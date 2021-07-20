https://ria.ru/20210720/imigratsiya-1742118858.html

Великобритания и Франция усилят борьбу с незаконной иммиграцией

Великобритания и Франция усилят борьбу с незаконной иммиграцией - РИА Новости, 20.07.2021

Великобритания и Франция усилят борьбу с незаконной иммиграцией

Великобритания и Франция договорились усилить борьбу с незаконной иммиграцией, соответствующее соглашение подписали во вторник министры внутренних дел двух... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T23:54

2021-07-20T23:54

2021-07-20T23:57

мигранты

ла-манш

франция

лондон

европа

в мире

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ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Великобритания и Франция договорились усилить борьбу с незаконной иммиграцией, соответствующее соглашение подписали во вторник министры внутренних дел двух стран Прити Пател и Жеральд Дарманин, сообщило британское правительство.Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, в которой их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия.Подписание соглашения последовало после роста числа опасных пересечений границы между Францией и Британией, отмечается в сообщении. В частности, документ предусматривает, что количество полицейских, патрулирующих французские пляжи, увеличится более чем вдвое, чтобы препятствовать отправлению лодок с французского берега.При поддержке Великобритании в прошлом году Франция уже удвоила число офицеров на французских пляжах, улучшила обмен разведданными и приобрела более передовые технологии. "Благодаря этому Франция в текущем году предотвратила вдвое больше незаконных пересечений границы, чем за аналогичный период 2020 года", - говорится в сообщении.В Лондоне добавили, что "благодаря поддержке Великобритании французы смогут разместить больше сотрудников служб безопасности дальше по побережью, а также установить и использовать новейшее оборудование для наблюдения по всей Северной Франции".Страны также договорились реализовать долгосрочный план создания "умной границы" вдоль побережья и усовершенствовать существующие технологии наблюдения."Передовые технологии позволят определять, где предпринимаются попытки незаконного пересечения границы, и направлять туда сотрудников французских правоохранительных органов, тем самым предотвращая риск для жизни мигрантов при входе в воду", - пояснили в правительстве Британии.Соглашение подписано на фоне обсуждений в британском парламенте нового плана по иммиграции, представленного министром внутренних дел. Предполагается, что законопроект о гражданстве и границах направлен против недостатков нынешней британской системы предоставления убежища и преступной деятельности, стоящей за незаконной миграцией.

https://ria.ru/20210720/lukashenko-1742069050.html

https://ria.ru/20210720/golodovka-1742117231.html

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мигранты, ла-манш, франция, лондон, европа, в мире