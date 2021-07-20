https://ria.ru/20210720/koronavirus-1741990629.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 20.07.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Республике Алтай, он составил 0,16%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T11:17

2021-07-20T11:17

2021-07-20T11:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

орловская область

республика алтай

общество

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Республике Алтай, он составил 0,16%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай - 0,16%, 2. Республика Татарстан - 0,21%, 3. Москва, Орловская область, Республика Саха (Якутия) - 0,22%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210720/simptomy-1741984791.html

москва

орловская область

республика алтай

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2021

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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, орловская область, республика алтай, общество