https://ria.ru/20210720/istrebitel-1742061758.html
На МАКС рассказали, когда запланирован первый полет нового истребителя
На МАКС рассказали, когда запланирован первый полет нового истребителя - РИА Новости, 20.07.2021
На МАКС рассказали, когда запланирован первый полет нового истребителя
Первый полет нового военного российского истребителя ЛТС "Сухой" запланирован на 2023 год, говорится в презентации самолета, которую продемонстрировали... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T16:32
2021-07-20T16:32
2021-07-20T22:02
макс-2021
россия
сухой (холдинговая компания)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742053971_0:124:3203:1926_1920x0_80_0_0_6bd0dffdb2b6f035863e3ff4c52798d6.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Первый полет нового военного российского истребителя ЛТС "Сухой" запланирован на 2023 год, говорится в презентации самолета, которую продемонстрировали президенту России Владимиру Путину.Самолет был показан главе государства на авиасалоне МАКС.ЛТС "Сухой" - это первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Как ранее сообщал РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, данная машина имеет прорывные характеристики, включая высокие летные качества, широкие ударные и разведывательные возможности, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, сниженную радиолокационную заметность.МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742053971_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_aafe70c4bfe89973c1b372b5f9b56d5f.jpg
Путину показали новый истребитель "Сухого"
Во время авиасалона "МАКС" Владимиру Путину показали новый истребитель.
2021-07-20T16:32
true
PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, макс-2021, россия, сухой (холдинговая компания), безопасность
16:32 20.07.2021 (обновлено: 22:02 20.07.2021)
На МАКС рассказали, когда запланирован первый полет нового истребителя
Первый полет нового военного российского истребителя запланировали на 2023 год