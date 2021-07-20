https://ria.ru/20210720/istrebitel-1742049116.html
Истребитель Checkmate в России спроектировали под конкретную цену
Истребитель Checkmate в России спроектировали под конкретную цену - РИА Новости, 21.07.2021
Истребитель Checkmate в России спроектировали под конкретную цену
Новый российский однодвигательный истребитель Checkmate стал первым отечественным боевым самолетом, который проектируется под заданную стоимость продажи... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-20T15:34
2021-07-20T15:34
2021-07-21T04:15
макс-2021
россия
су-57
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
владимир путин
жуковский
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742043207_0:0:2823:1588_1920x0_80_0_0_84668fbc5af91ac64983702d8f1b7a30.jpg
ЖУКОВСКИЙ, 20 июл - РИА Новости. Новый российский однодвигательный истребитель Checkmate стал первым отечественным боевым самолетом, который проектируется под заданную стоимость продажи заказчикам, говорится в презентации самолета, которую представили на авиасалоне МАКС-2021.Сегодня президенту РФ Владимиру Путину на МАКСе показали новый российский военный истребитель - легкий тактический однодвигательный самолет "Сухой".ЛТС "Сухой" - это первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Как ранее сообщал РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, данная машина имеет прорывные характеристики, включая высокие летные качества, широкие ударные и разведывательные возможности, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, сниженную радиолокационную заметность.МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
https://ria.ru/20210720/aviatsiya-1742042249.html
россия
жуковский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742043207_207:0:2746:1904_1920x0_80_0_0_c42b609409303ea120ef61d611631769.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макс-2021, россия, су-57, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), владимир путин, жуковский, безопасность
15:34 20.07.2021 (обновлено: 04:15 21.07.2021)
Истребитель Checkmate в России спроектировали под конкретную цену
Истребитель Checkmate впервые в России спроектировали под конкретную цену