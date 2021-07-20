https://ria.ru/20210720/finansy-1741965678.html

Финансист дал совет инвесторам, как обмануть инфляцию

Финансист дал совет инвесторам, как обмануть инфляцию - РИА Новости, 20.07.2021

Финансист дал совет инвесторам, как обмануть инфляцию

Инвесторам в текущих условиях следует покупать облигации российских компаний первого эшелона и ОФЗ в портфель со сроком более чем на год, так как их доходность... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T08:23

2021-07-20T08:23

2021-07-20T08:23

россия

облигации федерального займа (офз)

экономика

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Инвесторам в текущих условиях следует покупать облигации российских компаний первого эшелона и ОФЗ в портфель со сроком более чем на год, так как их доходность выше инфляции, рассказал РИА Новости старший портфельный управляющий "Сбер Управление Активами" Григорий Островский.На фоне роста темпов вакцинации мировая экономика стала демонстрировать мощное восстановление, спрос на товары стал возвращаться, вызвав повсеместное ускорение инфляции с низкой базы прошлого года, на который долговые рынки отреагировали повышением волатильности, отмечает эксперт."Россия также не осталась в стороне от указанного тренда, в частности, доходности государственных облигаций выросли в абсолютной величине в зависимости от срока до погашения на 1-2% с начала года, сделав рынок рублевых облигаций значительно привлекательнее в сравнении со ставками банковских депозитов (динамика повышения ставок последних заметно отстала от роста доходностей рублевых облигаций)", - указывает он.По его мнению, сейчас благоприятной момент для покупки рублевых облигаций частными инвесторами на перспективу владения свыше одного года, чтобы получать стабильный доход, обгоняющий инфляцию."Доходности выросли и находятся на привлекательных уровнях; накопленный Банком России опыт реагирования на непростые вызовы со стороны рынков и решительность действий говорит в пользу тезиса о стабилизации инфляции в будущем; наблюдается рост новых размещений рублевых облигаций", - поясняет он.Инвесторам, которые толерантны к волатильности цен, наиболее привлекательны для покупки в настоящее время выпуски долгосрочных ОФЗ со сроком погашения 5-10 лет и облигации качественных эмитентов первого эшелона, которые с учетом роста цен на горизонте один-два года имеют потенциал показать доходность 9-10% годовых, говорит эксперт."Для более осторожных инвесторов с точки зрения рыночных рисков открыт широкий выбор для персонального подбора и покупки облигаций требуемого сочетания риск/доходность (первый эшелон, доходность 7+% до трех лет; второй эшелон, доходность 8+% до двух лет; специстории, позволяющие получать порядка 10% годовых)", - добавляет он.

https://ria.ru/20210715/nakopleniya-1741312953.html

https://ria.ru/20210503/rabota-1730794467.html

https://ria.ru/20210207/investitsii-1596355894.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, облигации федерального займа (офз), экономика