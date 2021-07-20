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Глава МЧС прибыл в Карелию для контроля за тушением лесных пожаров
Глава МЧС прибыл в Карелию для контроля за тушением лесных пожаров - РИА Новости, 20.07.2021
Глава МЧС прибыл в Карелию для контроля за тушением лесных пожаров
Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в зону ликвидации природных пожаров в Карелии, чтобы проконтролировать ход работ по тушению возгораний, сообщили РИА... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T11:20
2021-07-20T11:20
природные пожары в россии
евгений зиничев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
артур парфенчиков
суоярвский район
республика карелия
происшествия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в зону ликвидации природных пожаров в Карелии, чтобы проконтролировать ход работ по тушению возгораний, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.По данным на 19 июля, в регионе зарегистрировано 39 очагов природных пожаров общей площадью 5 789 гектаров."Утром 20 июля глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Республику Карелия, чтобы на месте проконтролировать ход работ по защите населенных пунктов и объектов экономики от лесных пожаров. На месте ЧС он также оценит своевременность принятия профилактических мер в области обеспечения пожарной безопасности", - сказал собеседник агентства.По его словам, министр совместно с главой региона Артуром Парфенчиковым проведет совещание по выработке дополнительных мер по стабилизации обстановки и оказанию всесторонней помощи населению в населенном пункте Найстенъярви Суоярвского района.
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суоярвский район
республика карелия
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природные пожары в россии, евгений зиничев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), артур парфенчиков, суоярвский район, республика карелия, происшествия
11:20 20.07.2021
 
Глава МЧС прибыл в Карелию для контроля за тушением лесных пожаров

Глава МЧС Зиничев прибыл в Карелию для контроля за ликвидацией лесных пожаров

© РИА Новости / Алексей Колчин / Перейти в фотобанкГлава МЧС России Евгений Зиничев после облета подтопленных территорий в городе Нижние Серги
Глава МЧС России Евгений Зиничев после облета подтопленных территорий в городе Нижние Серги - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Алексей Колчин
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в зону ликвидации природных пожаров в Карелии, чтобы проконтролировать ход работ по тушению возгораний, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
По данным на 19 июля, в регионе зарегистрировано 39 очагов природных пожаров общей площадью 5 789 гектаров.
"Утром 20 июля глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Республику Карелия, чтобы на месте проконтролировать ход работ по защите населенных пунктов и объектов экономики от лесных пожаров. На месте ЧС он также оценит своевременность принятия профилактических мер в области обеспечения пожарной безопасности", - сказал собеседник агентства.
По его словам, министр совместно с главой региона Артуром Парфенчиковым проведет совещание по выработке дополнительных мер по стабилизации обстановки и оказанию всесторонней помощи населению в населенном пункте Найстенъярви Суоярвского района.
Сотрудник пожарной части - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 18:48
Движение по участку трассы "Кола" в Карелии закрыли из-за лесных пожаров
 
Природные пожары в РоссииЕвгений ЗиничевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Артур ПарфенчиковСуоярвский районРеспублика КарелияПроисшествия
 
 
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