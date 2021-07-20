https://ria.ru/20210720/germaniya-1742077189.html
Власти ФРГ запланировали бюджет на устранение ущерба от наводнения
Власти ФРГ запланировали бюджет на устранение ущерба от наводнения - РИА Новости, 20.07.2021
Власти ФРГ запланировали бюджет на устранение ущерба от наводнения
Власти Германии планируют первоначально выделить 400 миллионов евро на устранение ущерба в пострадавших от наводнения регионах страны, сообщил таблоид Bild со... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T17:33
2021-07-20T17:33
2021-07-20T17:36
наводнение в германии
рейнланд-пфальц
северный рейн-вестфалия
германия
в мире
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БЕРЛИН, 20 июл - РИА Новости. Власти Германии планируют первоначально выделить 400 миллионов евро на устранение ущерба в пострадавших от наводнения регионах страны, сообщил таблоид Bild со ссылкой на попавший в его распоряжение проект документа.Отмечается, что все еще продолжается согласование документа, при этом решение по долгосрочному многомиллиардному фонду восстановления будет принято позже. Проект документа предусматривает, что срочная помощь предназначена "для немедленного устранения ущерба, нанесенного зданиям и местной инфраструктуре, а также для преодоления чрезвычайных ситуаций".Предполагается, что 200 миллионов евро будут получены от федеральных земель, еще 200 миллионов выделит федеральное правительство.В результате проливных дождей на западе ФРГ на прошлой неделе началось наводнение. Больше всего пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц. Число погибших превышает 160, многие числятся пропавшими без вести. В минтрансе ФРГ заявили, что убытки от бедствия на данный момент превышают два миллиарда евро, большая часть - это стоимость поврежденных железнодорожных путей.
https://ria.ru/20210720/kantsler-1741922367.html
рейнланд-пфальц
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наводнение в германии, рейнланд-пфальц, северный рейн-вестфалия, германия, в мире
17:33 20.07.2021 (обновлено: 17:36 20.07.2021)
Власти ФРГ запланировали бюджет на устранение ущерба от наводнения
Bild: Власти ФРГ запланировали выделить 400 миллионов евро на устранение ущерба от наводнения