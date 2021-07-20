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На севере Мали разбился французский истребитель
На севере Мали разбился французский истребитель - РИА Новости, 20.07.2021
На севере Мали разбился французский истребитель
Французский истребитель Mirage 2000D разбился на севере Мали, экипаж катапультировался, сообщает французское министерство обороны. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T16:51
2021-07-20T16:51
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ПАРИЖ, 20 июл – РИА Новости. Французский истребитель Mirage 2000D разбился на севере Мали, экипаж катапультировался, сообщает французское министерство обороны.Экипаж состоял из двух человек. Один из членов экипажа получил лёгкие ранения. Он был доставлен на базу в Гао на севере Мали.Обломки самолета, разбившегося в безлюдной местности, были обнаружены силами операции "Бархан". Для выяснения причин аварии будет начато расследование, сообщает МО Франции.
https://radiosputnik.ria.ru/20210719/nigeriya-1741894445.html
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франция, мали, в мире
16:51 20.07.2021
 
На севере Мали разбился французский истребитель

Минобороны Франции: истребитель Mirage 2000D разбился на севере Мали, экипаж катапультировался

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкФранцузский истребитель "Мираж-200" на МАКС-2005
Французский истребитель Мираж-200 на МАКС-2005 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ПАРИЖ, 20 июл – РИА Новости. Французский истребитель Mirage 2000D разбился на севере Мали, экипаж катапультировался, сообщает французское министерство обороны.
"При осуществлении миссии в районе Хомбори Mirage 2000D столкнулся с аварией, которая потребовала катапультирования экипажа", - говорится в коммюнике министерства.
Экипаж состоял из двух человек. Один из членов экипажа получил лёгкие ранения. Он был доставлен на базу в Гао на севере Мали.
Обломки самолета, разбившегося в безлюдной местности, были обнаружены силами операции "Бархан". Для выяснения причин аварии будет начато расследование, сообщает МО Франции.
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