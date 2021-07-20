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Во Франции возбудили дело из-за изображения Макрона в образе Гитлера
Во Франции возбудили дело из-за изображения Макрона в образе Гитлера - РИА Новости, 20.07.2021
Во Франции возбудили дело из-за изображения Макрона в образе Гитлера
Прокуратура французского города Тулон возбудила дело в связи с появлением изображения на рекламном щите, на котором президент Франции Эммануэль Макрон изображен РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T12:15
2021-07-20T12:15
тулон
эммануэль макрон
франция
адольф гитлер
в мире
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ПАРИЖ, 20 июл - РИА Новости. Прокуратура французского города Тулон возбудила дело в связи с появлением изображения на рекламном щите, на котором президент Франции Эммануэль Макрон изображен в образе Адольфа Гитлера, сообщает радиостанция France Bleu.По данным радио, расследование началось во вторник в связи с тем, что на днях в Тулоне и в коммуне Ла-Сен-сюр-Мер появились плакаты с фотомонтажем. Макрон изображен в образе Гитлера, рядом белыми буквами на красном фоне выполнена надпись: "Подчинись. Сделай прививку". Также рядом размещена аббревиатура LREM - название партии Макрона ("Вперед, Республика!").Расследованием инцидента занимается служба безопасности отделения полиции Тулона. Дело по обвинению в клевете ведется в отношении автора изображения на билбордах. Как отмечает радио, в минувшие выходные на одном из рекламных щитов появилась надпись черным цветом - слово "позор" заглавными буквами.По данным региональной газеты, Var-Matin, автор карикатуры - местный активист Мишель-Анж Флори, известный подобными акциями. Он таким образом хотел язвительно высказаться о санитарных пропусках во Франции и об обязательной вакцинации для медработников, отмечает издание.В прошлую субботу в целом ряде городов Франции, в том числе в Париже, прошли акции протеста против расширения практики введения санитарных пропусков и обязательной вакцинации медицинского персонала.
https://ria.ru/20170317/1490305352.html
https://ria.ru/20210719/frantsiya-1741946036.html
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тулон, эммануэль макрон, франция, адольф гитлер, в мире
12:15 20.07.2021
 
Во Франции возбудили дело из-за изображения Макрона в образе Гитлера

Во Франции возбудили дело из-за изображения Макрона на билборде в образе Гитлера

© REUTERS / POOLПрезидент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции во время саммита ЕС в Брюсселе
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© REUTERS / POOL
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ПАРИЖ, 20 июл - РИА Новости. Прокуратура французского города Тулон возбудила дело в связи с появлением изображения на рекламном щите, на котором президент Франции Эммануэль Макрон изображен в образе Адольфа Гитлера, сообщает радиостанция France Bleu.
По данным радио, расследование началось во вторник в связи с тем, что на днях в Тулоне и в коммуне Ла-Сен-сюр-Мер появились плакаты с фотомонтажем. Макрон изображен в образе Гитлера, рядом белыми буквами на красном фоне выполнена надпись: "Подчинись. Сделай прививку". Также рядом размещена аббревиатура LREM - название партии Макрона ("Вперед, Республика!").
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Расследованием инцидента занимается служба безопасности отделения полиции Тулона. Дело по обвинению в клевете ведется в отношении автора изображения на билбордах. Как отмечает радио, в минувшие выходные на одном из рекламных щитов появилась надпись черным цветом - слово "позор" заглавными буквами.
По данным региональной газеты, Var-Matin, автор карикатуры - местный активист Мишель-Анж Флори, известный подобными акциями. Он таким образом хотел язвительно высказаться о санитарных пропусках во Франции и об обязательной вакцинации для медработников, отмечает издание.
В прошлую субботу в целом ряде городов Франции, в том числе в Париже, прошли акции протеста против расширения практики введения санитарных пропусков и обязательной вакцинации медицинского персонала.
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ТулонЭммануэль МакронФранцияАдольф ГитлерВ мире
 
 
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