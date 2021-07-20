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Премьер Израиля пригрозил "высокой ценой" устроившим ночной обстрел
Премьер Израиля пригрозил "высокой ценой" устроившим ночной обстрел - РИА Новости, 20.07.2021
Премьер Израиля пригрозил "высокой ценой" устроившим ночной обстрел
Тот, кто попытается навредить Израилю, заплатит высокую цену, заявил премьер-министр страны Нафтали Беннет после ночного обстрела территории еврейского... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T12:30
2021-07-20T12:30
нафтали беннет
бени ганц
израиль
ливан
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл - РИА Новости. Тот, кто попытается навредить Израилю, заплатит высокую цену, заявил премьер-министр страны Нафтали Беннет после ночного обстрела территории еврейского государства со стороны Ливана.Ранее армия обороны Израиля сообщила, что ночью в сторону севера страны из Ливана были запущены две ракеты. Одна была перехвачена системой ПВО "Железный купол", вторая упала в Израиле на открытой местности. Позже армия сообщила, что в ответ на выпущенные ракеты ее артиллерия нанесла удар по территории Ливана. Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что ответственность за обстрел территории еврейского государства минувшей ночью несет Ливан."Я говорю четко и ясно: мы не допустим нарушения суверенитета и угрозы безопасности Израиля. Кто попытается нам навредить, заплатит высокую цену. Мы работаем постоянно, днем ​​и ночью, на всех аренах, и мы продолжим это делать", - сказал премьер-министр на церемонии открытия новой линии оптоволоконной связи в городе Маалот-Таршиха на севере страны, слова Беннета приводит его канцелярия."Ливан находится на грани краха, как и любая страна, в которой базируется Иран. Его граждане были взяты в заложники Хаменеи и Насраллой в интересах Ирана", - добавил Беннет, отметив, что Израиль не допустит распространения кризиса через границу.
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нафтали беннет, бени ганц, израиль, ливан, в мире
12:30 20.07.2021
 
Премьер Израиля пригрозил "высокой ценой" устроившим ночной обстрел

Премьер Беннет про ночной обстрел Израиля: кто попытается нам навредить, заплатит высокую цену

© AP Photo / Dan BaliltyЗапуск ракеты израильской системы ПРО "Железный купол"
Запуск ракеты израильской системы ПРО Железный купол - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© AP Photo / Dan Balilty
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл - РИА Новости. Тот, кто попытается навредить Израилю, заплатит высокую цену, заявил премьер-министр страны Нафтали Беннет после ночного обстрела территории еврейского государства со стороны Ливана.
Ранее армия обороны Израиля сообщила, что ночью в сторону севера страны из Ливана были запущены две ракеты. Одна была перехвачена системой ПВО "Железный купол", вторая упала в Израиле на открытой местности. Позже армия сообщила, что в ответ на выпущенные ракеты ее артиллерия нанесла удар по территории Ливана. Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что ответственность за обстрел территории еврейского государства минувшей ночью несет Ливан.
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Вчера, 04:45
Армия Израиля сообщила о запуске двух ракет с территории Ливана
"Я говорю четко и ясно: мы не допустим нарушения суверенитета и угрозы безопасности Израиля. Кто попытается нам навредить, заплатит высокую цену. Мы работаем постоянно, днем ​​и ночью, на всех аренах, и мы продолжим это делать", - сказал премьер-министр на церемонии открытия новой линии оптоволоконной связи в городе Маалот-Таршиха на севере страны, слова Беннета приводит его канцелярия.
"Ливан находится на грани краха, как и любая страна, в которой базируется Иран. Его граждане были взяты в заложники Хаменеи и Насраллой в интересах Ирана", - добавил Беннет, отметив, что Израиль не допустит распространения кризиса через границу.
 
Нафтали БеннетБени ГанцИзраильЛиванВ мире
 
 
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