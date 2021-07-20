https://ria.ru/20210720/istrebitel-1742111673.html
Чемезов назвал преимущества нового истребителя Checkmate
Чемезов назвал преимущества нового истребителя Checkmate - РИА Новости, 21.07.2021
Чемезов назвал преимущества нового истребителя Checkmate
Новый российский однодвигательный малозаметный истребитель пятого поколения Checkmate, прототип которого показали на МАКС-2021, сможет нести во внутрифюзеляжных РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-20T21:32
2021-07-20T21:32
2021-07-21T04:17
новое оружие россии
макс-2021
россия
ростех
сергей чемезов
жуковский
безопасность
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 20 июл - РИА Новости. Новый российский однодвигательный малозаметный истребитель пятого поколения Checkmate, прототип которого показали на МАКС-2021, сможет нести во внутрифюзеляжных отсеках до пяти ракет класса "воздух - воздух" и других боеприпасов, сообщил в интервью РИА Новости на авиасалоне генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.Он отметил, что истребитель принадлежит к пятому поколению и "обладает малой заметностью"."Легкий тактический самолет Checkmate способен нести в малозаметной конфигурации до пяти ракет воздух-воздух различной дальности и другие авиационные средства поражения", - сказал Чемезов."Самолет оборудован совершенной авионикой и самыми вместительными в своем классе внутренними отсеками вооружений", - добавил глава Ростеха.Он также сообщил, что самолет получил уникальное сочетание летных характеристик, боевой эффективности при доступной цене и низкой стоимости летного часа. "Например, максимальная боевая нагрузка составляет 7400 килограммов, дальность полета без подвесных топливных баков – 2900 километров. Это очень высокие показатели для условно "легких" однодвигательных машин", - пояснил глава Ростеха."Для самолета создана автоматизированная система логистической поддержки "Матрешка". Она позволяет организовать обучение персонала, с высокой точностью планировать техническое обслуживание и своевременно поставлять комплектующие", - сказал Чемезов.Решение позволит снизить стоимость послепродажного обслуживания, повысить его эффективность и обеспечить высокий уровень боевой готовности парка даже при полетах с высокой интенсивностью.Прототип легкого тактического истребителя Checkmate был во вторник впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Самолет разрабатывается компанией "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"). Машина ориентирована на экспортные поставки.Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
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Путину показали новый истребитель "Сухого"
Во время авиасалона "МАКС" Владимиру Путину показали новый истребитель.
2021-07-20T21:32
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макс-2021, россия, ростех, сергей чемезов, жуковский, безопасность
21:32 20.07.2021 (обновлено: 04:17 21.07.2021)
Чемезов назвал преимущества нового истребителя Checkmate
Глава "Ростеха" Чемезов назвал Checkmate уникальным сочетанием летных показателей и эффективности
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 20 июл - РИА Новости.
Новый российский однодвигательный малозаметный истребитель пятого поколения Checkmate, прототип которого показали на МАКС-2021, сможет нести во внутрифюзеляжных отсеках до пяти ракет класса "воздух - воздух" и других боеприпасов, сообщил в интервью РИА Новости на авиасалоне генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов
.
Он отметил, что истребитель принадлежит к пятому поколению и "обладает малой заметностью".
"Легкий тактический самолет Checkmate способен нести в малозаметной конфигурации до пяти ракет воздух-воздух различной дальности и другие авиационные средства поражения", - сказал Чемезов.
"Самолет оборудован совершенной авионикой и самыми вместительными в своем классе внутренними отсеками вооружений", - добавил глава Ростеха
.
Он также сообщил, что самолет получил уникальное сочетание летных характеристик, боевой эффективности при доступной цене и низкой стоимости летного часа. "Например, максимальная боевая нагрузка составляет 7400 килограммов, дальность полета без подвесных топливных баков – 2900 километров. Это очень высокие показатели для условно "легких" однодвигательных машин", - пояснил глава Ростеха.
"Для самолета создана автоматизированная система логистической поддержки "Матрешка". Она позволяет организовать обучение персонала, с высокой точностью планировать техническое обслуживание и своевременно поставлять комплектующие", - сказал Чемезов.
Решение позволит снизить стоимость послепродажного обслуживания, повысить его эффективность и обеспечить высокий уровень боевой готовности парка даже при полетах с высокой интенсивностью.
Прототип легкого тактического истребителя Checkmate был во вторник впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Самолет разрабатывается компанией "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"). Машина ориентирована на экспортные поставки.
Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.