https://ria.ru/20210720/koloniya-1741988442.html

Замначальника колонии в Астрахани заподозрили в краже здания бывшего цеха

Замначальника колонии в Астрахани заподозрили в краже здания бывшего цеха - РИА Новости, 20.07.2021

Замначальника колонии в Астрахани заподозрили в краже здания бывшего цеха

Следователи возбудили уголовное дело в отношении замначальника исправительной колонии №2 в Астрахани, который, по версии следствия, вместе с коллегами разобрал... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T11:10

2021-07-20T11:10

2021-07-20T11:10

астрахань

астраханская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении замначальника исправительной колонии №2 в Астрахани, который, по версии следствия, вместе с коллегами разобрал здание бывшего цеха на территории колонии и сдал его на металлолом, сообщает СУСК России по Астраханской области."Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника исправительной колонии №2 регионального УФСИН, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 158 (кража в особо крупном размере) и частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, с декабря 2020 года по июль 2021 года подозреваемый вместе с другими сотрудниками учреждения разобрали металлические конструкции бывшего производственного цеха, а потом сдали в пункт приема металлолома. За это они получили более 1 миллиона рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению.В настоящее время подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его соучастники устанавливаются.

https://ria.ru/20210526/sud-1734246773.html

астрахань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрахань, астраханская область, происшествия