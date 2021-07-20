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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210720/kino-1741986850.html
Фестиваль "Новая женственность" открывается в кинотеатре "Художественный"
Фестиваль "Новая женственность" открывается в кинотеатре "Художественный" - РИА Новости, 20.07.2021
Фестиваль "Новая женственность" открывается в кинотеатре "Художественный"
Фестиваль "Новая женственность", на котором представят фильмы, созданные женщинами-режиссерами, откроется во вторник в московском кинотеатре "Художественный",... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T11:04
2021-07-20T11:04
культура
кино и сериалы
кейт бекинсейл
лариса шепитько
художественный (кинотеатр)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Фестиваль "Новая женственность", на котором представят фильмы, созданные женщинами-режиссерами, откроется во вторник в московском кинотеатре "Художественный", сообщила пресс-служба кинотеатра."Фильмом открытия 20 июля станет ироничная лента Марии Шрадер "Я создан для тебя" с Дэном Стивенсом ("Аббатство Даунтон") в роли робота — романтическая комедия о том, может ли искусственный интеллект стать идеальным партнером", - говорится в сообщении пресс-службы.Всего на фестивале будут показаны 13 картин разных жанров, отобранных среди участников главных мировых кинофестивалей 2020-2021 годов. Среди них лента о двойной жизни, фоном для которой служат реалии современного Египта "Суад", французская драма взросления "Бисер перед свиньями", венгерская мелодрама о завышенных ожиданиях в любви "Подготовка, чтобы быть вместе неопределенное количество времени" и рассуждение о перипетиях иммигрантской жизни на окраинах Лондона "Слушай".Кроме того, программу фестиваля составят полнометражный кинодебют режиссеров Дасти Манчинелли и Мадлен Симс-Фьюер "Надругательство", который расскажет о женской ярости, и шведская лента Ниньи Тюберг "Удовольствие" о положении женщин в современной порноиндустрии.Зрителям фестиваля также представят документальную ленту Майкла Казинса "Женщины, создающие кино" и фильм "Крылья" Ларисы Шепитько 1966 года, который будет демонстрироваться с 35-мм пленки.На фестивале также состоится несколько премьер: фильм Селин Сьямма "Маленькая мама" о том, как важно вовремя узнать своих родителей, "Я создан для тебя" автора "Ортодоксальной" Марии Шрадер, а также "Цензор" о 80-х, когда хорроры были очень популярны в кино и о тонкой грани между ужасами в жизни и на экране, рассказали в пресс-службе, отметив, что закроется фестиваль еще одной премьерой - американской комедией с Кейт Бекинсейл "Красотка на взводе".По его мнению, основная цель фестиваля - дать слово современным женщинам-режиссерам. Бойко, смело и талантливо в своих фильмах они говорят "обо всем, что им кажется важным, — о искусственном интеллекте, о токсичных мужчинах и относительности понятия "время".Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.Девятого апреля кинотеатр принял первых посетителей после реконструкции, на которую он был закрыт в 2014 году.
https://ria.ru/20210719/cannes-1741854102.html
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кино и сериалы, кейт бекинсейл, лариса шепитько, художественный (кинотеатр)
11:04 20.07.2021
 
Фестиваль "Новая женственность" открывается в кинотеатре "Художественный"

Фестиваль "Новая женственность" открывается в кинотеатре "Художественный"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗдание кинотеатра "Художественный" на Арбатской площади в Москве
Здание кинотеатра Художественный на Арбатской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Фестиваль "Новая женственность", на котором представят фильмы, созданные женщинами-режиссерами, откроется во вторник в московском кинотеатре "Художественный", сообщила пресс-служба кинотеатра.
"Фильмом открытия 20 июля станет ироничная лента Марии Шрадер "Я создан для тебя" с Дэном Стивенсом ("Аббатство Даунтон") в роли робота — романтическая комедия о том, может ли искусственный интеллект стать идеальным партнером", - говорится в сообщении пресс-службы.
Всего на фестивале будут показаны 13 картин разных жанров, отобранных среди участников главных мировых кинофестивалей 2020-2021 годов. Среди них лента о двойной жизни, фоном для которой служат реалии современного Египта "Суад", французская драма взросления "Бисер перед свиньями", венгерская мелодрама о завышенных ожиданиях в любви "Подготовка, чтобы быть вместе неопределенное количество времени" и рассуждение о перипетиях иммигрантской жизни на окраинах Лондона "Слушай".
Кроме того, программу фестиваля составят полнометражный кинодебют режиссеров Дасти Манчинелли и Мадлен Симс-Фьюер "Надругательство", который расскажет о женской ярости, и шведская лента Ниньи Тюберг "Удовольствие" о положении женщин в современной порноиндустрии.
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Зрителям фестиваля также представят документальную ленту Майкла Казинса "Женщины, создающие кино" и фильм "Крылья" Ларисы Шепитько 1966 года, который будет демонстрироваться с 35-мм пленки.
На фестивале также состоится несколько премьер: фильм Селин Сьямма "Маленькая мама" о том, как важно вовремя узнать своих родителей, "Я создан для тебя" автора "Ортодоксальной" Марии Шрадер, а также "Цензор" о 80-х, когда хорроры были очень популярны в кино и о тонкой грани между ужасами в жизни и на экране, рассказали в пресс-службе, отметив, что закроется фестиваль еще одной премьерой - американской комедией с Кейт Бекинсейл "Красотка на взводе".
"Наш фестиваль представит российские премьеры самых любопытных, на наш взгляд, картин, снятых женщинами-режиссерами всего мира — от Венгрии до Португалии, от Швеции до Египта. Отдельный номер — документальный фильм Майкла Казинса Women Make Films: энциклопедия "женского кино" за всю историю! С его помощью мы хотим воспеть тех потрясающих, мощных, талантливых женщин, что снимали кино еще до наступления эпохи "новой женственности", - рассказал программный директор кинотеатра "Художественный" Стас Тыркин, которого цитирует пресс-служба.
По его мнению, основная цель фестиваля - дать слово современным женщинам-режиссерам. Бойко, смело и талантливо в своих фильмах они говорят "обо всем, что им кажется важным, — о искусственном интеллекте, о токсичных мужчинах и относительности понятия "время".
Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.
Девятого апреля кинотеатр принял первых посетителей после реконструкции, на которую он был закрыт в 2014 году.
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Объявлена дата открытия после реконструкции кинотеатра "Художественный"
 
КультураКино и сериалыКейт БекинсейлЛариса ШепитькоХудожественный (кинотеатр)
 
 
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