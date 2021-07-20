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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210720/koronavirus-1741990629.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 20.07.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Республике Алтай, он составил 0,16%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T11:17
2021-07-20T11:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
орловская область
республика алтай
общество
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Республике Алтай, он составил 0,16%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай - 0,16%, 2. Республика Татарстан - 0,21%, 3. Москва, Орловская область, Республика Саха (Якутия) - 0,22%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, орловская область, республика алтай, общество
11:17 20.07.2021
 
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Республике Алтай, он составил 0,16%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай - 0,16%, 2. Республика Татарстан - 0,21%, 3. Москва, Орловская область, Республика Саха (Якутия) - 0,22%", - говорится в сообщении.
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоМоскваОрловская областьРеспублика АлтайОбщество
 
 
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