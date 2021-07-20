https://ria.ru/20210720/infrastruktura-1742031216.html

В Архангельской области построят инфраструктуру по переработке ТКО

В Архангельской области построят инфраструктуру по переработке ТКО - РИА Новости, 20.07.2021

В Архангельской области построят инфраструктуру по переработке ТКО

Инфраструктура по переработке ТКО в Архангельской области будет построена на федеральные деньги, что позволит не только сэкономить средства регионального... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T14:12

2021-07-20T14:12

2021-07-20T14:12

архангельская область

россия

российский экологический оператор

александр цыбульский

архангельская область

экономика

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АРХАНГЕЛЬСК, 20 июл – РИА Новости. Инфраструктура по переработке ТКО в Архангельской области будет построена на федеральные деньги, что позволит не только сэкономить средства регионального бюджета, но и не повышать тарифы для населения, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в своем Telegram-канале.Вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко, выступая на совете при президенте России Владимире Путине по стратегическому развитию и нацпроектам, заявила, что правительство РФ поможет четырем субъектам - Дагестану, Крыму, Севастополю и Архангельской области построить предприятия по переработке отходов.Цыбульский в свою очередь сообщил, что необходимые для утилизации и переработки отходов мощности построит ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) за счет федерального бюджета, после чего они будут переданы в собственность Архангельской области."Это существенный объём инвестиций, что позволит нам не только сэкономить средства областного бюджета на создание необходимой инфраструктуры, но и в конечном итоге не повлечет дополнительной нагрузки на тариф для населения, что крайне важно", - подчеркнул Цыбульский и добавил, что подписанное в марте соглашение с ППК РЭО начинает реально работать в интересах региона.Сами объекты будут определены после утверждения новой территориальной схемы обращения с отходами. Как сообщалось ранее, проект новой территориальной схемы обращения с ТКО разработан региональным правительством. Этот документ определит стратегию дальнейшего реформирования отрасли обращения с ТКО на территории Архангельской области.Как пояснили в пресс-службе правительства региона, в новом документе актуализированы объемы образующихся в регионе отходов, учтены итоги инвентаризации всех полигонов, определены их мощности и возможности их дальнейшего использования. Проект новой терсхемы также учитывает применение современных, максимально экологичных технологий переработки отходов."При реализации новой территориальной схемы более 40% отходов в Архангельской области будут перерабатываться для вторичного обращения. Это также позволит снизить тариф на вывоз ТКО и будет способствовать развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в отрасли переработки отходов", - отметили в правительстве.По словам Цыбульского, для реализации пилотного проекта с ППК "РЭО" уже создана постоянно действующая рабочая группа. Идёт согласование дорожной карты по практической реализации мероприятий.

https://ria.ru/20210705/tpu-1739292139.html

https://ria.ru/20210628/pererabotka-1738865933.html

https://ria.ru/20210619/ekologiya-1737703845.html

https://ria.ru/20210705/arkhangelsk-1739990234.html

россия

архангельская область

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россия, российский экологический оператор, александр цыбульский, архангельская область, экономика