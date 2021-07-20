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В Эстонии определили состояние почвы с помощью закопанных трусов
В Эстонии определили состояние почвы с помощью закопанных трусов - РИА Новости, 20.07.2021
В Эстонии определили состояние почвы с помощью закопанных трусов
Хорошее состояние почвы удалось определить в Эстонии в рамках проекта Mullapuksid 2021, в ходе которого в сельскохозяйственные поля закопали хлопковые трусы,... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T16:27
2021-07-20T16:27
эстония
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 июл - РИА Новости. Хорошее состояние почвы удалось определить в Эстонии в рамках проекта Mullapuksid 2021, в ходе которого в сельскохозяйственные поля закопали хлопковые трусы, сообщил во вторник Sputnik Meedia.По словам инициатора кампании Пийбе Вахер, в апреле эстонским земледельцам раздали около 100 хлопчатобумажных трусов весом в 70 грамм, которые надо было закопать в полях и оставить в земле на 8-10 недель. После чего осторожно выкопать и посмотреть, насколько они разложились."Результат получился хорошим", - сказала Вахер, добавив, что из-за микроорганизмов в почве трусы потеряли более 20% своего веса.За основу эксперимента был взят формат Soil Your Undies, которым пользуются земледельцы во всем мире. Его задача - получить представление о том, насколько серьезно загрязнена почва.Отмечается, что хлопок содержит целлюлозу, которая становится пищей для микроорганизмов, обитающих в почве. Чем их больше, тем они активнее "поедают" ткань. Если через 2 месяца эксперимента ткани останется немного, это означает, что почва здорова и богата микроорганизмами. Если трусы практически не изменились, значит, почва безжизненна.
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эстония, в мире
16:27 20.07.2021
 
В Эстонии определили состояние почвы с помощью закопанных трусов

В Эстонии определили состояние почвы с помощью закопанных хлопковых трусов

© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкЦентр Таллина
Центр Таллина - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 июл - РИА Новости. Хорошее состояние почвы удалось определить в Эстонии в рамках проекта Mullapuksid 2021, в ходе которого в сельскохозяйственные поля закопали хлопковые трусы, сообщил во вторник Sputnik Meedia.
По словам инициатора кампании Пийбе Вахер, в апреле эстонским земледельцам раздали около 100 хлопчатобумажных трусов весом в 70 грамм, которые надо было закопать в полях и оставить в земле на 8-10 недель. После чего осторожно выкопать и посмотреть, насколько они разложились.
"Результат получился хорошим", - сказала Вахер, добавив, что из-за микроорганизмов в почве трусы потеряли более 20% своего веса.
За основу эксперимента был взят формат Soil Your Undies, которым пользуются земледельцы во всем мире. Его задача - получить представление о том, насколько серьезно загрязнена почва.
Отмечается, что хлопок содержит целлюлозу, которая становится пищей для микроорганизмов, обитающих в почве. Чем их больше, тем они активнее "поедают" ткань. Если через 2 месяца эксперимента ткани останется немного, это означает, что почва здорова и богата микроорганизмами. Если трусы практически не изменились, значит, почва безжизненна.
 
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