Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20210720/infrastruktura-1742031216.html
В Архангельской области построят инфраструктуру по переработке ТКО
В Архангельской области построят инфраструктуру по переработке ТКО - РИА Новости, 20.07.2021
В Архангельской области построят инфраструктуру по переработке ТКО
Инфраструктура по переработке ТКО в Архангельской области будет построена на федеральные деньги, что позволит не только сэкономить средства регионального... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T14:12
2021-07-20T14:12
архангельская область
россия
российский экологический оператор
александр цыбульский
архангельская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570008698_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_c29ecf176a627754eeca1f94873a8110.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 20 июл – РИА Новости. Инфраструктура по переработке ТКО в Архангельской области будет построена на федеральные деньги, что позволит не только сэкономить средства регионального бюджета, но и не повышать тарифы для населения, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в своем Telegram-канале.Вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко, выступая на совете при президенте России Владимире Путине по стратегическому развитию и нацпроектам, заявила, что правительство РФ поможет четырем субъектам - Дагестану, Крыму, Севастополю и Архангельской области построить предприятия по переработке отходов.Цыбульский в свою очередь сообщил, что необходимые для утилизации и переработки отходов мощности построит ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) за счет федерального бюджета, после чего они будут переданы в собственность Архангельской области."Это существенный объём инвестиций, что позволит нам не только сэкономить средства областного бюджета на создание необходимой инфраструктуры, но и в конечном итоге не повлечет дополнительной нагрузки на тариф для населения, что крайне важно", - подчеркнул Цыбульский и добавил, что подписанное в марте соглашение с ППК РЭО начинает реально работать в интересах региона.Сами объекты будут определены после утверждения новой территориальной схемы обращения с отходами. Как сообщалось ранее, проект новой территориальной схемы обращения с ТКО разработан региональным правительством. Этот документ определит стратегию дальнейшего реформирования отрасли обращения с ТКО на территории Архангельской области.Как пояснили в пресс-службе правительства региона, в новом документе актуализированы объемы образующихся в регионе отходов, учтены итоги инвентаризации всех полигонов, определены их мощности и возможности их дальнейшего использования. Проект новой терсхемы также учитывает применение современных, максимально экологичных технологий переработки отходов."При реализации новой территориальной схемы более 40% отходов в Архангельской области будут перерабатываться для вторичного обращения. Это также позволит снизить тариф на вывоз ТКО и будет способствовать развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в отрасли переработки отходов", - отметили в правительстве.По словам Цыбульского, для реализации пилотного проекта с ППК "РЭО" уже создана постоянно действующая рабочая группа. Идёт согласование дорожной карты по практической реализации мероприятий.
https://ria.ru/20210705/tpu-1739292139.html
https://ria.ru/20210628/pererabotka-1738865933.html
https://ria.ru/20210619/ekologiya-1737703845.html
https://ria.ru/20210705/arkhangelsk-1739990234.html
россия
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570008698_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_87f15d5a71b2a6d0f451f8e20f505721.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, российский экологический оператор, александр цыбульский, архангельская область, экономика
14:12 20.07.2021
 
В Архангельской области построят инфраструктуру по переработке ТКО

Губернатор Архангельской области Цыбульский: в регионе построят инфраструктуру по переработке ТКО

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВывоз мусора в Москве
Вывоз мусора в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 20 июл – РИА Новости. Инфраструктура по переработке ТКО в Архангельской области будет построена на федеральные деньги, что позволит не только сэкономить средства регионального бюджета, но и не повышать тарифы для населения, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в своем Telegram-канале.
Вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко, выступая на совете при президенте России Владимире Путине по стратегическому развитию и нацпроектам, заявила, что правительство РФ поможет четырем субъектам - Дагестану, Крыму, Севастополю и Архангельской области построить предприятия по переработке отходов.
Установка пиролиза древесных отходов - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 03:00Наука
В России придумали, как улучшить переработку древесных отходов
Цыбульский в свою очередь сообщил, что необходимые для утилизации и переработки отходов мощности построит ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) за счет федерального бюджета, после чего они будут переданы в собственность Архангельской области.
"Это существенный объём инвестиций, что позволит нам не только сэкономить средства областного бюджета на создание необходимой инфраструктуры, но и в конечном итоге не повлечет дополнительной нагрузки на тариф для населения, что крайне важно", - подчеркнул Цыбульский и добавил, что подписанное в марте соглашение с ППК РЭО начинает реально работать в интересах региона.
Пластиковая посуда - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 11:05
В РЭО назвали условия для переработки одноразовых стаканчиков
Сами объекты будут определены после утверждения новой территориальной схемы обращения с отходами. Как сообщалось ранее, проект новой территориальной схемы обращения с ТКО разработан региональным правительством. Этот документ определит стратегию дальнейшего реформирования отрасли обращения с ТКО на территории Архангельской области.
Как пояснили в пресс-службе правительства региона, в новом документе актуализированы объемы образующихся в регионе отходов, учтены итоги инвентаризации всех полигонов, определены их мощности и возможности их дальнейшего использования. Проект новой терсхемы также учитывает применение современных, максимально экологичных технологий переработки отходов.
Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу о защите национальных интересов в сфере разработки искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
19 июня, 16:05
Медведев: надо подумать над запретом продукции, не подлежащей переработке
"При реализации новой территориальной схемы более 40% отходов в Архангельской области будут перерабатываться для вторичного обращения. Это также позволит снизить тариф на вывоз ТКО и будет способствовать развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в отрасли переработки отходов", - отметили в правительстве.
По словам Цыбульского, для реализации пилотного проекта с ППК "РЭО" уже создана постоянно действующая рабочая группа. Идёт согласование дорожной карты по практической реализации мероприятий.
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 18:06Архангельская область
Архангельская область реконструирует очистные сооружения
 
Архангельская областьРоссияРоссийский экологический операторАлександр ЦыбульскийАрхангельская областьЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:43В ДТП с грузовиком в Хабаровском крае погибли четыре человека
07:41Власти Чжэнчжоу эвакуировали 200 тысяч человек из-за наводнения
07:36В "Векторе" оценили риск проникновения в Россию оспы обезьян
07:33Умерла сестра президента Таджикистана
07:24В Туве медведица напала на местного жителя
06:43В Египте археологи обнаружили обломки древнего военного корабля
06:35В "Векторе" оценили опасность оспы обезьян для человека
06:00В Мосжилинспекции предлагают пересмотреть институт собрания собственников
05:42Напавшая на сына Пьехи женщина заявила о желании убить его бывшую тещу
05:04Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В
05:00Москвичи стали чаще согласовывать перепланировку в квартирах
04:35Врач дал советы о мерах предосторожности привившимся от COVID-19
04:26В ВОЗ назвали основную цель в борьбе с коронавирусом
04:24Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма COVID-19
04:15Эксперт рассказал, как сэкономить на работе кондиционера
04:13Российские ученые исследуют новые методы лечения туберкулеза и ВИЧ
04:05В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву может вернуться жара
03:58Стас Пьеха рассказал о состоянии сына после избиения
03:56В ФСВТС рассказали о просьбе инозаказчика о полете на МиГ-35 на МАКС-2021
03:45Диетолог рассказала, что будет, если несколько дней есть только ягоды
Лента новостейМолния