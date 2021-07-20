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Наука
https://ria.ru/20210720/kolonka-1742025002.html
Показана Bluetooth-колонка Louis Vuitton за 200 тысяч рублей
Показана Bluetooth-колонка Louis Vuitton за 200 тысяч рублей - РИА Новости, 20.07.2021
Показана Bluetooth-колонка Louis Vuitton за 200 тысяч рублей
Модный бренд Louis Vuitton представил динамик Horizon Light Up — это очередная попытка французов создать гаджет, сообщает The Verge. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T13:39
2021-07-20T13:39
наука
louis vuitton
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Модный бренд Louis Vuitton представил динамик Horizon Light Up — это очередная попытка французов создать гаджет, сообщает The Verge.Внешне колонка напоминает детскую игрушку или даже летающую тарелку. В самой же компании называют источником вдохновения для Horizon Light Up женскую сумочку Toupie. Устройство выполнено из стали и кожи, а дополняют дизайн более 30 светодиодов на корпусе.Технически аудиоустройство от Louis Vuitton представляет собой Bluetooth-колонку класса Hi-Fi. Динамик оснащен трехдюймовым сабвуфером, двумя твитерами и тремя микрофонами для голосовых вызовов. Колонка способна работать до 15 часов без подзарядки, а также подключаться к умным устройствам с помощью Bluetooth 5.1 и AirPlay 2 для беспроводного аудио.Устройство для воспроизведения аудио в Louis Vuitton оценили в 2890 долларов (примерно 216 000 рублей по текущему курсу).
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louis vuitton, гаджеты, технологии
13:39 20.07.2021
 

Показана Bluetooth-колонка Louis Vuitton за 200 тысяч рублей

© Louis VuittonLouis Vuitton Horizon Light Up
Louis Vuitton Horizon Light Up
© Louis Vuitton
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Модный бренд Louis Vuitton представил динамик Horizon Light Up — это очередная попытка французов создать гаджет, сообщает The Verge.
Внешне колонка напоминает детскую игрушку или даже летающую тарелку. В самой же компании называют источником вдохновения для Horizon Light Up женскую сумочку Toupie. Устройство выполнено из стали и кожи, а дополняют дизайн более 30 светодиодов на корпусе.
Технически аудиоустройство от Louis Vuitton представляет собой Bluetooth-колонку класса Hi-Fi. Динамик оснащен трехдюймовым сабвуфером, двумя твитерами и тремя микрофонами для голосовых вызовов. Колонка способна работать до 15 часов без подзарядки, а также подключаться к умным устройствам с помощью Bluetooth 5.1 и AirPlay 2 для беспроводного аудио.
Устройство для воспроизведения аудио в Louis Vuitton оценили в 2890 долларов (примерно 216 000 рублей по текущему курсу).
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