Показана Bluetooth-колонка Louis Vuitton за 200 тысяч рублей

Показана Bluetooth-колонка Louis Vuitton за 200 тысяч рублей - РИА Новости, 20.07.2021

Показана Bluetooth-колонка Louis Vuitton за 200 тысяч рублей

Модный бренд Louis Vuitton представил динамик Horizon Light Up — это очередная попытка французов создать гаджет, сообщает The Verge.

2021-07-20

2021-07-20T13:39

2021-07-20T13:39

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Модный бренд Louis Vuitton представил динамик Horizon Light Up — это очередная попытка французов создать гаджет, сообщает The Verge.Внешне колонка напоминает детскую игрушку или даже летающую тарелку. В самой же компании называют источником вдохновения для Horizon Light Up женскую сумочку Toupie. Устройство выполнено из стали и кожи, а дополняют дизайн более 30 светодиодов на корпусе.Технически аудиоустройство от Louis Vuitton представляет собой Bluetooth-колонку класса Hi-Fi. Динамик оснащен трехдюймовым сабвуфером, двумя твитерами и тремя микрофонами для голосовых вызовов. Колонка способна работать до 15 часов без подзарядки, а также подключаться к умным устройствам с помощью Bluetooth 5.1 и AirPlay 2 для беспроводного аудио.Устройство для воспроизведения аудио в Louis Vuitton оценили в 2890 долларов (примерно 216 000 рублей по текущему курсу).

