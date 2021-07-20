https://ria.ru/20210720/istrebitel-1742089432.html
Борисов назвал потенциальных заказчиков нового российского истребителя
Борисов назвал потенциальных заказчиков нового российского истребителя - РИА Новости, 20.07.2021
Борисов назвал потенциальных заказчиков нового российского истребителя
Спрос на новейшие российские легкие истребители Checkmate оценивается в 300 машин, потенциальные заказчики - Индия, Вьетнам, страны Африки, сообщил журналистам... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T18:33
2021-07-20T18:33
2021-07-20T18:33
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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 20 июл - РИА Новости. Спрос на новейшие российские легкие истребители Checkmate оценивается в 300 машин, потенциальные заказчики - Индия, Вьетнам, страны Африки, сообщил журналистам во вторник вице-премьер РФ Юрий Борисов."Он, в первую очередь, действительно, будет ориентирован на страны Африки, на Индию, на Вьетнам. Спрос на эти самолеты достаточно высокий, оценивается в минимум 300 самолетов в ближайшее время", - сказал он на авиасалоне МАКС-2021.Борисов уточнил, что экспортный успех нового самолета будет зависеть от того, как быстро Россия выведет его на международный рынок."Мы надеемся, что крайний срок - это рубеж 2025-2026 годов", - добавил он.Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
https://ria.ru/20210720/maks-2021-1742046246.html
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макс-2021, россия, юрий борисов (вице-премьер), африка, вьетнам, индия, жуковский, в мире, экономика
Борисов назвал потенциальных заказчиков нового российского истребителя
Вице-премьер Борисов: потенциальные заказчики истребителя Checkmate — Индия, Вьетнам, страны Африки