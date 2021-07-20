https://ria.ru/20210720/konditsioner-1741953194.html

Юрист рассказал, как заставить арендодателя установить кондиционер

Юрист рассказал, как заставить арендодателя установить кондиционер - РИА Новости, 20.07.2021

Юрист рассказал, как заставить арендодателя установить кондиционер

В отдельных регионах России сейчас жарко, и граждане, вынужденные снимать жилье, не оборудованное кондиционером, задаются вопросом: можно ли заставить хозяев... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T01:15

2021-07-20T01:15

2021-07-20T01:15

россия

аренда

жилье

иван соловьев

общество

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В отдельных регионах России сейчас жарко, и граждане, вынужденные снимать жилье, не оборудованное кондиционером, задаются вопросом: можно ли заставить хозяев квартиры его поставить. Да, возможно, и жильцы имеют на это полное право, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Эксперт ссылается на ГОСТ 30494 — 2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях", где указана допустимая температура в жилых комнатах в теплый период — 20-28 градусов. А также на еще один норматив, закрепленный в СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", где отмечается, что оптимальная температура в жилом помещении составляет 22-25 градусов, а допустимая — 20-28 градусов по Цельсию.По мнению Соловьева, арендатор имеет полное право обратиться к арендодателю с требованием обеспечить надлежащие условия для проживания в сдаваемом им помещении.По словам юриста, в случае отказа хозяев квартиры устанавливать соответствующее оборудование, арендатор "имеет полное право потребовать снижения арендной платы не менее, чем на 50 процентов за тот период, в котором нарушался ГОСТ и санитарные нормы", а также может досрочно прекратить договор аренды без каких-либо штрафных санкций и компенсаций и с возвратом залоговой суммы в полном объеме.

https://ria.ru/20210717/pribory-1741660832.html

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россия, аренда, жилье, иван соловьев, общество