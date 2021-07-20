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В Госдепе заявили о неэффективности санкций против "Северного потока — 2"
В Госдепе заявили о неэффективности санкций против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 20.07.2021
В Госдепе заявили о неэффективности санкций против "Северного потока — 2"
Госдепартамент США в августе намерен представить на рассмотрение конгрессу новый доклад по ситуации с проектом строительства газопровода "Северный поток 2",... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T22:05
2021-07-20T22:12
северный поток — 2
государственный департамент сша
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Госдепартамент США в августе намерен представить на рассмотрение конгрессу новый доклад по ситуации с проектом строительства газопровода "Северный поток 2", заявил во вторник официальный представитель американского дипведомства Нед Прайс.Вместе с тем он признал, что американские санкции не смогли помешать строительству "Северного потока 2"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.
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северный поток — 2, государственный департамент сша, конгресс сша, сша
22:05 20.07.2021 (обновлено: 22:12 20.07.2021)
 
В Госдепе заявили о неэффективности санкций против "Северного потока — 2"

Представитель Госдепа Прайс: санкции не смогли помешать строительству "Северного потока — 2"

© REUTERS / STINE JACOBSENПодготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
Подготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© REUTERS / STINE JACOBSEN
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Госдепартамент США в августе намерен представить на рассмотрение конгрессу новый доклад по ситуации с проектом строительства газопровода "Северный поток 2", заявил во вторник официальный представитель американского дипведомства Нед Прайс.
"Как вам известно, в мае конгрессу был представлен доклад по "Северному потоку 2". В августе, спустя 90 дней, ему будет представлен еще один доклад", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 18:38
СМИ узнали детали соглашения США и Германии по "Северному потоку — 2"
Вместе с тем он признал, что американские санкции не смогли помешать строительству "Северного потока 2".
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.
 
Северный поток — 2Государственный департамент СШАКонгресс СШАСША
 
 
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