отметила низкую просветительскую активность по вопросам вакцинации среди пожилых

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДиректор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева
Директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Одной из преград на пути к вакцинации граждан старшего возраста является низкая просветительская активность медиков, работающих с этой группой пациентов, следует из презентации директора Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, главного внештатного специалиста гериатра Минздрава РФ Ольги Ткачевой.
"Преграды на пути вакцинации у граждан старшего возраста: <...> низкая просветительская активность среди целевой группы медицинского персонала", - говорится на слайде, показанном в ходе конференции "Развитие календаря прививок в условиях COVID-19 – забота о здоровье и долголетии".
Ткачева также обратила внимание, что не все необходимые виды вакцин входят в государственную программу вакцинации и что появляется много "антипрививочной информации", в том числе в СМИ.
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