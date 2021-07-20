https://ria.ru/20210720/istrebitel-1742049116.html

Истребитель Checkmate в России спроектировали под конкретную цену

Истребитель Checkmate в России спроектировали под конкретную цену - РИА Новости, 21.07.2021

Истребитель Checkmate в России спроектировали под конкретную цену

Новый российский однодвигательный истребитель Checkmate стал первым отечественным боевым самолетом, который проектируется под заданную стоимость продажи... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-20T15:34

2021-07-20T15:34

2021-07-21T04:15

макс-2021

россия

су-57

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

владимир путин

жуковский

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742043207_0:0:2823:1588_1920x0_80_0_0_84668fbc5af91ac64983702d8f1b7a30.jpg

ЖУКОВСКИЙ, 20 июл - РИА Новости. Новый российский однодвигательный истребитель Checkmate стал первым отечественным боевым самолетом, который проектируется под заданную стоимость продажи заказчикам, говорится в презентации самолета, которую представили на авиасалоне МАКС-2021.Сегодня президенту РФ Владимиру Путину на МАКСе показали новый российский военный истребитель - легкий тактический однодвигательный самолет "Сухой".ЛТС "Сухой" - это первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Как ранее сообщал РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, данная машина имеет прорывные характеристики, включая высокие летные качества, широкие ударные и разведывательные возможности, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, сниженную радиолокационную заметность.МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210720/aviatsiya-1742042249.html

россия

жуковский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

макс-2021, россия, су-57, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), владимир путин, жуковский, безопасность