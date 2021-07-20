Премьер Израиля пригрозил "высокой ценой" устроившим ночной обстрел
Премьер Беннет про ночной обстрел Израиля: кто попытается нам навредить, заплатит высокую цену
© AP Photo / Dan BaliltyЗапуск ракеты израильской системы ПРО "Железный купол"
© AP Photo / Dan Balilty
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл - РИА Новости. Тот, кто попытается навредить Израилю, заплатит высокую цену, заявил премьер-министр страны Нафтали Беннет после ночного обстрела территории еврейского государства со стороны Ливана.
Ранее армия обороны Израиля сообщила, что ночью в сторону севера страны из Ливана были запущены две ракеты. Одна была перехвачена системой ПВО "Железный купол", вторая упала в Израиле на открытой местности. Позже армия сообщила, что в ответ на выпущенные ракеты ее артиллерия нанесла удар по территории Ливана. Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что ответственность за обстрел территории еврейского государства минувшей ночью несет Ливан.
"Я говорю четко и ясно: мы не допустим нарушения суверенитета и угрозы безопасности Израиля. Кто попытается нам навредить, заплатит высокую цену. Мы работаем постоянно, днем и ночью, на всех аренах, и мы продолжим это делать", - сказал премьер-министр на церемонии открытия новой линии оптоволоконной связи в городе Маалот-Таршиха на севере страны, слова Беннета приводит его канцелярия.
"Ливан находится на грани краха, как и любая страна, в которой базируется Иран. Его граждане были взяты в заложники Хаменеи и Насраллой в интересах Ирана", - добавил Беннет, отметив, что Израиль не допустит распространения кризиса через границу.