https://ria.ru/20210720/frantsiya-1742004407.html

Во Франции возбудили дело из-за изображения Макрона в образе Гитлера

Во Франции возбудили дело из-за изображения Макрона в образе Гитлера - РИА Новости, 20.07.2021

Во Франции возбудили дело из-за изображения Макрона в образе Гитлера

Прокуратура французского города Тулон возбудила дело в связи с появлением изображения на рекламном щите, на котором президент Франции Эммануэль Макрон изображен РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T12:15

2021-07-20T12:15

2021-07-20T12:15

тулон

эммануэль макрон

франция

адольф гитлер

в мире

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ПАРИЖ, 20 июл - РИА Новости. Прокуратура французского города Тулон возбудила дело в связи с появлением изображения на рекламном щите, на котором президент Франции Эммануэль Макрон изображен в образе Адольфа Гитлера, сообщает радиостанция France Bleu.По данным радио, расследование началось во вторник в связи с тем, что на днях в Тулоне и в коммуне Ла-Сен-сюр-Мер появились плакаты с фотомонтажем. Макрон изображен в образе Гитлера, рядом белыми буквами на красном фоне выполнена надпись: "Подчинись. Сделай прививку". Также рядом размещена аббревиатура LREM - название партии Макрона ("Вперед, Республика!").Расследованием инцидента занимается служба безопасности отделения полиции Тулона. Дело по обвинению в клевете ведется в отношении автора изображения на билбордах. Как отмечает радио, в минувшие выходные на одном из рекламных щитов появилась надпись черным цветом - слово "позор" заглавными буквами.По данным региональной газеты, Var-Matin, автор карикатуры - местный активист Мишель-Анж Флори, известный подобными акциями. Он таким образом хотел язвительно высказаться о санитарных пропусках во Франции и об обязательной вакцинации для медработников, отмечает издание.В прошлую субботу в целом ряде городов Франции, в том числе в Париже, прошли акции протеста против расширения практики введения санитарных пропусков и обязательной вакцинации медицинского персонала.

https://ria.ru/20170317/1490305352.html

https://ria.ru/20210719/frantsiya-1741946036.html

тулон

франция

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тулон, эммануэль макрон, франция, адольф гитлер, в мире