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Путину на МАКС-2021 показали новый российский военный истребитель
Путину на МАКС-2021 показали новый российский военный истребитель - РИА Новости, 20.07.2021
Путину на МАКС-2021 показали новый российский военный истребитель
Владимир Путин осмотрел новый военный истребитель от конструкторского бюро "Сухой" и другие образцы авиационной техники, представленные на открывшемся сегодня... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T14:16
2021-07-20T20:05
жуковский
макс-2021
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Владимир Путин осмотрел новый военный истребитель от конструкторского бюро "Сухой" и другие образцы авиационной техники, представленные на открывшемся сегодня салоне МАКС-2021, передает корреспондент РИА Новости.Новейшая боевая машина — главная интрига выставки. Позже ее представят широкой публике. По информации на сайте проекта, до премьеры осталось меньше трех часов.Во время презентации президенту рассказали, что предполагается наличие трех вариантов — одноместный, двухместный и беспилотный. Двухместная версия возможна за счет небольших преобразований в носовой части."Реализованы алгоритмы интеллектуальной поддержки на основе искусственного интеллекта, которые разгружают летчиков от рутинных операций и позволяют сосредоточиться на основных задачах", — добавил сопровождавший главу государства специалист.К этому моменту также известно, что это будет первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. По данным источников агентства, его взлетная масса — не больше 18 тонн, а скорость превысит два Маха.Как рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, самолет имеет прорывные характеристики, включая высокие летные качества, широкие ударные и разведывательные возможности, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования и сниженную радиолокационную заметность.Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером, агентство Sputnik — официальным информационным партнером.
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жуковский, макс-2021, владимир путин, безопасность
14:16 20.07.2021 (обновлено: 20:05 20.07.2021)
 
Путину на МАКС-2021 показали новый российский военный истребитель

Президенту Путину на МАКС-2021 показали новый российский военный истребитель

© РИА Новости / Сергей Карпухин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС-2021
Президент России Владимир Путин выступает на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Сергей Карпухин
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Владимир Путин осмотрел новый военный истребитель от конструкторского бюро "Сухой" и другие образцы авиационной техники, представленные на открывшемся сегодня салоне МАКС-2021, передает корреспондент РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрототип нового легкого многоцелевого однодвигательного истребителя пятого поколения в павильоне Checkmate на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021
Прототип нового легкого многоцелевого однодвигательного истребителя пятого поколения в павильоне Checkmate на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Прототип нового легкого многоцелевого однодвигательного истребителя пятого поколения в павильоне Checkmate на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021
Новейшая боевая машина — главная интрига выставки. Позже ее представят широкой публике. По информации на сайте проекта, до премьеры осталось меньше трех часов.
Во время презентации президенту рассказали, что предполагается наличие трех вариантов — одноместный, двухместный и беспилотный. Двухместная версия возможна за счет небольших преобразований в носовой части.

"Реализованы алгоритмы интеллектуальной поддержки на основе искусственного интеллекта, которые разгружают летчиков от рутинных операций и позволяют сосредоточиться на основных задачах", — добавил сопровождавший главу государства специалист.
К этому моменту также известно, что это будет первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. По данным источников агентства, его взлетная масса — не больше 18 тонн, а скорость превысит два Маха.
Как рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, самолет имеет прорывные характеристики, включая высокие летные качества, широкие ударные и разведывательные возможности, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования и сниженную радиолокационную заметность.
Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером, агентство Sputnik — официальным информационным партнером.
Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 01:03
Международный авиационно-космический салон МАКС
 
ЖуковскийМАКС-2021Владимир ПутинБезопасность
 
 
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