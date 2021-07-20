22:05 20.07.2021 (обновлено: 22:12 20.07.2021)
В Госдепе заявили о неэффективности санкций против "Северного потока — 2"
Представитель Госдепа Прайс: санкции не смогли помешать строительству "Северного потока — 2"
© REUTERS / STINE JACOBSENПодготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Госдепартамент США в августе намерен представить на рассмотрение конгрессу новый доклад по ситуации с проектом строительства газопровода "Северный поток 2", заявил во вторник официальный представитель американского дипведомства Нед Прайс.
"Как вам известно, в мае конгрессу был представлен доклад по "Северному потоку 2". В августе, спустя 90 дней, ему будет представлен еще один доклад", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.
Вместе с тем он признал, что американские санкции не смогли помешать строительству "Северного потока 2".
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.