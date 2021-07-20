https://ria.ru/20210720/gosdep-1742113645.html

В Госдепе заявили о неэффективности санкций против "Северного потока — 2"

В Госдепе заявили о неэффективности санкций против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 20.07.2021

В Госдепе заявили о неэффективности санкций против "Северного потока — 2"

Госдепартамент США в августе намерен представить на рассмотрение конгрессу новый доклад по ситуации с проектом строительства газопровода "Северный поток 2",... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T22:05

2021-07-20T22:05

2021-07-20T22:12

северный поток — 2

государственный департамент сша

конгресс сша

сша

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ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Госдепартамент США в августе намерен представить на рассмотрение конгрессу новый доклад по ситуации с проектом строительства газопровода "Северный поток 2", заявил во вторник официальный представитель американского дипведомства Нед Прайс.Вместе с тем он признал, что американские санкции не смогли помешать строительству "Северного потока 2"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.

https://ria.ru/20210720/gaz-1742090147.html

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северный поток — 2, государственный департамент сша, конгресс сша, сша