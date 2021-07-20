Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210720/imigratsiya-1742118858.html
Великобритания и Франция усилят борьбу с незаконной иммиграцией
Великобритания и Франция усилят борьбу с незаконной иммиграцией - РИА Новости, 20.07.2021
Великобритания и Франция усилят борьбу с незаконной иммиграцией
Великобритания и Франция договорились усилить борьбу с незаконной иммиграцией, соответствующее соглашение подписали во вторник министры внутренних дел двух... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T23:54
2021-07-20T23:57
мигранты
ла-манш
франция
лондон
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/115241/41/1152414161_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_f462c0fc9ca6af9ceacc959049c1e9a7.jpg
ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Великобритания и Франция договорились усилить борьбу с незаконной иммиграцией, соответствующее соглашение подписали во вторник министры внутренних дел двух стран Прити Пател и Жеральд Дарманин, сообщило британское правительство.Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, в которой их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия.Подписание соглашения последовало после роста числа опасных пересечений границы между Францией и Британией, отмечается в сообщении. В частности, документ предусматривает, что количество полицейских, патрулирующих французские пляжи, увеличится более чем вдвое, чтобы препятствовать отправлению лодок с французского берега.При поддержке Великобритании в прошлом году Франция уже удвоила число офицеров на французских пляжах, улучшила обмен разведданными и приобрела более передовые технологии. "Благодаря этому Франция в текущем году предотвратила вдвое больше незаконных пересечений границы, чем за аналогичный период 2020 года", - говорится в сообщении.В Лондоне добавили, что "благодаря поддержке Великобритании французы смогут разместить больше сотрудников служб безопасности дальше по побережью, а также установить и использовать новейшее оборудование для наблюдения по всей Северной Франции".Страны также договорились реализовать долгосрочный план создания "умной границы" вдоль побережья и усовершенствовать существующие технологии наблюдения."Передовые технологии позволят определять, где предпринимаются попытки незаконного пересечения границы, и направлять туда сотрудников французских правоохранительных органов, тем самым предотвращая риск для жизни мигрантов при входе в воду", - пояснили в правительстве Британии.Соглашение подписано на фоне обсуждений в британском парламенте нового плана по иммиграции, представленного министром внутренних дел. Предполагается, что законопроект о гражданстве и границах направлен против недостатков нынешней британской системы предоставления убежища и преступной деятельности, стоящей за незаконной миграцией.
https://ria.ru/20210720/lukashenko-1742069050.html
https://ria.ru/20210720/golodovka-1742117231.html
ла-манш
франция
лондон
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/115241/41/1152414161_185:0:2000:1361_1920x0_80_0_0_4265a21ac23210d58add42aa0454ac89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мигранты, ла-манш, франция, лондон, европа, в мире
23:54 20.07.2021 (обновлено: 23:57 20.07.2021)
 
Великобритания и Франция усилят борьбу с незаконной иммиграцией

Великобритания и Франция договорились усилить борьбу с незаконной иммиграцией

© AFP 2021 / Philippe HugonМигранты возле терминала Евротуннеля во французском городе Кале
Мигранты возле терминала Евротуннеля во французском городе Кале - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© AFP 2021 / Philippe Hugon
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Великобритания и Франция договорились усилить борьбу с незаконной иммиграцией, соответствующее соглашение подписали во вторник министры внутренних дел двух стран Прити Пател и Жеральд Дарманин, сообщило британское правительство.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, в которой их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 17:00
Лукашенко предрек Европе столкновение с вооруженными мигрантами
Подписание соглашения последовало после роста числа опасных пересечений границы между Францией и Британией, отмечается в сообщении. В частности, документ предусматривает, что количество полицейских, патрулирующих французские пляжи, увеличится более чем вдвое, чтобы препятствовать отправлению лодок с французского берега.
При поддержке Великобритании в прошлом году Франция уже удвоила число офицеров на французских пляжах, улучшила обмен разведданными и приобрела более передовые технологии. "Благодаря этому Франция в текущем году предотвратила вдвое больше незаконных пересечений границы, чем за аналогичный период 2020 года", - говорится в сообщении.
В Лондоне добавили, что "благодаря поддержке Великобритании французы смогут разместить больше сотрудников служб безопасности дальше по побережью, а также установить и использовать новейшее оборудование для наблюдения по всей Северной Франции".
Люди в масках в Королевской галерее Святого Юбера в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 23:13
В центре Брюсселя мигранты устроили массовую голодовку
Страны также договорились реализовать долгосрочный план создания "умной границы" вдоль побережья и усовершенствовать существующие технологии наблюдения.
"Передовые технологии позволят определять, где предпринимаются попытки незаконного пересечения границы, и направлять туда сотрудников французских правоохранительных органов, тем самым предотвращая риск для жизни мигрантов при входе в воду", - пояснили в правительстве Британии.
Соглашение подписано на фоне обсуждений в британском парламенте нового плана по иммиграции, представленного министром внутренних дел. Предполагается, что законопроект о гражданстве и границах направлен против недостатков нынешней британской системы предоставления убежища и преступной деятельности, стоящей за незаконной миграцией.
 
МигрантыЛа-МаншФранцияЛондонЕвропаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:43В ДТП с грузовиком в Хабаровском крае погибли четыре человека
07:41Власти Чжэнчжоу эвакуировали 200 тысяч человек из-за наводнения
07:36В "Векторе" оценили риск проникновения в Россию оспы обезьян
07:33Умерла сестра президента Таджикистана
07:24В Туве медведица напала на местного жителя
06:43В Египте археологи обнаружили обломки древнего военного корабля
06:35В "Векторе" оценили опасность оспы обезьян для человека
06:00В Мосжилинспекции предлагают пересмотреть институт собрания собственников
05:42Напавшая на сына Пьехи женщина заявила о желании убить его бывшую тещу
05:04Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В
05:00Москвичи стали чаще согласовывать перепланировку в квартирах
04:35Врач дал советы о мерах предосторожности привившимся от COVID-19
04:26В ВОЗ назвали основную цель в борьбе с коронавирусом
04:24Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма COVID-19
04:15Эксперт рассказал, как сэкономить на работе кондиционера
04:13Российские ученые исследуют новые методы лечения туберкулеза и ВИЧ
04:05В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву может вернуться жара
03:58Стас Пьеха рассказал о состоянии сына после избиения
03:56В ФСВТС рассказали о просьбе инозаказчика о полете на МиГ-35 на МАКС-2021
03:45Диетолог рассказала, что будет, если несколько дней есть только ягоды
Лента новостейМолния