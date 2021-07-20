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На МАКС рассказали, когда запланирован первый полет нового истребителя

На МАКС рассказали, когда запланирован первый полет нового истребителя - РИА Новости, 20.07.2021

На МАКС рассказали, когда запланирован первый полет нового истребителя

Первый полет нового военного российского истребителя ЛТС "Сухой" запланирован на 2023 год, говорится в презентации самолета, которую продемонстрировали... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T16:32

2021-07-20T16:32

2021-07-20T22:02

макс-2021

россия

сухой (холдинговая компания)

безопасность

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Первый полет нового военного российского истребителя ЛТС "Сухой" запланирован на 2023 год, говорится в презентации самолета, которую продемонстрировали президенту России Владимиру Путину.Самолет был показан главе государства на авиасалоне МАКС.ЛТС "Сухой" - это первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Как ранее сообщал РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, данная машина имеет прорывные характеристики, включая высокие летные качества, широкие ударные и разведывательные возможности, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, сниженную радиолокационную заметность.МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

россия

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2021

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Путину показали новый истребитель "Сухого" Во время авиасалона "МАКС" Владимиру Путину показали новый истребитель. 2021-07-20T16:32 true PT0M45S

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