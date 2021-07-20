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Новое оружие России
https://ria.ru/20210720/istrebitel-1742094177.html
Чемезов назвал стоимость нового истребителя Checkmate
Чемезов назвал стоимость нового истребителя Checkmate - РИА Новости, 21.07.2021
Чемезов назвал стоимость нового истребителя Checkmate
Новейший российский легкий тактический истребитель Checkmate будет стоить 25-30 миллионов долларов, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-20T18:53
2021-07-21T04:15
макс-2021
россия
rafale
ростех
сергей чемезов
жуковский
технологии
безопасность
новое оружие россии
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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 20 июл — РИА Новости. Новейший российский легкий тактический истребитель Checkmate будет стоить 25-30 миллионов долларов, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.Он отметил, что французские Dassault Rafale и шведские Saab Gripen стоят 60-90 миллионов."Мы почему так быстро смогли сделать этот самолет? Мы использовали наработки по Су-57 &lt;...&gt; Это и двигатель, и авионика", — добавил глава госкорпорации.Легкий тактический истребитель "Сухой" сегодня показали Владимиру Путину на авиасалоне МАКС-2021. Это первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Президенту рассказали, что самолет планируют выпускать в трех версиях: беспилотной, одноместной и двухместной.Как указано в презентации проекта, Checkmate проектируется под заданную стоимость продажи.Поставки самолета заказчикам планируется начать через пять с половиной лет. Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik — официальным информационным партнером.
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Путину показали новый истребитель "Сухого"
Во время авиасалона "МАКС" Владимиру Путину показали новый истребитель.
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макс-2021, россия, rafale, ростех, сергей чемезов, жуковский, технологии, безопасность, су-57
18:53 20.07.2021 (обновлено: 04:15 21.07.2021)
 
Чемезов назвал стоимость нового истребителя Checkmate

Глава "Ростеха" Чемезов: стоимость нового истребителя Checkmate составит 25-30 миллионов долларов

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрототип нового легкого многоцелевого однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate
Прототип нового легкого многоцелевого однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 20 июл — РИА Новости. Новейший российский легкий тактический истребитель Checkmate будет стоить 25-30 миллионов долларов, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
Он отметил, что французские Dassault Rafale и шведские Saab Gripen стоят 60-90 миллионов.
"Мы почему так быстро смогли сделать этот самолет? Мы использовали наработки по Су-57 <...> Это и двигатель, и авионика", — добавил глава госкорпорации.
Легкий тактический истребитель "Сухой" сегодня показали Владимиру Путину на авиасалоне МАКС-2021. Это первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Президенту рассказали, что самолет планируют выпускать в трех версиях: беспилотной, одноместной и двухместной.
Как указано в презентации проекта, Checkmate проектируется под заданную стоимость продажи.
Поставки самолета заказчикам планируется начать через пять с половиной лет.
Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik — официальным информационным партнером.
Российский истребитель пятого поколения Checkmate
03:28Инфографика
Российский истребитель пятого поколения Checkmate
Инфографика
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Новое оружие РоссииМАКС-2021РоссияRafaleРостехСергей ЧемезовЖуковскийТехнологииБезопасностьСу-57
 
 
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