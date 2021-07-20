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Борисов назвал потенциальных заказчиков нового российского истребителя
Борисов назвал потенциальных заказчиков нового российского истребителя - РИА Новости, 20.07.2021
Борисов назвал потенциальных заказчиков нового российского истребителя
Спрос на новейшие российские легкие истребители Checkmate оценивается в 300 машин, потенциальные заказчики - Индия, Вьетнам, страны Африки, сообщил журналистам... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T18:33
2021-07-20T18:33
макс-2021
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африка
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индия
жуковский
в мире
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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 20 июл - РИА Новости. Спрос на новейшие российские легкие истребители Checkmate оценивается в 300 машин, потенциальные заказчики - Индия, Вьетнам, страны Африки, сообщил журналистам во вторник вице-премьер РФ Юрий Борисов."Он, в первую очередь, действительно, будет ориентирован на страны Африки, на Индию, на Вьетнам. Спрос на эти самолеты достаточно высокий, оценивается в минимум 300 самолетов в ближайшее время", - сказал он на авиасалоне МАКС-2021.Борисов уточнил, что экспортный успех нового самолета будет зависеть от того, как быстро Россия выведет его на международный рынок."Мы надеемся, что крайний срок - это рубеж 2025-2026 годов", - добавил он.Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
https://ria.ru/20210720/maks-2021-1742046246.html
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макс-2021, россия, юрий борисов (вице-премьер), африка, вьетнам, индия, жуковский, в мире, экономика
18:33 20.07.2021
 
Борисов назвал потенциальных заказчиков нового российского истребителя

Вице-премьер Борисов: потенциальные заказчики истребителя Checkmate — Индия, Вьетнам, страны Африки

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезентация нового военного самолета Checkmate
Презентация нового военного самолета Checkmate - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 20 июл - РИА Новости. Спрос на новейшие российские легкие истребители Checkmate оценивается в 300 машин, потенциальные заказчики - Индия, Вьетнам, страны Африки, сообщил журналистам во вторник вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Он, в первую очередь, действительно, будет ориентирован на страны Африки, на Индию, на Вьетнам. Спрос на эти самолеты достаточно высокий, оценивается в минимум 300 самолетов в ближайшее время", - сказал он на авиасалоне МАКС-2021.
Новый истребитель Сухого Checkmate показали Путину - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 15:21
На МАКС рассказали, когда начнутся поставки нового истребителя Checkmate
Борисов уточнил, что экспортный успех нового самолета будет зависеть от того, как быстро Россия выведет его на международный рынок.
"Мы надеемся, что крайний срок - это рубеж 2025-2026 годов", - добавил он.
Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
Прототип нового легкого многоцелевого однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 18:02Сказано в эфире
Эксперт оценил экспортный потенциал нового легкого истребителя Checkmate
 
МАКС-2021РоссияЮрий Борисов (вице-премьер)АфрикаВьетнамИндияЖуковскийВ миреЭкономика
 
 
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