https://ria.ru/20210720/golosovanie-1742015018.html
Памфилова ответила противникам онлайн-голосования
Памфилова ответила противникам онлайн-голосования - РИА Новости, 20.07.2021
Памфилова ответила противникам онлайн-голосования
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что некоторые противники дистанционного электронного голосования обладают "пещерным сознанием". РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T12:58
2021-07-20T12:58
2021-07-20T12:58
россия
элла памфилова
выборы в государственную думу
цик рф
политика
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что некоторые противники дистанционного электронного голосования обладают "пещерным сознанием".Он отметила, что ЦИК философски относится к критикам.По ее словам, у ЦИК "достаточно много оппонентов", часть из которых сейчас активно критикует принятый ранее порядок видеонаблюдения на выборах в сентябре."Что касается дистанционного электронного голосования, то другая группа политиков, я их называю людьми с пещерным сознанием, знаете, они призывают, что ни в коем случае это нельзя, не надо, это ужас, ужас, ужас, давайте вернёмся в пещеру и будем сидеть у костра, и забудем про электричество. Вот их философия, мы это прекрасно видим. А наша философия - отвечать на запросы общества и, проводя эксперименты, и шаг за шагом расширяя их, то есть отрабатывая целый ряд механизмов и опций, двигаться вперёд, поскольку мы с вами современные люди", - подчеркнула Памфилова.
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россия, элла памфилова, выборы в государственную думу, цик рф, политика
Памфилова ответила противникам онлайн-голосования
Председатель ЦИК Памфилова: некоторые противники онлайн-голосования обладают "пещерным сознанием"
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Председатель ЦИК Элла Памфилова
заявила, что некоторые противники дистанционного электронного голосования обладают "пещерным сознанием".
Он отметила, что ЦИК философски относится к критикам.
"К нашим оппонентам относимся философски, но только до той черты, когда некоторые из них, становясь ярыми противниками, начинают заниматься откровенной пропагандой, направленной на дискредитацию выборов", - подчеркнула Памфилова на заседании ЦИК во вторник.
По ее словам, у ЦИК "достаточно много оппонентов", часть из которых сейчас активно критикует принятый ранее порядок видеонаблюдения на выборах в сентябре.
"Что касается дистанционного электронного голосования, то другая группа политиков, я их называю людьми с пещерным сознанием, знаете, они призывают, что ни в коем случае это нельзя, не надо, это ужас, ужас, ужас, давайте вернёмся в пещеру и будем сидеть у костра, и забудем про электричество. Вот их философия, мы это прекрасно видим. А наша философия - отвечать на запросы общества и, проводя эксперименты, и шаг за шагом расширяя их, то есть отрабатывая целый ряд механизмов и опций, двигаться вперёд, поскольку мы с вами современные люди", - подчеркнула Памфилова.