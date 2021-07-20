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На севере Мали разбился французский истребитель

На севере Мали разбился французский истребитель - РИА Новости, 20.07.2021

На севере Мали разбился французский истребитель

Французский истребитель Mirage 2000D разбился на севере Мали, экипаж катапультировался, сообщает французское министерство обороны. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T16:51

2021-07-20T16:51

2021-07-20T16:51

франция

мали

в мире

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ПАРИЖ, 20 июл – РИА Новости. Французский истребитель Mirage 2000D разбился на севере Мали, экипаж катапультировался, сообщает французское министерство обороны.Экипаж состоял из двух человек. Один из членов экипажа получил лёгкие ранения. Он был доставлен на базу в Гао на севере Мали.Обломки самолета, разбившегося в безлюдной местности, были обнаружены силами операции "Бархан". Для выяснения причин аварии будет начато расследование, сообщает МО Франции.

https://radiosputnik.ria.ru/20210719/nigeriya-1741894445.html

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2021

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франция, мали, в мире