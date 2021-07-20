https://ria.ru/20210720/kndr-1741984426.html

В посольстве рассказали о ситуации с застрявшими в России гражданами КНДР

В посольстве рассказали о ситуации с застрявшими в России гражданами КНДР - РИА Новости, 20.07.2021

В посольстве рассказали о ситуации с застрявшими в России гражданами КНДР

Около 500 граждан Северной Кореи остались в России после закрытия границ КНДР, они не смогли уехать по техническим причинам, сообщили РИА Новости в российском... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T10:51

2021-07-20T10:51

2021-07-20T10:51

россия

кндр (северная корея)

общество

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Около 500 граждан Северной Кореи остались в России после закрытия границ КНДР, они не смогли уехать по техническим причинам, сообщили РИА Новости в российском посольстве в КНДР."До конца 2019 года подавляющее большинство граждан КНДР вернулись из России на родину, на нашей территории осталось, по имеющейся у нас информации, около 500 человек, которые не успели уехать домой исключительно по техническим причинам – два регулярных авиарейса между Пхеньяном и Владивостоком в неделю просто не справились с этим потоком", - сообщили в дипмиссии.Как пояснили в посольстве, с конца января 2020 года и до настоящего времени из-за коронавируса границы КНДР полностью закрыты не только для иностранцев, но и для собственных граждан."Россия неукоснительно выполняет все требования, которые предусмотрены санкционными резолюциями СБ ООН в отношении КНДР. В полной мере это относится и к запрету на использование северокорейской рабочей силы... Разрешения на осуществление трудовой деятельности оставшимся в России гражданам КНДР не оформляются, это абсолютно точно", - сообщили в дипмисии.При этом в посольстве не исключили, что кто-то из оставшихся во Владивостоке северокорейцев пытается в нарушение этих правил и российского законодательства заниматься нелегальной трудовой деятельностью.Ранее газета Washington Post сообщила, что на Дальнем Востоке РФ продолжают трудиться рабочие из Северной Кореи, несмотря на резолюцию ООН. По данным газеты, на популярном рекламном сайте во Владивостоке есть отдельная страница со списками северокорейских рабочих, которые хотят устроиться в сфере строительства. Washington Post отмечает, что один из рабочих заявил, что проработал в России "много лет", здесь он может заработать значительно больше денег, чем в Северной Корее, даже несмотря на то, что около половины его заработка направляется властям КНДР.

https://ria.ru/20210616/prodovolstvie-1737165504.html

россия

кндр (северная корея)

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россия, кндр (северная корея), общество