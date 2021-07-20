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Замначальника колонии в Астрахани заподозрили в краже здания бывшего цеха
Замначальника колонии в Астрахани заподозрили в краже здания бывшего цеха - РИА Новости, 20.07.2021
Замначальника колонии в Астрахани заподозрили в краже здания бывшего цеха
Следователи возбудили уголовное дело в отношении замначальника исправительной колонии №2 в Астрахани, который, по версии следствия, вместе с коллегами разобрал... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T11:10
2021-07-20T11:10
астрахань
астраханская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении замначальника исправительной колонии №2 в Астрахани, который, по версии следствия, вместе с коллегами разобрал здание бывшего цеха на территории колонии и сдал его на металлолом, сообщает СУСК России по Астраханской области."Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника исправительной колонии №2 регионального УФСИН, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 158 (кража в особо крупном размере) и частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, с декабря 2020 года по июль 2021 года подозреваемый вместе с другими сотрудниками учреждения разобрали металлические конструкции бывшего производственного цеха, а потом сдали в пункт приема металлолома. За это они получили более 1 миллиона рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению.В настоящее время подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его соучастники устанавливаются.
https://ria.ru/20210526/sud-1734246773.html
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астрахань, астраханская область, происшествия
11:10 20.07.2021
 
Замначальника колонии в Астрахани заподозрили в краже здания бывшего цеха

СК заподозрил замначальника колонии №2 в Астрахани в сдаче на металлолом здания бывшего цеха

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкОхранный периметр исправительной колонии
Охранный периметр исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Иван Руднев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении замначальника исправительной колонии №2 в Астрахани, который, по версии следствия, вместе с коллегами разобрал здание бывшего цеха на территории колонии и сдал его на металлолом, сообщает СУСК России по Астраханской области.
"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника исправительной колонии №2 регионального УФСИН, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 158 (кража в особо крупном размере) и частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, с декабря 2020 года по июль 2021 года подозреваемый вместе с другими сотрудниками учреждения разобрали металлические конструкции бывшего производственного цеха, а потом сдали в пункт приема металлолома. За это они получили более 1 миллиона рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению.
В настоящее время подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его соучастники устанавливаются.
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