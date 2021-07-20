https://ria.ru/20210720/kareliya-1741991192.html

Глава МЧС прибыл в Карелию для контроля за тушением лесных пожаров

Глава МЧС прибыл в Карелию для контроля за тушением лесных пожаров - РИА Новости, 20.07.2021

Глава МЧС прибыл в Карелию для контроля за тушением лесных пожаров

Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в зону ликвидации природных пожаров в Карелии, чтобы проконтролировать ход работ по тушению возгораний, сообщили РИА... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T11:20

2021-07-20T11:20

2021-07-20T11:20

природные пожары в россии

евгений зиничев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

артур парфенчиков

суоярвский район

республика карелия

происшествия

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в зону ликвидации природных пожаров в Карелии, чтобы проконтролировать ход работ по тушению возгораний, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.По данным на 19 июля, в регионе зарегистрировано 39 очагов природных пожаров общей площадью 5 789 гектаров."Утром 20 июля глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Республику Карелия, чтобы на месте проконтролировать ход работ по защите населенных пунктов и объектов экономики от лесных пожаров. На месте ЧС он также оценит своевременность принятия профилактических мер в области обеспечения пожарной безопасности", - сказал собеседник агентства.По его словам, министр совместно с главой региона Артуром Парфенчиковым проведет совещание по выработке дополнительных мер по стабилизации обстановки и оказанию всесторонней помощи населению в населенном пункте Найстенъярви Суоярвского района.

https://ria.ru/20210719/pozhary-1741926517.html

суоярвский район

республика карелия

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природные пожары в россии, евгений зиничев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), артур парфенчиков, суоярвский район, республика карелия, происшествия