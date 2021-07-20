https://ria.ru/20210720/frantsiya-1742004407.html
Во Франции возбудили дело из-за изображения Макрона в образе Гитлера
Во Франции возбудили дело из-за изображения Макрона в образе Гитлера - РИА Новости, 20.07.2021
Во Франции возбудили дело из-за изображения Макрона в образе Гитлера
Прокуратура французского города Тулон возбудила дело в связи с появлением изображения на рекламном щите, на котором президент Франции Эммануэль Макрон изображен РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T12:15
2021-07-20T12:15
2021-07-20T12:15
тулон
эммануэль макрон
франция
адольф гитлер
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738621875_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_99d3c648e847c7f0d9e9a8505aa827fa.jpg
ПАРИЖ, 20 июл - РИА Новости. Прокуратура французского города Тулон возбудила дело в связи с появлением изображения на рекламном щите, на котором президент Франции Эммануэль Макрон изображен в образе Адольфа Гитлера, сообщает радиостанция France Bleu.По данным радио, расследование началось во вторник в связи с тем, что на днях в Тулоне и в коммуне Ла-Сен-сюр-Мер появились плакаты с фотомонтажем. Макрон изображен в образе Гитлера, рядом белыми буквами на красном фоне выполнена надпись: "Подчинись. Сделай прививку". Также рядом размещена аббревиатура LREM - название партии Макрона ("Вперед, Республика!").Расследованием инцидента занимается служба безопасности отделения полиции Тулона. Дело по обвинению в клевете ведется в отношении автора изображения на билбордах. Как отмечает радио, в минувшие выходные на одном из рекламных щитов появилась надпись черным цветом - слово "позор" заглавными буквами.По данным региональной газеты, Var-Matin, автор карикатуры - местный активист Мишель-Анж Флори, известный подобными акциями. Он таким образом хотел язвительно высказаться о санитарных пропусках во Франции и об обязательной вакцинации для медработников, отмечает издание.В прошлую субботу в целом ряде городов Франции, в том числе в Париже, прошли акции протеста против расширения практики введения санитарных пропусков и обязательной вакцинации медицинского персонала.
https://ria.ru/20170317/1490305352.html
https://ria.ru/20210719/frantsiya-1741946036.html
тулон
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738621875_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1f579f3f63b4f5bc53dc84271b957157.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тулон, эммануэль макрон, франция, адольф гитлер, в мире
Во Франции возбудили дело из-за изображения Макрона в образе Гитлера
Во Франции возбудили дело из-за изображения Макрона на билборде в образе Гитлера
ПАРИЖ, 20 июл - РИА Новости.
Прокуратура французского города Тулон
возбудила дело в связи с появлением изображения на рекламном щите, на котором президент Франции Эммануэль Макрон
изображен в образе Адольфа Гитлера
, сообщает радиостанция France Bleu.
По данным радио, расследование началось во вторник в связи с тем, что на днях в Тулоне и в коммуне Ла-Сен-сюр-Мер появились плакаты с фотомонтажем. Макрон изображен в образе Гитлера, рядом белыми буквами на красном фоне выполнена надпись: "Подчинись. Сделай прививку". Также рядом размещена аббревиатура LREM - название партии Макрона ("Вперед, Республика!").
Расследованием инцидента занимается служба безопасности отделения полиции Тулона. Дело по обвинению в клевете ведется в отношении автора изображения на билбордах. Как отмечает радио, в минувшие выходные на одном из рекламных щитов появилась надпись черным цветом - слово "позор" заглавными буквами.
По данным региональной газеты, Var-Matin, автор карикатуры - местный активист Мишель-Анж Флори, известный подобными акциями. Он таким образом хотел язвительно высказаться о санитарных пропусках во Франции и об обязательной вакцинации для медработников, отмечает издание.
В прошлую субботу в целом ряде городов Франции, в том числе в Париже
, прошли акции протеста против расширения практики введения санитарных пропусков и обязательной вакцинации медицинского персонала.