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В Москве за сутки госпитализировали 1465 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1465 человек с COVID-19 - РИА Новости, 20.07.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1465 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1 465 человек с коронавирусом, на ИВЛ находится 588 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T11:27
2021-07-20T11:27
2021-07-20T11:27
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1 465 человек с коронавирусом, на ИВЛ находится 588 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 3 188 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 465 человек. На ИВЛ находится 588 человек. В городе выздоровели еще 7 968 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 296 952", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончался 101 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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В Москве за сутки госпитализировали 1465 человек с COVID-19
Оперштаб: за сутки в Москве госпитализированы 1 465 человек с COVID-19, на ИВЛ — 588 человек