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В первом полугодии наибольшую доходность показали сырьевые фонды
В первом полугодии наибольшую доходность показали сырьевые фонды - РИА Новости, 20.07.2021
В первом полугодии наибольшую доходность показали сырьевые фонды
В первом полугодии 2021 года продолжился рост российского рынка коллективных инвестиций. На фоне стремительного восстановления мировой экономики после локдаунов РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T12:30
2021-07-20T12:30
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МОСКВА, 20 июл - АО "Сбер Управление Активами". В первом полугодии 2021 года продолжился рост российского рынка коллективных инвестиций. На фоне стремительного восстановления мировой экономики после локдаунов и растущего спроса на нефть наибольшую доходность в январе - июне принесли фонды, вкладывающие деньги пайщиков в ценные бумаги компаний сырьевого сектора.Стойкий интерес российских частных инвесторов к акциям и смешанным инвестициям наметился еще в 2020 году. Его подстегнула повышенная доходность ценных бумаг по сравнению с депозитами, а также растущая доступность инструментов управления своими средствами.Этот тренд продолжился и в первой половине 2021 года. Количество пайщиков инвестиционных фондов растет и приближается к цифре в 4 миллиона человек[1]. По количеству привлеченных инвесторов лидерами остаются биржевые ПИФы, в основном за счет низкого порога входа, высокой ликвидности и прозрачности этих инструментов.Самые доходныеВ первом полугодии отличные результаты по эффективности вложений показали ценные бумаги российских компаний, работающих на сырьевом рынке. Так, Фонд Природные ресурсы[2] попал в топ-10 ПИФов по доходности, согласно данным InvestFunds. Он прибавил за шесть месяцев 18,97%. Этому способствовал рост цен на сырье, в частности в нефтегазовом секторе.Еще одна тенденция, которая наметилась в первом полугодии, заключается в том, что инвесторы повышают доходность своих портфелей за счет перевода средств из фондов облигаций в фонды акций на растущем рынке.Самые популярныеНа российском рынке стойкое внимание инвесторов завоевал Фонд Сбалансированный[3], который наиболее популярен для диверсификации портфеля. С его помощью пайщики используют возможности рынка акций, при этом не повышая сильно общие риски по вложениям за счёт того, что часть активов фонда инвестируется в облигации преимущественно российских эмитентов. За полугодие клиенты вложили в него более 13,5 миллиардов рублей.В список популярных у инвесторов инструментов попал и фонд Индекс МосБиржи полной доходности "брутто"[4], который вкладывает средства в наиболее ликвидные акции и депозитарные расписки крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов из соответствующего индекса. Ценные бумаги национальных компаний завершили июнь на позитиве, поэтому такая стратегия многими рассматривается как долгосрочная на ближайшие три года. В январе-июне россияне инвестировали в этот биржевой фонд около 7,7 миллиарда рублей.Курс на облигацииОднако рынок акций уверенно рос уже три квартала подряд, и многие инвесторы обеспокоены тем, что может начаться коррекция. Поэтому часть пайщиков начала выбирать фонды, ориентирующиеся на вложения в облигации. Например, фонды Долларовые облигации[5] и Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций[6]. За шесть месяцев российские пайщики вложили в них, соответственно, 7,1 миллиарда и 5,8 миллиарда рублей.В первом полугодии оба этих фонда продолжили наращивать долю эмитентов из развивающихся и развитых стран, делая ставку на качественных заемщиков с кредитными рейтингами от "ВВ" до "ВВВ". Ожидается, что по мере улучшения рыночных настроений приток средств инвесторов в данный сегмент рынка продолжится, что поддержит котировки облигаций. Заметный вклад в общую доходность портфеля внесет и привлекательная купонная доходность по данным инструментам.[1]Обзор ключевых показателей паевых и акционерных инвестиционных фондов" за I квартал 2021 года rewiew_pif_aif_21Q1.pdf (cbr.ru)[2] ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сбер – Природные ресурсы"[3] ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сбер — Фонд Сбалансированный"[4] БПИФ рыночных финансовых инструментов "Сбер – Индекс МосБиржи полной доходности "брутто"[5] ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сбер - Долларовые облигации"[6] БПИФ рыночных финансовых инструментов "Сбер - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций"В тексте приведены официальные данные Банка России и рейтинга Investfunds.ru по доходности открытых ПИФов стоимостью чистых активов от 1 миллиарда рублей, а также по привлечению в открытые и биржевые ПИФы за период с 1 по 30 июня 2021 года.ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.В 2020 году Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.АО "Сбер Управление Активами" зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Лицензия ФКЦБ России № 045-06044-001000 от 7 июня 2002 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами РФ, ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об АО "Сбер Управление Активами" и иную информацию можно по адресу заинтересованные лица могут по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, дом 3, корп. 1, этаж 20, на сайте https://www.sber-am.ru, по телефонам: 900, 8 (800) 555 55 50, 8 (495) 500 55 50.Инвестиции сопряжены с риском. Государство, ПАО Сбербанк, АО "Сбер Управление Активами" не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 № 177-ФЗ.Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым фондом (ПДУ ПИФ). ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчётной стоимости инвестиционных паёв при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ.ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сбер – Природные ресурсы" правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31.08 2006 за № 0597-94120779. По состоянию на 30 июня 2021 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за 3 мес. (+6,96%), за 6 мес. (+18,97%), за 1 год (+33,57%), за 3 года (+75,13%).ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сбер — Фонд Сбалансированный" — правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 21.03.2001 за № 0051-56540197. По состоянию на 30 июня 2021 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за 3 мес. (+4,92%), за 6 мес. (+10,12%), за 1 год (+24,75%), за 3 года (+54,60%).ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сбер - Долларовые облигации" (прежнее название - ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Российские долларовые облигации") – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02.04.2019 за № 3706. По состоянию на 30 июня 2021 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за 3 мес. (+1,70%), за 6 мес. (+1,03%), за 1 год (+3,91%).БПИФ рыночных финансовых инструментов "Сбер – Индекс МосБиржи полной доходности "брутто"" (БПИФ рыночных финансовых инструментов "Сбер – MOEX Russia Total Return") – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.08.2018 за № 3555. По состоянию на 30 июня 2021 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за 3 мес. (+10,44%), за 6 мес. (+18,81%), за 1 год (+48,18%).БПИФ рыночных финансовых инструментов "Сбер - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 25.07.2019 за № 3785. По состоянию на 30 июня 2021 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за 3 мес. (+0,31%), за 6 мес. (+0,30%), за 1 год (+3,30%).Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза
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пресс-релизы
12:30 20.07.2021
 

В первом полугодии наибольшую доходность показали сырьевые фонды

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВход в офис Сбербанка нового формата, открывшегося на Красном проспекте в Новосибирске
Вход в офис Сбербанка нового формата, открывшегося на Красном проспекте в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 июл - АО "Сбер Управление Активами". В первом полугодии 2021 года продолжился рост российского рынка коллективных инвестиций. На фоне стремительного восстановления мировой экономики после локдаунов и растущего спроса на нефть наибольшую доходность в январе - июне принесли фонды, вкладывающие деньги пайщиков в ценные бумаги компаний сырьевого сектора.
Стойкий интерес российских частных инвесторов к акциям и смешанным инвестициям наметился еще в 2020 году. Его подстегнула повышенная доходность ценных бумаг по сравнению с депозитами, а также растущая доступность инструментов управления своими средствами.
Этот тренд продолжился и в первой половине 2021 года. Количество пайщиков инвестиционных фондов растет и приближается к цифре в 4 миллиона человек[1]. По количеству привлеченных инвесторов лидерами остаются биржевые ПИФы, в основном за счет низкого порога входа, высокой ликвидности и прозрачности этих инструментов.

Самые доходные

В первом полугодии отличные результаты по эффективности вложений показали ценные бумаги российских компаний, работающих на сырьевом рынке. Так, Фонд Природные ресурсы[2] попал в топ-10 ПИФов по доходности, согласно данным InvestFunds. Он прибавил за шесть месяцев 18,97%. Этому способствовал рост цен на сырье, в частности в нефтегазовом секторе.
Еще одна тенденция, которая наметилась в первом полугодии, заключается в том, что инвесторы повышают доходность своих портфелей за счет перевода средств из фондов облигаций в фонды акций на растущем рынке.

Самые популярные

На российском рынке стойкое внимание инвесторов завоевал Фонд Сбалансированный[3], который наиболее популярен для диверсификации портфеля. С его помощью пайщики используют возможности рынка акций, при этом не повышая сильно общие риски по вложениям за счёт того, что часть активов фонда инвестируется в облигации преимущественно российских эмитентов. За полугодие клиенты вложили в него более 13,5 миллиардов рублей.
В список популярных у инвесторов инструментов попал и фонд Индекс МосБиржи полной доходности "брутто"[4], который вкладывает средства в наиболее ликвидные акции и депозитарные расписки крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов из соответствующего индекса. Ценные бумаги национальных компаний завершили июнь на позитиве, поэтому такая стратегия многими рассматривается как долгосрочная на ближайшие три года. В январе-июне россияне инвестировали в этот биржевой фонд около 7,7 миллиарда рублей.

Курс на облигации

Однако рынок акций уверенно рос уже три квартала подряд, и многие инвесторы обеспокоены тем, что может начаться коррекция. Поэтому часть пайщиков начала выбирать фонды, ориентирующиеся на вложения в облигации. Например, фонды Долларовые облигации[5] и Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций[6]. За шесть месяцев российские пайщики вложили в них, соответственно, 7,1 миллиарда и 5,8 миллиарда рублей.
В первом полугодии оба этих фонда продолжили наращивать долю эмитентов из развивающихся и развитых стран, делая ставку на качественных заемщиков с кредитными рейтингами от "ВВ" до "ВВВ". Ожидается, что по мере улучшения рыночных настроений приток средств инвесторов в данный сегмент рынка продолжится, что поддержит котировки облигаций. Заметный вклад в общую доходность портфеля внесет и привлекательная купонная доходность по данным инструментам.
"Итоги полугодия показывают, что интерес к рынкам капитала со стороны частных инвесторов в России продолжает расти. Этому способствует доступность и прозрачность инструментов управления собственными активами. Мы постоянно работаем над повышением качества наших услуг, чтобы удовлетворить спрос клиентов. В июне мы первые запустили на Мосбирже "умные" фонды (смарт-фонды) в России. Сейчас любой человек может выбрать подходящий ему фонд вне зависимости от уровня знаний о рынке".
Евгений Зайцев
генеральный директор Сбер Управление Активами
[1]Обзор ключевых показателей паевых и акционерных инвестиционных фондов" за I квартал 2021 года rewiew_pif_aif_21Q1.pdf (cbr.ru)
[2] ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сбер – Природные ресурсы"
[3] ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сбер — Фонд Сбалансированный"
[4] БПИФ рыночных финансовых инструментов "Сбер – Индекс МосБиржи полной доходности "брутто"
[5] ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сбер - Долларовые облигации"
[6] БПИФ рыночных финансовых инструментов "Сбер - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций"
В тексте приведены официальные данные Банка России и рейтинга Investfunds.ru по доходности открытых ПИФов стоимостью чистых активов от 1 миллиарда рублей, а также по привлечению в открытые и биржевые ПИФы за период с 1 по 30 июня 2021 года.
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
В 2020 году Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
АО "Сбер Управление Активами" зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Лицензия ФКЦБ России № 045-06044-001000 от 7 июня 2002 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами РФ, ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об АО "Сбер Управление Активами" и иную информацию можно по адресу заинтересованные лица могут по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, дом 3, корп. 1, этаж 20, на сайте https://www.sber-am.ru, по телефонам: 900, 8 (800) 555 55 50, 8 (495) 500 55 50.
Инвестиции сопряжены с риском. Государство, ПАО Сбербанк, АО "Сбер Управление Активами" не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 № 177-ФЗ.
Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым фондом (ПДУ ПИФ). ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчётной стоимости инвестиционных паёв при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ.
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сбер – Природные ресурсы" правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31.08 2006 за № 0597-94120779. По состоянию на 30 июня 2021 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за 3 мес. (+6,96%), за 6 мес. (+18,97%), за 1 год (+33,57%), за 3 года (+75,13%).
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сбер — Фонд Сбалансированный" — правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 21.03.2001 за № 0051-56540197. По состоянию на 30 июня 2021 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за 3 мес. (+4,92%), за 6 мес. (+10,12%), за 1 год (+24,75%), за 3 года (+54,60%).
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сбер - Долларовые облигации" (прежнее название - ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Российские долларовые облигации") – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02.04.2019 за № 3706. По состоянию на 30 июня 2021 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за 3 мес. (+1,70%), за 6 мес. (+1,03%), за 1 год (+3,91%).
БПИФ рыночных финансовых инструментов "Сбер – Индекс МосБиржи полной доходности "брутто"" (БПИФ рыночных финансовых инструментов "Сбер – MOEX Russia Total Return") – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.08.2018 за № 3555. По состоянию на 30 июня 2021 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за 3 мес. (+10,44%), за 6 мес. (+18,81%), за 1 год (+48,18%).
БПИФ рыночных финансовых инструментов "Сбер - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 25.07.2019 за № 3785. По состоянию на 30 июня 2021 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за 3 мес. (+0,31%), за 6 мес. (+0,30%), за 1 год (+3,30%).
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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